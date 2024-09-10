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Игорь Пшеничников: Впереди - тотальная эскалация. Зияющая пустота Харрис: Дебаты были не нужны, победитель выборов уже назначен
19:00 11.09.2024

Игорь Пшеничников

Состоялись первые очные теледебаты между двумя кандидатами в президенты США на ноябрьских выборах. Действующий вице-президент США Камала Харрис показала зияющую пустоту своего сознания, сведя дискуссию к мелочам. Но эта тактика сработала, и Трамп не выглядел очевидным победителем. Ситуация баланса.

Шоу должно продолжаться

На сцене Национального конституционного центра в Филадельфии, где в минувший вторник на первых очных теледебатах встретились кандидаты в президенты от Республиканской и Демократической партий Дональд Трамп и Камала Харрис, вся Америка лицезрела шоу. Была борьба заранее подготовленных сценариев, тактик и стратегий. И, похоже, стратегия Камалы Харрис оказалась более удачной.

После нескольких минут этого шоу стало ясно, что стратегия Харрис заключается в том, чтобы скрыть свою глупость за спорами по мелочам и за колкостями в адрес Трампа.

Камала Харрис сделала ставку […]на троллинг Дональда Трампа, оставив своего оппонента в тени,

- комментирует Bloomberg, явно выдавая желаемое за действительное, отмечая, будто она абсолютно затмила Трампа.

Bloomberg. Трамп и Харрис во время теледебатов.

Харрис пыталась свести разговор к судебному преследованию Трампа, к разговору о его богатстве, к склонности оппонента "к диковинным заявлениям и теориям заговора". Тут сыграло свою роль прокурорское прошлое Харрис. Она выступала так, будто идет судебное заседание. В результате Трамп на самом деле был вынужден защищаться, и было заметно его раздражение набором колкостей со стороны Харрис.

В результате это дало основание либеральным СМИ сконцентрировать свое внимание "на вспышках гнева Трампа" и подчеркнуть, что, мол, Харрис удалось обосновать ее главный аргумент о том, что "бывший президент непригоден для этой работы".

Создалось впечатление, что Камале Харрис удавалось направлять дебаты так, чтобы привлечь внимание к поведению Трампа и его послужному списку, а не к собственной "программе", которая фактически отсутствует. В результате, как говорится, форма и стиль превзошли содержание. Многие склонны считать, что дебаты были скорее на условиях Харрис, чем на условиях Трампа.

Общее впечатление от дебатов таково, что Харрис удалось не сморозить явную глупость и устоять на волне своих усмешек и ужимок. И это уже победа для нее. И потому нельзя сказать, что Трамп однозначно лидировал - так, как это было на дебатах с Байденом. Признаков того, что вечер прошел для Трампа не так, как он хотел, достаточно. После дебатов он назвал модераторов дебатов от телекомпания ABC News "несправедливыми" и предположил, что не склонен участвовать в других дебатах. А вот Харрис вызвала Трампа на вторые дебаты.

Готовились как к параду

Надо быть, а не казаться. Беда Камалы Харрис в том, что она, во-первых, этого не понимает. А во-вторых, если она будет самой собой, то будет еще хуже. Ее советники выбрали "казаться". Целая команда работала с Харрис при подготовке к этим теледебатам.

Причем подготовка аудитории к восприятию "умной и колкой Харрис" началась сильно заранее. За несколько недель до этой "битвы титанов" команда Харрис концентрировала внимание публики на технической стороне вопроса: как пользоваться микрофонами? Важнее же ничего нет! Оставить ли их включенными на все время битвы или включать только тогда и у того, кто в данный момент имеет слово? Американская пресса писала об этом как о судьбоносном факторе. Сошлись на втором варианте, хотя команда Харрис в какой-то момент настаивала, чтобы микрофоны вообще не выключались. Смысл спора был ясен: если Камала "просядет", можно будет списать на "неудобные условия" дебатов.

Казалось бы: как ни готовь человека, не способного и не приученного держать в своей голове стройную мысль, особенно когда этой мысли там нет, никакая подготовка, никакая "особая тактика" не поможет. Однако Харрис смогла показать, что способна выучить сценарий и ему следовать. Это выгодное качество для тех, кто ею управляет.

Не впервой!

