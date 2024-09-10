Антун Роша: "Атаковав Курскую область, ВСУ пренебрегли азами военной теории"

19:42 11.09.2024 Advance

Хорватия



Бесполезные операции и военное искусство

Advance: вторжение в Курскую область ведет к стратегическому проигрышу Украины



Атаковав Курскую область, ВСУ пренебрегли азами военной теории, пишет Advance. Складывается впечатление, что операцию планировали украинские политики, а не военные. Итоговый результат будет разгромным для Украины, уверен автор статьи.



Антун Роша



Концепцию военного "центра тяжести" сформулировал прославленный прусский генерал еще в XIX веке. Киев ее проигнорировал, и у России появился шанс на прорыв, который повлечет за собой эффект домино.



Карл фон Клаузевиц был прусским генералом и военным теоретиком, наиболее прославившимся трудом "О войне", который был издан в 1832 году и считается одной из важнейших работ по военной теории. Его идеи о природе войны, особенно концепция "центра тяжести" как центра силы и ключевой точки конфликта до сих пор в значительной мере влияют на военную стратегию. Клаузевиц писал о сложности и непредсказуемости войны и связи военной стратегии с политическими целями, ему принадлежит знаменитое высказывание о том, что "война есть продолжение политики иными средствами".



Его концепция "центра тяжести" играет ключевую роль почти в любом конфликте, а особенно в том, который сейчас разворачивается на Украине.



Центр тяжести в войне есть центр приложения всех сил и действий, от которого все зависит. Это точка, к которой следует прилагать все усилия, писал Клаузевиц. В общем, политическим и военным лидерам не следует бездумно распылять военные силы, отправляя их на бесполезные операции за пределами решающей зоны конфликта.



К сожалению для Украины, похоже, что президент Владимир Зеленский и главнокомандующий украинскими вооруженными силами не читали трактат "О войне" или забыли эту ключевую мысль.



Украинская операция под Курском превратилась в бесполезную миссию –конный рейд или средневековое "шевоше", – которая оттянула на себя украинские силы из "центра тяжести" противостояния с Россией. Украинцам не удалось перетянуть российские силы с более важных полей сражений в Донбассе, но сами украинские силы оказались рассредоточены. Это позволило российской армии сконцентрироваться на центре конфликта ("центр тяжести"!) и ускорить продвижение к стратегически важному городу Покровску.



Первоначально эта операция задумывалась как тактический маневр для отвлечения российских сил от важных участков фронта, теперь операция в Курской области выглядит стратегической ошибкой, которая может иметь серьезные последствия для общей военной стратегии Украины.



Украинское руководство, вероятно, ожидало, что, ударив по российской территории, оно достигнет несколько целей. Во-первых, заставит россиян перебросить силы с ключевых участков фронта под Донецком. Во-вторых, произведет психологический эффект, продемонстрировав способность Украины бить по российской территории. В-третьих, нарушит российское снабжение.



Эти цели так и не были достигнуты. Несмотря на вторжение, российские силы не отвлеклись от событий под Донецком. Более того, россияне даже ускорили свое продвижение в сторону Покровска – города, имеющего большое стратегическое значение.



Покровск – ключевой логистический и транспортный центр в Донецкой области, который расположен на пересечении значимых шоссейных и железнодорожных путей, жизненно важных для снабжения украинских позиций вдоль восточного фронта. Если российские войска возьмут Покровск, они разорвут эти линии снабжения, изолировав украинские подразделения, которые обороняют другие важные участки под Донецком.



Потеря Покровска может создать эффект домино и довести украинскую оборону в Донецкой области до коллапса. Украинские войска в этом регионе крайне зависимы от путей снабжения, проходящих через Покровск. Это касается боеприпасов, кадрового подкрепления и логистической поддержки. Если хоть одна из этих связей будет разорвана, способность ВСУ удерживать позиции резко снизится, а русские, вполне вероятно, получат возможности новых продвижений на востоке Украине. Это может принципиально изменить ход вооруженного конфликта.



