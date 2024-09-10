Yandex Uzbekistan возглавил Иззат Шукуров

17:28 11.09.2024

Руководителем Yandex Uzbekistan стал Иззат Шукуров. Ранее он возглавлял центральноазиатский регион Payze и был директором Newmax Technologies.



На должность руководителя Yandex Uzbekistan назначен Иззат Шукуров, сообщила пресс-служба компании.



