Россия опять вломила шведам под Полтавой. История ничему не учит, - Уве Бенгт Берг

17:45 11.09.2024

Politikus

Норвегия

09 сентября 2024



Россия пустила в ход "Искандер". Шведы проиграли под Полтавой в 1709 году. Погибли ли они и в 2024?

Politikus: при ударе по Полтаве были убиты трое шведских инструкторов



Полковник армии США сравнил российский удар по узлу связи в Полтаве с эпохальной битвой 1709 года. Это сигнал Стокгольму: раз вы теперь в НАТО, то мы вас приветствуем - "Искандером".



Уве Бенгт Берг (Ove Bengt Berg)



Министр иностранных дел Швеции подал в отставку. Весьма непредвиденно. Неужели его поймали без штанов в обществе фривольных дам? Или это новая глава в полтавской драме шведов? 8 июля 1709 года Швеция под предводительством Карла XII (который в тот день был болен) потерпела разгромное поражение, потеряв 6 700 убитых и раненых и 3 000 пленных против 1 344 убитых и 3 292 раненых русских. Это поражение также положило конец шведскому великодержавию: после этого ведущей силой в Северной Европе стала Россия Петра Великого. Окажет ли ракетный удар по Полтаве в 2024 году такой же эффект, как когда Петр Великий разгромил Карла XII в 1709 году? И что это, приветствие Путина Швеции - своего рода "Добро пожаловать в НАТО"?



Как бы то ни было, у шведского министра иностранных дел наверняка возникли крайне веские причины для внезапной и добровольной отставки. Наверняка судьба Карла XII ему хорошо знакома.



Удар по Полтаве унес немало жизней. По словам полковника Дугласа Макгрегора, впервые в ходе конфликта была применена баллистическая ракета, которую невозможно остановить. Отправленные на Украину европейские истребители F-16 (первый из которых уже разбился), ничего противопоставить не могут.



Полковник армии США в отставке дал интервью



На YouTube судья Эндрю Наполитано взял интервью. Википедия сообщает, что Макгрегор возглавил последнее крупное танковое сражение прошлого тысячелетия в Ираке в 1991 году с участием 49 танков. Он участвовал в подготовке нападения НАТО на Югославию в 1999 году. Сейчас он независимый военно-политический обозреватель. В 2020 году Трамп предоставил ему место в консультативном совете Военной академии США, но в 2021 году Байден его отстранил.



В интервью Макгрегор говорит об ударе по узлу военной связи в Полтаве и утверждает, что были убиты трое шведских специалистов. "Проверяльщица фактов" Сири Кристиансен это оспаривает. Что ж посмотрим. Время покажет, продолжится ли карьера Кристиансен в роли "фактолова" или нет.



Историческое значение



Как бы то ни было, Макгрегор пошел еще дальше. Так, он вписал удар в исторический контекст и сравнил его с эпохальной битвой под Полтавой. 8 июля 1709 года российский царь Петр Великий разгромил шведов под предводительством Карла XII (который просидел тот день "на больничном" в своем шатре). Полтавская битва повлекла за собой крупные геополитические последствия. Швеция была свергнута как европейская сверхдержава - навсегда. С этого началось могущество России.



После контрудара ВСУ Путин оказался под нажимом российской общественности, считает Макгрегор. Он считает недавние выпады ВСУ бессмысленными с точки зрения целей не только США, но и самой Украины, но осторожная, медленно выстраивающаяся линия Путина в расчете на урегулирование с США и Европой оказалась под вопросом. Поэтому Путин и ударил по военному узлу связи в Полтаве. По мнению Макгрегора, дело не только в уничтожении самого узла.



Европейцы помнят исторические войны и представляют себе эпохальное значение некоторых сражений, считает он. ЕС пытался искоренить националистические идеи, но не преуспел. В Восточной Европе национально-историческая память жива как никогда. То обстоятельство, что Россия применила в Полтаве ракеты "Искандер", далеко не случайность, считает Макгрегор. Они развивают скорость в 2 100-2 600 метров в секунду и при дальности 500 км имеют точность поражения 5-7 метров. Их нередко выпускают по две за раз - вторую сразу за первой. Удар по узлу связи в Полтаве - где якобы работали шведы, проводя разъяснительную работу о том, как обезопасить Украину как раз от ракетных ударов, - уместное напоминание о 1709 годе.Макгрегор усмотрел в этом сигнал Стокгольму: раз вы теперь в НАТО, то мы вас приветствуем - "Искандером"!



Макгрегор допускает эскалацию боевых действий ради досрочного завершения конфликта. От стратегии медленного перемалывания ВСУ Россия может отказаться. В таком случае это означает, что само существование Украины по завершении боевых действий под вопросом. Несколько "Искандеров" по предполагаемому местонахождению Зеленского в Киеве - и боевые действия закончатся (а с ними, быть может, и Украина как таковая). Причем не исключено, что это случится до президентских выборов в США - просто на всякий пожарный. И не дожидаясь того, как европейские поборники окружающей среды и климата направят против Москвы не только танки, но и ядерные ракеты.