Уже в середине президентского срока Байдена истеблишмент задумался о переизбрании "самоходного Джо" и, соответственно, о кандидате в вице-президенте при нем. К тому моменту Камала Харрис уже показала всю свою неспособность выполнять роль вице-президента. Прежде всего, речь идет о постоянно и, вероятно, неосознанно демонстрируемой ею глупости и неадекватном поведении, которое выражается в неудержимом хохоте по поводу и без повода.

Об этом открыто писали ведущие американские издания, отмечая, что Камале Харрис больше не позволяется участвовать в публичных мероприятиях и произносить речи, чтобы не позориться и не позорить страну. Открытым тестом речь шла о необходимости поиска новой кандидатуры на "второй номер" при Байдене. Кстати, именно в тот момент всплыла информация о том, что экс-президент Барак Обама готовит свою "жену"-трансгендера, известную под именем Мишель, на роль вице-президента при Байдене или даже на роль президента.

Во внутренней сваре среди демократов за президентство верх до последнего момента одерживали Байден и его окружение. И когда после теледебатов с Трампом в июне стало ясно, что Байден совсем недееспособен, демократы ощутили себя загнанными в тупик. В условиях цейтнота и при полной убежденности, что Трамп является абсолютным лидером гонки, никто из потенциальных кандидатов в президенты из числа демократов (типа губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома и ряда других) не хотел выставляться. Риск потерпеть поражение и повредить своей дальнейшей карьере был велик. А у многих губернаторов-демократов очевидны президентские амбиции.

Вот выбор и пал на никчемную Харрис, ею не жалко было пожертвовать. Кроме того, ее выдвижение логично. Она же вице-президент, которая поднимет знамя, выпавшее из рук президента Байдена. Но проблема в том, что императивом истеблишмента является недопущение Трампа в Белый дом любой ценой. Именно поэтому, какой бы дурой Камала Харрис ни была, из нее лепят "светоча демократии" и "спасителя Америки".

Но если всем ясно, кто такой Трамп, то Камала Харрис по-прежнему для многих кот в мешке. Именно поэтому, согласно последним опросам, 28 % избирателей хотели бы узнать больше о Камале Харрис, притом что таких любопытных в отношении персоны Трампа всего лишь 9 %.

FoxNews. 28 % избирателей хотели бы узнать больше о Камале Харрис, а о Трампе - лишь 9 %.

Наш главный вопрос

Для России остается наиважнейшим вопрос о политике новой администрации США в отношении Украины. Трамп заявил, что в интересах США достичь соглашения и положить конфликту конец. Он сказал, что хорошо знаком и с Путиным, и с Зеленским - и при нем никакого конфликта не произошло бы.

При этом Трамп отметил, что Байден за два года войны на Украине ни разу не позвонил Путину с целью урегулирования конфликта. Трамп заявил, что добьется прекращения войны между Россией и Украиной, причем еще до вступления в должность президента, если победит.

Я улажу это еще до того, как стану президентом... Я поговорю с одним, я поговорю с другим, я сведу их вместе,

- пообещал Трамп в ходе дебатов.

Что касается Харрис, то ясно, что она будет продолжать курс на эскалацию войны. Она безосновательно обвинила Россию в стремлении изменить границы Украины и подчеркнула особую роль США в военной поддержке Киева. Харрис заявила, что если бы не нынешняя администрация США и их союзники по НАТО, "Путин сидел бы в Киеве, поглядывая на остальную Европу начиная с Польши".

Судя по этим словам, эскалация будет тотальной. По всем фронтам.

Ждем-с до 5 ноября

Думается, что те, кто двигает Харрис к президентскому олимпу, сегодня могут праздновать промежуточную победу.

Задача и Трампа, и Харис заключается в том, чтобы привлечь на свою сторону "нерешительных американцев", которые пока не определились с выбором. Стратегия Харрис для достижения этой цели была ясна. А вот Трамп, который заранее хвастался тем, что специально не готовился к дебатам, казался менее подготовленным. И вот результат: шансы Харрис на победу на выборах выросли на сайте ставок PredictIt до 56% по сравнению с 53% до дебатов.

Остается ждать дня голосования, которое назначено на 5 ноября. Многие эксперты полагают, что если голоса считать честно, победителем все равно выйдет Трамп. Но кого истеблишмент назначит победителем - всем и так ясно. И потому самое интересное начнется уже после выборов, поскольку известно, что ни одна из сторон не намерена признавать победу противника. Хотя после нынешних дебатов может закрасться подозрение, что истеблишмент своей напористой информационной кампанией убедил самого Трампа, что он выборы не выиграет.

Источник - Царьград
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1726070400


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