С военной точки зрения вторжение в Курскую область не принесло Украине особой пользы. Вместо того, чтобы заставить Россию перебросить значительные силы с главного направления под Донецком, этот шаг привел к тому, что некоторые лучшие украинские подразделения и современная техника покинули важнейшие участки фронта. Это не только ослабило оборонительные позиции Украины в Донецкой области, но и усугубило нехватку личного состава.



Кроме того, украинское вторжение не принесло никаких существенных территориальных приобретений. Операция в целом ограничилась серией стычек и локальных столкновений, которые не изменили общий баланс сил. В продолжительной войне на истощение операции такого рода сопряжены со значительными рисками. Каждый солдат, каждый танк и артиллерийский снаряд сейчас на вес золота, а решение использовать эти ресурсы в операции с ограниченной стратегической ценностью в долгосрочной перспективе может дорого обойтись Украине.



Для Украины операция в Курской области – это упущенная возможность укрепления оборонительных позиций на востоке. Для России же вторжение в Курскую область – это, можно считать, стратегическая победа. Причина в том, что эта операция оттянула украинские ресурсы с более важных направлений. Сохранив в центре внимания Донецк, российские силы сумели воспользоваться своим преимуществом и получили новую возможность воспользоваться украинскими слабыми местами на восточном фронте.



Смелые маневры и психологические операции порой выгодны, но главной целью для обеих сторон остается сохранение контроля над стратегически важной территорией. Поэтому Украина, если она не хочет испытать на себе эффект домино и тяжелое поражение, должна пересмотреть свои стратегические приоритеты, сосредоточившись на обороне ключевых позиций в Донецкой области, особенно под Покровском, где может решиться исход вооруженного конфликта. В общем, Украина не может позволить себе растрачивать силы на операции, которые не приносят ощутимой пользы.



Почему же Украина на это пошла? Было бы неудивительно, если бы вторжение спланировал кто-то из политиков, а не военных. Политическое руководство в Киеве хотело получить "сенсацию", чтобы потом похвастаться перед своими партнерами на Западе и воспользоваться ею для давления на Запад, чтобы получить новое оружие. Конечно, это вполне объяснимые желания в столь сложной для Украины ситуации, когда она почти полностью зависит от союзников. В какой-то момент приходится идти и на такие вот бесполезные шаги, чтобы западные политики не расслаблялись. Ведь каждый раз, когда Россия начинает успешно продвигаться, политиков на Западе охватывает скепсис и они начинают сомневаться в необходимости и дальше помогать Украине деньгами и оружием.



И все-таки несмотря на это хрупкое равновесие между военным и политическим аспектами, вторжение в Курскую область не закончится для Украины добром. Если ее партнеры почуют, что это была бессмысленная операция, целью которой было добиться дополнительной помощи, они могут охладеть к Украине еще больше, чем раньше. На самом деле западные союзники могут подумать, что Украина их обманывает, внушает им ложный оптимизм насчет того, что "война может быть перенесена на территорию России", и в таком случае Украина еще скорее останется без поддержки.



Вооруженный конфликт уже истрепал украинские силы, и риски чрезмерного напряжения становятся все очевиднее. Только укрепляя ключевые позиции и делая исключительно хорошо продуманные и целесообразные шаги, Украина сможет сдержать российское наступление и отстоять свою территориальную целостность. Переброска лучших сил в Курскую область к таким шагам, несомненно, не относится.



Что касается России, то сохранение фокуса на стратегических целях типа Покровска отражает ее общую стратегию, направленную на консолидацию взятых под контроль территорий на Восточной Украине. Ключевые логистические узлы и транспортные сети в руках россиян значительно укрепят их позиции и, возможно, откроют путь к дальнейшему продвижению по подконтрольным Украине территориям, а может, даже дадут шанс на решающий прорыв.



Как я писал в начале, гамбит в Курской области нарушает принцип Карла фон Клаузевица о сохранении внимания на "центре тяжести". Возможно, эта операция задумывалась как смелый тактический маневр, но в действительности она лишила важнейших ресурсов ключевые участки фронта. Если Киев упрямо продолжит удерживать районы Курской области, Россия получит отличный шанс на еще более быстрое продвижение, чем до сих пор. Источник - ИноСМИ

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