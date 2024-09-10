|Yandex Uzbekistan возглавил Иззат Шукуров
17:28 11.09.2024
Руководителем Yandex Uzbekistan стал Иззат Шукуров. Ранее он возглавлял центральноазиатский регион Payze и был директором Newmax Technologies.
На должность руководителя Yandex Uzbekistan назначен Иззат Шукуров, сообщила пресс-служба компании.
"Он будет отвечать за развитие уже работающих в стране сервисов Yandex, а также за создание новых возможностей для пользователей и бизнеса в Узбекистане на основе технологий, продуктов и международного опыта Yandex", - говорится в сообщении.
До этого Иззат Шукуров управлял компаниями и проектами в сфере технологий и электронной коммерции: возглавлял центральноазиатский регион в финтех-компании Payze, а также в роли директора компании Newmax Technologies помогал запустить в Узбекистане решение для управления транспортом Maxtrack, систему учета рабочего времени Workly, первый агрегатор такси MyTaxi и сервис доставки еды Express24.
"Моя задача в компании - найти новые возможности для роста для Yandex в Узбекистане и одновременно помочь стране через инициативы и проекты Yandex", - сказал Иззат Шукуров.
Yandex Uzbekistan, основанная в 2018 году, представлена сервисами онлайн-заказа такси, доставки еды и товаров, облачными решениями и геосервисами, развлекательными сервисами и образовательными проектами.