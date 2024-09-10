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П.Котов: Украина становится точкой сборки террористического интернационала
19:15 11.09.2024

Украина становится точкой сборки террористического интернационала

Павел Котов
автор издания Украина.ру

Украина имеет контакты с террористическими группировками в Сирии. Цель Киева – попытка завербовать исламистов с целью их переправки в зону конфликта с Россией, пишут турецкие СМИ. Учитывая террористические методы украинских властей, такой, казалось бы, экзотический альянс уже вряд ли кого может удивить

Война всех против всех

Публикация о связях Украины и сирийских группировок появилась в турецкой газете Aydınlık, которая сослалась на собственные источники. По их информации, украинские представители провели переговоры с группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам"* (ХТШ).

Данная организация – наследие гражданской войны в Сирии, активная фаза которой фактически закончилась к 2017 году.

Тогда против правительства Башара Асада воевали самые разные силы, в основном, радикальные исламистские группировки. Последние зачастую были связаны с теми или иными иностранными государствами, у которых в сирийском конфликте были свои интересы.

Одной из таких группировок и является "Хайят Тахрир аш-Шам". Как многие ее конкуренты на этом фланге, она вышла из "аль-каидской"* шинели, отпочковавшись в свое время от "Джебхат ан-Нусры"*.

На сегодняшний день она представляет собой объединение десяти бригад, а также политическое крыло.

По итогам активной фазы войны ХТШ удалось отбиться от конкурирующих группировок и взять под контроль город Идлиб на северо-западе Сирии, а также его окрестности. Окончательно свою власть они утвердили там в 2020 году. В последние годы террористы пытаются создать себе имидж "умеренных", для чего порвали связи с "Аль-Каидой" и пытаются наладить в контролируемой зоне мирную жизнь.

В СМИ писали, что ХТШ может быть связана с США и Турцией, последняя, например, продают этой группировке. Что касается контактов с Соединенными Штатами, то на эту связь указывает, например, то, что американцы не вели против этого формирования боевых действий.

В 2020 году решением Верховного суда РФ эта группировка была запрещена на территории России.

Что хотела Украина

Курс на разрыв связей с радикалами и видовая борьба сирийских исламистских группировок между собой привела к тому, что силами "Хайят Тахрир аш-Шам" были арестован ряд полевых командиров, в том числе выходцев из России и других стран бывшего СССР. Все они являются идейными исламистами и подались в Сирию с началом там гражданской войны.

Именно эти "узники" и представляют интерес для Киева, пишет Aydınlık. Сделку представители Украины предложили такую:

"Интересно, что украинская делегация призвала освободить радикальных чеченских и грузинских террористов, содержащихся в тюрьме ХТШ. Сообщается, что в обмен на их освобождение, ХТШ было предложено 75 беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что главной целью киевского режима было освобождение некоего известного террориста, этнического чеченца, который сидит в тюрьме в Идлибе. Вероятнее всего, его предполагалось переправить на Украину и вверить в его командование какое-либо из подразделений ВСУ, сформированных из выходцев с Кавказа и радикальных исламистов.

Как пишет турецкая пресса, стороны в итоге смогли прийти к соглашению и одобрили сделку.

Братские связи

Украина разорвала дипломатические отношения с Сирией в 2022 году, после того как официальный Дамаск поддержал Россию и ее действиях в ходе СВО. Вслед за этим Сирия также разорвала отношения с Украиной в качестве зеркальной ответной меры.

Де-факто отношения между Киевом и Дамаском сошли на нет еще в 2018-м, когда украинские власти не стали продлевать разрешение на работу дипломатам из Сирии. Поэтому с формальной точки зрения контакты Украины с сирийскими боевиками никаким нарушением для Киева не являются.

Другое дело, что для цивилизованного мира такое партнерство выглядит, мягко говоря, странно. Впрочем, западные кураторы Украины сами не прочь идти на контакт с откровенными бандитами ради собственных интересов, поэтому на заигрывания Владимира Зеленского с сирийскими боевиками будут также смотреть сквозь пальцы.

Судя по всему, колесить по миру и искать сочувствия у разномастных террористов и сомнительных организаций входит у Киева в привычку.

В конце июля колонну правительственные войска африканской республики Мали были атакованы отрядом туарегов, которые ведут борьбу с центральными властями. Среди погибших в результате засады оказались бойцы ЧВК "Вагнер", которые работали с армией Мали.

Примечательно, что среди нападавших были представители "Аль-Каиды в Сахеле"* - местного "филиала" этой террористической сети.

Украина фактически признала, что данное нападение было осуществлено при ее поддержке. Представитель Главного управления разведки при украинской Минобороны Андрей Юсов заявил, что туареги получили от них "необходимую информацию и не только информацию, позволившую провести успешную военную операцию".

После этого западные СМИ опубликовали информацию, согласно которой украинские инструкторы обучали повстанцев из Мали управлению дронами.

Власти этой африканской страны трактовали заявления Украины как поддержку повстанцев и нарушение международных норм. Дипломатические отношения между странами были разорваны. Вслед за этим отношения с Киевом разорвали в знак солидарности Нигер, Сенегал и Буркина-Фасо.

Разговор будет коротким

Контакты Украины с боевиками из Сирии прокомментировала у себя в телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она напомнила, что украинские власти сами давно не гнушаются террористических методов.

"Контакты с террористским отребьем киевский режим поддерживает давно: привлечение к совершению терактов в отношении российских граждан, обмен информацией и технологиями, использование тактики "чужого флага", - написала она.

Но проблема еще масштабнее, полагает Захарова.

"Банковая сама превратился в новую международную террористическую группировку, за которой, по сложившейся традиции, стоят Вашингтон и Лондон", - подытожила дипломат.

Военкор Роман Сапоньков в комментарии НСН усомнился, что потерявшие за семь "мирных" лет форму боевики пригодны для боевых действий на Украине, которые имеют совсем другой характер, чем война в Сирии, однако найти применение этим боевикам Киев может.

"Все равно это люди, которые умеют обращаться с оружием, имеют боевую организацию, мотивированы, хоть и за деньги, но, тем не менее, рвутся в бой. Поэтому недооценивать их не стоит", - заявил он.

Депутат Государственной Думы Андрей Красов подчеркнул, что если эти боевики все же доберутся до зоны СВО, то там они не смогут рассчитывать на снисходительность.

"Разговор с террористами будет коротким - у нас с ними не разговаривают, их уничтожают. Они не комбатанты", - заявил он "Ленте.ру".

По словам парламентария, если эти террористы попадут к нашим военным, они все будут уничтожены.

*Деятельность организации запрещена в РФ

Источник - Ukraina.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1726071300


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