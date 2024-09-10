РосДесантники выбили укров из Снагости (видео)

17:37 11.09.2024

Десантники освободили штурмом село Снагость в Курской области



Tекст: Вера Басилая



Появились видеоподтверждения атаки и боевых действий в селе Снагость Курской области, которое освобождали от украинских боевиков бойцы 51-го парашютно-десантного полка ВДВ, сообщили военкоры.



