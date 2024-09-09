Как мигранты наловчились присасываться к бюджету России, - Ю.Банишевская

19:38 11.09.2024 "Фу, ты на русскую похожа": Власть экономит на русских пенсиях, чтобы баловать мигрантов. А они придумали отмазку от СВО



Юлия Банишевская

09 Сентября 2024



На верхних этажах власти наконец заговорили о том, что мигрантским семьям не место в России. Расчеты показывают, что многочисленная родня "ценных" специалистов сжирает из казны миллиарды. Но им все равно мало. Как именно мигранты наловчились присасываться к бюджету, читайте в материале Царьграда.



"Фу, ты похожа на русскую!"



В Калининграде мигрантка из Средней Азии прогнала детей с качелей во дворе, вырвала клок волос их матери и на ломаном русском пояснила (дословно):



Это не ваше папино город. Это немецкий город, вообще-то. Понятно? Здесь все приезжие, как мы. Здесь нету почти местных. Мои дети тоже местные. Три дети здесь родились.



Дело было 2 сентября. Оскорбленные калининградцы написали коллективное обращение о "прелестях" жизни рядом с мигрантами. Со слов жителей этого двора, дети приезжих притесняют русских детей, кидаются камнями, ходят с ножами, забирают деньги и сладости, занимаются "секспросветом" и угрожают тем, кто жалуется родителям. А когда одна девочка постриглась, дети мигрантов дали ей пощечину и пояснили: "Фу, ты похожа на русскую!".



Приезжая из Киргизии в Калининграде заявила, что местных там нет, а город немецкий.



"Фу, ты похожа на русскую!"



В Калининграде мигрантка из Средней Азии прогнала детей с качелей во дворе, вырвала клок волос их матери и на ломаном русском пояснила (дословно):



Это не ваше папино город. Это немецкий город, вообще-то. Понятно? Здесь все приезжие, как мы. Здесь нету почти местных. Мои дети тоже местные. Три дети здесь родились.



Дело было 2 сентября. Оскорбленные калининградцы написали коллективное обращение о "прелестях" жизни рядом с мигрантами. Со слов жителей этого двора, дети приезжих притесняют русских детей, кидаются камнями, ходят с ножами, забирают деньги и сладости, занимаются "секспросветом" и угрожают тем, кто жалуется родителям. А когда одна девочка постриглась, дети мигрантов дали ей пощечину и пояснили: "Фу, ты похожа на русскую!".



В русских школах "притесняют" мигрантов - заставляют учиться на государственном языке. Скрин с ТГ-канала "Царьград ТВ"



Зато когда дело доходит до русского языка, в ход идут уже не кулаки, а слезы. Мигрантские телеграм-каналы наперебой постят слезное видео, в котором мамочка из Средней Азии жалуется на притеснения в России. Здесь ее дочь заставляют - о ужас! - учить русский язык.



Моя дочь перешла в пятый класс, сын в восьмой. Мой сын знает русский, дочь - нет. Говорят, что будут проводить экзамен. Но мой ребенок даже не знает, что такое экзамен!



- возмутилась родительница. В ролике ей вторит "правозащитник" с азиатскими чертами лица. Мол, нельзя детей подвергать тестированию, не должны их в России дискриминировать на основе языка. Видимо, оба были настолько убедительны, что реакция последовала почти сразу.



О том, что давно обсуждают в народе, наконец заговорили в высоких кабинетах.



Страдаете в России? Оставайтесь дома!



Решение проблемы 5 сентября озвучил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. Комментируя целесообразность нахождения в России членов семей трудовых мигрантов, он выразился жестко:



Если человек приезжает к нам на сезонную работу, какого черта он тащит свою семью?



Медведев подчеркнул, что детей мигрантов нужно "постепенно, без хамства" заставить выучить русский. А кто не учит - тех не пускать. Ибо от них страдают другие дети и учителя. В некоторых школах три четверти первоклашек не говорят по-русски. И пока педагоги с ними нянчатся, остальные ученики начинают отставать по программе.



В переполненных мигрантами подмосковных школах закончился алфавит. Родители обсуждают, как еще можно обозначить классы, если уже есть 1-й "Я". В списках сплошные Мухаммады и Хадижи, большая часть которых не говорит по-русски. Бесконтрольное увеличение числа детей мигрантов привело к тому, что сейчас в школах не хватает около 900 тысяч мест. Так чего они все сюда едут?



В крупных городах мигрантов столько, что их дети заполонили детские сады и школы. Скрин с ТГ-канала "Царьград ТВ"



На этот вопрос ответил депутат Госдумы Михаил Матвеев. Он раскрыл сразу несколько схем, как семьи мигрантов присасываются к бюджету. Делать им это позволяют "дыры" в законодательстве, так что государство тратит на инородцев миллиарды рублей, превращая пресловутую "выгоду" от приезжих рабочих рук в экономический и социальный абсурд.



Схема № 1: прощайте, налоги



По федеральному закону "О правовом положении иностранных граждан" трудовой мигрант имеет право находиться в России при условии получения патента (ст. 5 п. 5№115-ФЗ от 25.07.2002). Плата за патент - 6 тысяч рублей в месяц. Налог 13% с дохода мигранта возвращается ему, если сумма уплаченного НДФЛ больше платы за патент. То есть при официальной зарплате в 45-48 тысяч мигрант платит только 6 тысяч за патент и все! Начисленный и удержанный налог с их зарплаты возвращается, они его фактически не платят.



