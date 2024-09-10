Почему слова о мирном урегулировании на Ближнем Востоке остаются пустым звуком

17:48 11.09.2024

Новый удар Израиля по беженцам в секторе Газа показал неспособность мирового сообщества остановить боевые действия



Иван Сысоев



Израиль нанес авиаудар по сектору Газа, в результате которого погибло более 40 человек, около 60 получили ранения. В Тель-Авиве заявляют, что это была атака на боевиков ХАМАС, а палестинские власти утверждают, что жертвами стали исключительно мирные жители.



Некоторые районы города Хан-Юнис практически уничтожены после бомбардировок ВВС Израиля.



Израильские бомбы упали на лагерь беженцев в Хан-Юнисе. По сообщению очевидцев, воронки от взрывов достигали диаметра в 9 метров. Эта зона ранее была объявлена гуманитарной самим Тель-Авивом. Однако ЦАХАЛ сообщил, что получил сведения от спецслужб, что лагерь беженцев активно использовался движением ХАМАС для организации центра управления и командования. Именно поэтому по нему было решено нанести удар, перед которым якобы "предпринимались многочисленные меры по снижению риска причинения вреда гражданскому населению". Палестинская сторона, в свою очередь, отвергает все обвинения в том, что в лагере беженцев присутствовали боевики ХАМАС. "Это явная ложь, направленная на оправдание отвратительных преступлений, - говорится в заявлении движения, которое обвиняет Израиль в организации "настоящей бойни".



Далеко не первый и точно не последний удар Израиля по Газе в очередной раз демонстрирует, что все разговоры международного сообщества о мирном урегулировании на Ближнем Востоке остаются пустым звуком. Тель-Авив использует давние тактические приемы, столь любимые его ближайшим союзником Вашингтоном: "вбомбить в каменный век" и "разрушить город, чтобы спасти его". И происходит это не только в Газе, но и в Сирии, и в Ливане, и в Йемене. Никаких доказательств, что целями атаки Израиля стали именно "боевики" или "террористы", не приводится. Достаточно лишь сообщения в соцсетях: "Мы знаем, что они там были". В ответ со стороны ХАМАС, "Хезболлы" или хуситов следуют такие же голословные заявления: "Никого там не было, пострадали мирные жители". Все это сопровождается душераздирающими фотографиями разрушений, по которым ни один эксперт не разберет, кто же говорит правду. Вот только правда уже никого не интересует, все основано на подходе "верю-не верю". Идет игра на эмоциях, для достижения своих целей все стороны готовы повышать ставки, а жизни обычных израильтян и палестинцев - лишь разменная монета.



Несколько месяцев в США заявляют, что вот-вот будет достигнута "сделка" по прекращению огня в секторе Газа, но перемирий не наступает



Если раньше еще были какие-то надежды на проведение независимых расследований с участием международных наблюдателей, то сейчас иллюзий строить не стоит. Новость об очередном ударе "по лагерю беженцев" или "массированной ракетной атаке мирных кварталов Тель-Авива" живут ровно полдня, пока держатся наверху новостных сайтов. Еще в мае прокурор Международного уголовного суда потребовал выдать ордера на арест представителей израильский властей и членов ХАМАС, чьи обоюдные действия привели к очередной трагедии на Ближнем Востоке. С тех пор известий от суда нет. Несколько месяцев подряд США заявляют, что "уже вот-вот" будет достигнута "сделка" по прекращению огня, но никаких перемирий не наступает. Глава российского МИД Сергей Лавров уверен, что политика Вашингтона - это лишь "приглашение к тому, чтобы кровопролитие продолжалось". Он напомнил, что "корень проблемы конфликта заключается в неурегулированности в течение 80 лет вопроса о создании палестинского государства", причем надежды на нормализацию ситуации были подорваны, когда США разрушили ближневосточный "квартет". "Неспособность мирового сообщества остановить боевые действия в секторе Газа и прекратить массовую гибель его жителей привела к резкому ухудшению военно-политической ситуации во всем регионе, - заявил Лавров. - Ближний Восток вновь оказался на пороге большой региональной войны, и наша общая ответственность - не допустить этого".