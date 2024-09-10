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Дм.Мигунов: Американская мечта: возрождение промышленной гегемонии США провалилось
19:10 11.09.2024

Американская мечта: возрождение промышленной гегемонии США провалилось
Даже крупнейшие корпорации страны испытывают огромные проблемы

Дмитрий Мигунов

Попытка реиндустриализации США, начатая в 2020-е и потребовавшая сотни миллиардов долларов расходов в виде разнообразных бюджетных программ, идет не очень успешно. Производственная активность по-прежнему находится в минусе, а крупнейшие компании, которые должны были стать флагманами этого процесса, оказались в сложном финансовом и производственном положении. Причем речь идет как о цифровой индустрии, связанной с выпуском чипов и компьютерной техники, так и "аналоговой" - это традиционные отрасли американской промышленности вроде авиастроения. Подробности - в материале "Известий".

Народная потребность

В середине 1970-х годов США были мировым лидером по общему объему промпроизводства. Оно занимало и важную часть в национальной экономике - свыше 25%. Однако глобализация, снижение военных расходов и перенос производства за рубеж (не только в Китай и Восточную Азию, но и, например, в Мексику) привели к резкому падению этой доли примерно до 10–12% на сегодняшний день. Это очень мало: для сравнения, доля промышленности в ВВП Германии, Италии или России составляет около 27%, в Китае - около 30%.

Хотя долгое время это снижение объясняли естественными процессами, результат не понравился никому. Во-первых, в Штатах всех напрягал колоссальный платежный дефицит, который не мог быть в полной мере компенсирован за счет услуг. Во-вторых, тема реиндустриализации была очень популярна среди населения. Сравнительно недавний опрос показал, что 83% американцев хотели бы иметь в стране более сильный промышленный сектор и только 3% верят в то, что производить товары и услуги нужно там, где дешевле, игнорируя все остальные факторы.

При этом ключевыми стимулами к возвращению производства являются не национальная безопасность и даже не рабочие места, а осознание того факта, что сильный промышленный сектор важен для растущей экономики, способной совершать и адаптировать инновации.

Разумеется, все президенты и кандидаты в президенты США в последние 10 лет пытались оседлать эту волну. В частности, Дональд Трамп хотел перенести производство обратно в Америку через пошлины против китайских товаров и отмену торговых соглашений (вроде того же Тихоокеанского партнерства).

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Вопреки ожиданиям, Джо Байден не только сохранил эту линию поведения, но даже усилил ее. После эпидемии коронавируса была принята программа Build Back Better ("Построить лучше, чем было"), в значительной степени ориентированная на поддержку и развитие национальной промышленности. А еще год спустя был подписан "Акт о чипах и науке", предполагающий выделение десятков миллиардов долларов на финансирование индустрии полупроводников. Сейчас эта крайне сложная и технологически продвинутая отрасль считается важнейшей для развития, учитывая потенциал ИИ. Если в начале 1980-х американские компании контролировали более 60% мирового производства микрочипов, то теперь доля упала до 10%.

Без Кремниевого Хартленда

Судя по результатам Intel, крупнейшей американской корпорации в этой сфере, успехов пока не достигнуто. Intel должна получить около $20 млрд финансирования от государства по "Акту о чипах" ($8,5 млрд - безвозмездно в виде грантов, еще $11 млрд - в качестве кредитов). В реальности продажи снижаются более чем на треть, а чистый убыток по итогам последнего квартала составил $1,6 млрд.

Падение выручки и чистые потери не очень хороший фундамент для попыток расширения, которые компания пытается предпринимать в последнее время. Со строительством завода в Аризоне сразу возникли проблемы из-за поиска работников, сейчас они усугубились с переносом сроков строительства. Одновременно компания снижает активность в строительстве новых мощностей и за рубежом: так, она отказалась от строительства завода в Израиле стоимостью $25 млрд и под большим вопросом перспективы проекта в Германии, который считался бы самым технологически продвинутым в мире среди аналогов. Наконец, еще один мегапроект - строительство завода в штате Огайо ("Кремниевый Хартленд") - также может быть приостановлен или отложен.