При оплате патента и официальном трудоустройстве вместе с мигрантом могут пребывать в России его несовершеннолетние дети. Государство обязано им предоставить места в детских садах и школах, а это немалая нагрузка на нашу социально-педагогическую систему. Таким образом, оплачивая всего 6 тысяч в месяц, мигрант сажает на соцобеспечение своих 2-3-5-7 детей, загружая детские сады и школы, фактически не принося никакой финансово-экономической пользы ни бюджету, ни государству.



Схема № 2: все входящие бесплатно



Тем же законом (ст. 5 п. 9) такая практика, только уже в отношении всех близких родственников (муж, жена, родители, дети, бабушки, дедушки, внуки), распространена на всех иностранцев, которые имеют право работать без патента. А это граждане Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии.



Из Белоруссии у нас работают наши единоверные и единокровные братья. В миграционном потоке из Казахстана этнически русские люди - это примерно 75-80%. Граждане Белоруссии и Казахстана имеют право сразу подавать на гражданствов России без каких-либо предварительных условий.



А вот из Киргизии и Армении приезжают практически в 100% случаев этнические киргизы и армяне. Каждый такой мигрант, устроившись на минимальную зарплату в 20 тысяч рублей и оплачивая 2600 в месяц НДФЛ, может спокойно привозить за собой уже от 5 до 15 и более иждивенцев, которые нагружают нашу социалку, не оплачивая ни копейки налогов и не работая ни одного дня.



Засилья мигрантов на улицах русских городов не замечает только слепой или предатель.



Схема № 3: новоселье целым кишлаком



Законом предусмотрено (ст. 5 п. 10), что иностранец из безвизовых стран - Средняя Азия и Закавказье - может пребывать в России сколь угодно долго, не оформляя патент, не платя за него, не работая ни одного дня и не оплачивая налоги. Для этого нужно всего лишь быть членом семьи новоявленного гражданина России либо членом семьи такого же иностранца с видом на жительство. Супруги, дети, родители, дедушки, бабушки, внуки - всем им зеленый свет.



Отметим, что для получения вида на жительство через квоту РВП (разрешение на временное проживание) в большинстве регионов достаточно купить участок с заброшенным домом (такое "жилье" в деревнях можно найти за 250-300 тысяч) и полгода официально проработать в ЖКХ. После этого в Россию переезжает целый выводок из кишлака с перспективой паспортизации, который мертвым грузом ложится на нашу социалку.



Схема № 4: вид на жительство как охранная грамота



После начала ZOV-операции и принудительных постановок на военный учет наметилась тенденция: мигранты получают вид на жительство и документы на гражданство не оформляют. С помощью фиктивных договоров оказания услуг мужчины оформляют ежегодное уведомление о проживании по ВНЖ, теряя при этом всего 25-30 тысяч в год в качестве уплаты налога.



Зато их жены подают на гражданство. Официальный брак в России они не регистрируют, и женщина оформляет детей как мать-одиночка, с огромными социальными выплатами от государства за каждого ребенка. А статус ВНЖ для иностранца-мужчины дает полное право на бесплатное получение полиса ОМС, так что все расходы на его лечение и обучение его детей полностью оплачивает государство.



Меня в этом "аттракционе невиданной щедрости" мучает один вопрос. С чего бы наша власть, постоянно экономящая на своем народе и социалке, повышающая ради этого пенсионный возраст, экономящая на индексации пенсий и пособий, сдерживающая рост зарплат бюджетникам, сокращающая то и это, тут вдруг на миллионы чужих ртов не считает денег?



- возмущается Матвеев. Вывод, который делает депутат: все это придумали либо враги, либо идиоты, которые не умеют считать деньги.



Ранее о том, что низкоквалифицированные приезжие больше не смогут привозить в Россию свою родню, высказался спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он заявил, что возможность для мигрантов семейно оседать в русских регионах - это пробел в законодательстве, который скоро будет исправлен. Кроме того, в планах парламента введение для мигрантов обязательной дактилоскопии, ограничения на работу в образовании и медицине и другое.



Русские дворы постепенно превращаются в кишлаки.



Что с того?



Аттракцион бездумной благотворительности пора заканчивать. Благодаря щедрости России из бедных стран Средней Азии к нам хлынули те, кому на родине не светил никакой социальный лифт. А у нас - пожалуйста, за счет принимающей стороны. И дело не только в нагрузке на социалку.



Об опасности широко открытых в России дверей патриоты говорят уже давно. Например, на Дальнем Востоке в городе с населением 195 тысяч человек на пятничный намаз собирается 10 тысяч мужчин (без учета их жен и детей), а весь состав полиции региона насчитывает всего 8 тысяч человек вместе с женщинами. Смогут ли они при таком этнокультурном "балансе" обеспечить коренным жителям безопасность? Поэтому ограничения в миграционной сфере должны быть максимально жесткими.



Нужно существенно ограничить приток инокультурной низкоквалифицированной рабочей силы и запретить произвольный въезд таким работникам, а вместо этого ввести организованный набор. Привлекаемые по срочным трудовым договорам мигранты не должны иметь права на получение вида на жительство и гражданства. Отметим, что президент Путин на недавнем Восточном экономическом форуме, говоря о борьбе с кадровым дефицитом, ни слова не сказал о завозе мигрантов. Его рецепт - увеличение рождаемости и производительности труда.



Так что лазейки для мигрантов в законодательстве нужно искоренять, как бы тому ни противились лоббисты миграционного завоза. Если мигрантским семьям наконец включат красный свет, это будет гигантский шаг по пути к порядку. Потому что пока двери окончательно не захлопнулись, они будут доить Россию на полную катушку. Источник - Царьград

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