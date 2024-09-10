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РосДесантники выбили укров из Снагости (видео)
17:37 11.09.2024

Десантники освободили штурмом село Снагость в Курской области

Tекст: Вера Басилая

Появились видеоподтверждения атаки и боевых действий в селе Снагость Курской области, которое освобождали от украинских боевиков бойцы 51-го парашютно-десантного полка ВДВ, сообщили военкоры.



Кадры штурма села Снагость опубликованы в Telegram-канале "Военный Осведомитель". Авторы канала уточняют, что штурм захваченного российского села проводили бойцы 51-го парашютно-десантного полка ВДВ. Десантники прорвались в центр Снагости, не понеся потерь в технике. Возглавили атаку танк и БМД с антидроновыми козырьками.

Также появились сообщения о взятии в плен украинских военных в Сняготи.

В Telegram-канале "Операция Z: Военкоры Русской Весны" сообщается, что в Снагости были уничтожены "десятки оккупантов", часть сдалась в плен и выжила. На кадрах видно, как российский десантник идет неспешно сзади группы пленных, украинские солдаты не пытаются сбежать.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ на Курском направлении за сутки потеряли более 380 военных и 15 единиц бронетехники. За все время боевых действий на Курском направлении потери ВСУ составили свыше 11 тыс. 800 человек.

Источник - Взгляд
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