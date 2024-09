Английские традиционалисты начали мигрировать в Россию по новому указу Путина, - Daily Mail

17:32 11.09.2024 Daily Mail

Великобритания



Британские семьи приняли предложение Путина сбежать с политкорректного Запада в Россию: из одной Шотландии за десять дней поступило 17 заявлений

DM: британские семьи потянулись в Россию, не желая жить в условиях "воукизма"



Уже 17 человек подали заявления на переезд в Россию только в Эдинбурге в течение десяти дней после указа Путина об оказании поддержки лицам, разделяющим традиционные ценности, пишет DM. В Москву уже перебрались пары с детьми из США и Канады.



Уилл Стюарт (Will Stewart), Оливия Кристи (Olivia Christie)



Британцы подписались на предложение Владимира Путина сбежать с "пробудившегося" Запада и переехать в Россию ради традиционных ценностей, сообщают местные СМИ.



Минимум 17 человек связались с российскими дипломатами в Великобритании, чтобы узнать подробности выдачи обещанных Путиным ускоренных видов на жительство, заявила Москва.



Ранее Путин изменил иммиграционное законодательство, чтобы соблазнить жителей Запада своей диктатурой.



Заявленная цель заключается в том, чтобы якобы спасти их от "деструктивных неолиберальных идеологических установок" Запада.



Сам Путин убежден, что предлагает "гуманитарную помощь" людям, которые "разделяют традиционные российские духовные и нравственные ценности".



Все 17 человек подали заявления через российское генеральное консульство в Эдинбурге в течение десяти дней после заявления Путина, согласно кремлевскому изданию Mash.



Отдельной цифры по российскому посольству в Лондоне пока не опубликовано.



"На Западе как будто только и ждали, когда такая бумага появится - только за первые 10 дней 17 граждан Туманного Альбиона захотели перебраться к нам, - сообщил лояльный Кремлю телеканал "Царьград". - Устали от либеральной "повесточки" - так объясняли свое решение все, кто связался с российской дипломатической миссией".



Путин отменил иммиграционные квоты и языковые экзамены для консерваторов, ищущих убежища в России.



При этом неясно, придется ли переехавшим в Россию мужчинам сражаться на Украине в путинской армии.



Первыми по новой системе в Россию въехали американцы Лео Лионель и Шантель Фелис Хэер вместе с детьми в возрасте 16, 14 и 11 лет.



"Лично я хочу поблагодарить президента Путина за то, что он сделал Россию таким замечательным местом для семей в сложившейся мировой обстановке, - заявил он. - Мы намерены воспользоваться этой возможностью на благо нашей семьи. Я чувствую, что оказался в безопасном ковчеге, и это очень важно. Большое спасибо".



"Я просто хочу сказать, что очень польщена, - добавила его жена. - Такое чувство, будто я только что вышла за Россию замуж, и теперь горю желанием строить будущее со своей семьей".



Генерал-майор внутренних дел России Ирина Волк заявила: "Желание переехать в Россию для постоянного проживания возникло на фоне отмены в американском обществе традиционных нравственных и семейных ценностей, а также низкого уровня образования".



Еще одна пара, канадец Аренд Финстра с женой, покинула канадскую провинцию Онтарио и переехала в Россию с восемью детьми.



"Ни мы, ни наши дети не чувствовали себя там в безопасности - не было уверенности в будущем, - сказал он. - Там масса левой идеологии, ЛГБТ*, трансгендеров - да и просто много всего такого, с чем мы не согласны, и чему там сейчас учат. Мы захотели уйти от этого ради наших детей. Но сказались и экономические причины: нам показалось, что для сельского хозяйства здесь лучше возможности. Мы решили, что Россия лучше всех".



Пропутинский депутат Мария Бутина сообщила россиянам, что на Западе действует "либеральная диктатура".



"Важно подчеркнуть, что народы этих стран нам не враги, а это сошедшие с ума, безумные их правительства, которые навязывают такую политику, - сказала она. - Доходит до того (например, в Германии, где очень "хорошо" работает ювенальная юстиция), что если ваш ребенок приходит в школу и говорит, что он не разделяет вот эти все однополые союзы, то его забирают и отдают на перевоспитание".



Она сказала, что многие жители Запада хотели бы "связать свое будущее с Россией именно потому, что у нас есть возможность свободы и традиционного уклада". "И это необязательно фермеры, многие из них – это представители ученых кругов, преподаватели, врачи, учителя -квалифицированные кадры, которые принимают решение продать все, приехать в Россию именно потому, что они обладают достаточным уровнем интеллектуального развития, образования и духовного развития, чтобы понимать, что если остаться в своих странах, то можно потерять своих детей, потерять свою семью", - добавила она.



Ранее 35-летняя Бутина была заключена в американскую тюрьму по обвинению в шпионаже и работе на иностранное правительство.