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В США Intel недавно сократила 15 тыс. рабочих мест. Постоянные плохие новости привели к обвалу корпоративных бумаг. В одну из сессий в начале августа акции компании рухнули на 26%, а всего с начала года они снизились более чем на 62%. Снижение котировок также негативно влияет на возможности привлечения финансирования. Компания рискует исключением из индекса Dow Jones, объединяющего 30 крупнейших корпораций страны с наиболее ликвидными акциями.

Скандал за скандалом

Другая сторона медали - ситуация в традиционных, "аналоговых" отраслях американской промышленности. Ford, General Electric и General Motors - некогда флагманы не только американского, но и мирового производства - утратили свои позиции. Ни одна из них сейчас не входит в Dow Jones, чего 40 лет назад и вообразить себе было нельзя. Один из лидеров традиционной промышленности, который еще есть в тридцатке, - Boeing. Но и его позиции стремительно теряются.

Последние два года корпорация переживала скандал за скандалом: расследования контролирующих и правоохранительных органов, неисправность в разных моделях самолетов, от 737 Max до флагманского 787 Dreamliner, таинственные смерти людей, причастных к рассказам о проблемах внутри компании, многочисленные иски. Сейчас компания еще и испытывает трудности с реализацией космической программы США. Все это отражается и на котировках, которые с начала года упали почти на 40%.

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Определенно компания нуждается в масштабных реформах, но пока даже непонятно, с чего начинать. Важно отметить, что падение других гигантов американской промышленности часто было связано с обострением конкуренции из-за рубежа или моральным устареванием всей отрасли, в которой они работали. В случае с Boeing даже на это сослаться трудно: со спросом на самолеты все по-прежнему неплохо, а серьезный конкурент у компании во всем мире только один - Airbus - и в ближайшие несколько лет ситуация вряд ли изменится.

Только экстенсивный рост

Эти две компании лишь два ярких примера сложившейся в целом тенденции. Разумеется, промышленная мощь США остается огромной и уверенно второй в мире, а по многим высокотехнологичным позициям по-прежнему первой. Тем не менее курс на реиндустриализацию страны, если судить не по потраченным деньгам, а по результатам, пока не является успешным. Около 40% промышленных проектов, задуманных в последние четыре года, выполняются с задержками. Наименее удачно дела обстоят как раз в некоторых новых отраслях, например создании производства солнечных батарей и другого оборудования, связанного с возобновляемыми источниками энергии.

Индекс PMI, показывающий деловую активность в промышленности, за последние два года лишь пару месяцев находился выше отметки в 50 пунктов, которая означает рост. Формально некоторое увеличение объема производства есть - на 1,6% в 2023 году, но это во многом следствие ценовой политики, нежели реального увеличения физических объемов производства.

Наиболее важный момент - отсутствие какого-либо интенсивного роста. В последние годы много говорили о том, что темпы увеличения производительности труда не только в США, но и вообще в развитых странах с 2008 года замедлились до исторически низких отметок (последний раз так плохо было до начала промышленной революции конца XIX века). Однако если в сфере услуг и в меньшей степени в добыче полезных ископаемых какое-то увеличение качества труда все-таки происходит за счет все более глубокого внедрения IT, то о промышленности нельзя сказать даже этого. По сравнению с 2005 годом производительность труда в промышленности выросла всего на 10%, а к пиковому 2011 году и вовсе упала почти на 5%. Торможение почти до нуля происходит даже в секторе производства компьютеров и электроники, где раньше рост на десятки процентов в год был нормой.

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Технически американская промышленность все еще расширяется - но это рост экстенсивный, основанный на применении многочисленной рабочей силы, прибывающей из-за рубежа. Этот рост поддерживает на плаву компании, но не дает эффекта развития экономики в целом. Попытки вернуть индустриальную Америку будут, видимо, продолжаться и дальше, но прогнозировать их исход на данный момент крайне сложно.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1726071000


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