Ее арестовали в США в июле 2018 года и приговорили к 18 месяцам тюремного заключения. Ныне она депутат от пропутинской партии "Единая Россия".



Она признала себя виновной лишь по одному пункту обвинения - деятельности в качестве иностранного агента. Бутина была признана виновной в попытке внедрения в консервативные группы в США, включая Национальную стрелковую ассоциацию.



Ее депортировали в Россию в октябре 2019 года после того, как приговор был смягчен за хорошее поведение.



Комментарии читателей:



Betulio

Я сбежал 18 лет назад - правда, не в Россию - но назад больше не оглядывался. Две недели назад навещал семью и глазам не поверил. Это не та страна, которую я любил и за которую боролся.



YouwillownNothing

В этой конченной стране у рабочего класса нет будущего. Так что почему бы и нет. Нам с женой уже поздно рыпаться, но я каждую неделю внушаю дочерям найти себе такую работу, с которой можно будет переехать в какую-нибудь Польшу или Венгрию.



Oh bugger....

Мне довелось попутешествовать по России в конце 90-х, и эти воспоминания навсегда со мной - красивые города и не менее очаровательные маленькие городки и деревни. Эмигрировал бы я сейчас? Вряд ли, на данном этапе жизни меня манит вилла на пляже в стране, где жара круглый год. Но русские - действительно прекрасные люди. Во многих городках, где я побывал, даже живых англичан раньше не видали, но меня принимали тепло. Я бы хотел, чтобы этот бессмысленный конфликт закончился.



mjack carter

Для них это вопрос выживания. США хотели раздробить Россию на куски и заправлять ими по своему желанию. В этом вся соль украинского конфликта.



Davinho

Не уверен, что выбрал бы Россию, но я всерьез задумываюсь над тем, чтобы уехать. В Британии был полный бардак и до лейбористов, и ничто, мягко говоря, не предвещает, что при них что-то улучшится.



speug

В YouTube есть канал - называется "Шотландец в Москве". Он учитель и очень впечатлился. Вежливые люди, никаких тебе граффити, дома ухоженные, транспорт ходит без опозданий, архитектура красивая. И, главное, налогов платит всего 13% против 46% здесь. Вот только зимы холодные.



Cluedo

Как и в других странах, в России есть и хорошее, и плохое, но я поизучал эту страну, и она мне нравится. Всемирный банк недавно записал Россию в страны с высоким уровнем дохода. Великобритания же с такими низкими зарплатами и низким ростом скоро скатится до третьего мира, а российская экономика растет более чем на 2,5%, государственные службы работают хорошо, и у них уютные деревни и очень современные чистые города, где чтут традиции. Главное для меня то, что они четко понимают, чем отличаются женщины от мужчин, и точно не допустят, чтобы население стремительно выросло на 20% без дополнительной инфраструктуры. Никакой тебе ерунды - и преступность низкая. Критики любят порассуждать о демократии, а сами живут в стране, где партия получает целых 211 мест всего при 33% голосов - вот уж действительно настоящая демократия!



Sid E. Gent

Еще немного - и Россия и Северная Корея станут магнитом для британских эмигрантов.



SatiricalEnding

Прискорбно, если жизнь на Западе стала настолько паршивой, что люди бегут в Россию фактически за политическим убежищем.



Katie Millington

Им понравится. Единственное ограничение: не лезть в политику. В остальном они там будут гораздо свободнее, чем в США и Европе, где сплошь ограничения. Это не говоря о том, что по улицам ходить безопасно.



penny worth

Не забывайте, Россия богата энергоресурсами, а еще она партнер Китая - самой передовой страны в мире. Великобритания же постепенно скатывается до третьего мира. И мы все знаем, почему это происходит. Ну а что до хваленой свободы слова, то и она пошла псу под хвост. Так что да, играйте по правилам, и все будет в порядке. А начнешь скулить о политике - и поплатишься. За домик у озера придется выложить круглую сумму, но хотя бы не придется выслушивать стармеровские бредни.



Route666

Если честно, то звучит все более заманчиво. Великобритания сломалась.



I-AM-BANKSY

Самое ироничное, это когда люди бегут в Саудовскую Аравию от нашествия с Ближнего Востока в Дувре. А все потому, что низкие налоги и нулевая толерантность к преступности.



The great awakening

Переезд в страну со строгими христианскими ценностями, дешевой энергией, сильным лидером, который заботится о своем народе, и гораздо лучшей стоимостью жизни - а что, звучит неплохо. Вот бы у нас так...



I know a secret

У меня брат одно время работал в России. Все рассказывал, какие там милые люди. Должен признать, меня это несколько поразило.



AC Narm

Вот будет парадокс, если последней страной, отстаивающей западные ценности, окажется Россия!



john

В России людей не лишают работы и карьеры за "неправильные" слова, и там всего два пола: мужчины и женщины.



Mr Howard Anders

В России всяко безопаснее, чем в Лондоне.



