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Кризис доверия: акции КНР могут упасть до пятилетнего минимума
19:46 11.09.2024

Усилия по оживлению экономики не дали эффекта

Валентина Аверьянова

Китайские акции могут упасть до уровня 2019 года. Причина - отсутствие доходов и слабое восстановление экономики. Продолжающаяся дефляция и проблемы на рынке недвижимости привели к кризису доверия среди инвесторов. Для российского рынка спад экономики Китая представляет немалые риски, предупреждают эксперты. РФ, выступая в качестве экспортера сырьевых товаров, может пострадать от уменьшения спроса со стороны КНР. Чем еще опасно падение акций Китая - узнали "Известия".

Стремительное снижение

Китайские акции могут упасть до пятилетнего минимума на фоне отсутствия доходов и слабого восстановления экономики. Индекс CSI 300 закрылся в понедельник снижением на 1,2%. Он опустился с максимума этого года, фиксировавшегося в мае, на 13%. Дальнейшее падение, по прогнозам, выведет бенчмарк на уровни, в последний раз наблюдавшиеся в начале 2019 года. Это свидетельствует о том, что многолетние усилия КНР по оживлению экономики и поддержанию цен на акции не принесли успеха, пишет Bloomberg.

Индекс CSI 300 вырос в мае на 16% на фоне скупки акций на миллиарды долларов государственными биржевыми фондами.



Свое влияние оказало ужесточение мер по коротким продажам и количественным сделкам. Однако все эти шаги не помогли остановить падение, наметившееся в дальнейшем.

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В общей сложности в этом году базовый индекс CSI 300 снизился на 7%. Он входит в число крупнейших мировых индикаторов с наихудшими показателями, приближаясь к рекордным убыткам.

Упала и прибыль на акции индекса MSCI China. Она сократилась на 4,5% по сравнению со II кварталом прошлого года. Это худший показатель за пять кварталов.

Снижение связано с ослаблением поддержки со стороны технологических компаний Китая.

В итоге даже крупнейшие игроки на рынке КНР, такие как UBS Global Wealth Management, Nomura Holdings Inc. и JPMorgan Chase & Co., понизили рейтинг акций страны. Свое решение они объяснили опасениями падения спроса на недвижимость, неэффективными мерами стимулирования и геополитической напряженностью в преддверии выборов в США.

Потеря доверия

Падение китайских акций спровоцировали несколько факторов, отмечает член экспертного совета комитета Госдумы по финансовому рынку, экономист Станислав Паулаускас. Среди них он выделяет ухудшение торговых отношений между Китаем и США, увеличение рисков глобальной экономической нестабильности, а также внутренние экономические проблемы в стране, такие как замедление роста ВВП, повышение долговой нагрузки и неопределенность в связи с реформами финансового сектора.

- Замедление китайской экономики в последние месяцы резко усилилось, страна борется со слабым внутренним потреблением и дефляцией. Оптимизма не добавляет и продолжающийся кризис на рынке недвижимости, на которую приходится 20% экономики Китая, - уточняет эксперт.

Подавляющее воздействие на инвесторов оказывают слабые макроэкономические данные, подтверждает заведующая кафедрой экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Ирина Комарова. В первую очередь столь серьезный обвал акций связан с нарастающим кризисом на рынке недвижимости, полагает она.

- По данным China Real Estate Information Corp., объем продаж новых домов в августе 2024 года ста крупнейшими риелторскими компаниями снизился на 26,8% по сравнению с августом 2023-го. Данный спад оказывает серьезное воздействие на бюджеты местных органов власти, констатирующих весомое недополучение доходов от налогов и продажи земли, - указывает Комарова.

Тем не менее текущая волна снижения китайского рынка акций в каком-то смысле носит спекулятивный характер, считает советник президента Национального координационного центра международного делового сотрудничества, председатель Русско-Азиатского делового совета Максим Кузнецов. Основной драйвер падения связан со слабой статистикой: индекс цен производителей продолжил снижение уже 23-й месяц подряд, а индекс потребительских цен вырос ниже ожиданий. Однако говорить о том, что конкретно после этого выпуска статистических данных ситуация в экономике Китая фундаментально изменилась, преждевременно, подчеркивает эксперт.

- Обычно исторические рекорды или антирекорды притягивают большое информационное внимание, поэтому позволяют крупным игрокам проще заработать на большом количестве эмоциональных операций на фондовом рынке, - объясняет собеседник "Известий".

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Так или иначе, ситуация на фондовом рынке говорит об ослаблении юаня. К нему во многом привело укрепление доллара, указывает Станислав Паулаускас. Это началось, после того как Федеральная резервная система США запустила цикл повышения ключевой ставки и ужесточения денежно-кредитной политики.

- В апреле индекс доллара США вырос с 98 до 103 пунктов, что стало началом снижения юаня. Прогнозируется, что укрепление доллара будет продолжаться в долгосрочной перспективе, - уточняет экономист.

Юань также сталкивается с давлением на фоне замедления роста китайской экономики и усиливающейся глобальной конкуренции, обращает внимание инвестор и экономист Елизавета Константинова.

Основными факторами ослабления национальной валюты являются дефицит внутреннего спроса на товары и низкие потребительские цены. Кроме того, снижению курса способствуют попытки стимулирования экономики через уменьшение процентных ставок и расширение денежной массы.

В целом же экономика Китая все еще не может преодолеть последствия пандемийных ограничений, полагает кандидат экономических наук, доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаил Хачатурян. Вторым важным моментом, приводящим к ее ослаблению, по его мнению, является сокращение инвестиций в проекты с Китаем со стороны европейских и американских компаний из-за периодически обостряющейся торговой войны между США и КНР.

- В этой связи китайские монетарные власти делают ставку на некоторую девальвацию национальной валюты с целью стимулирования производства экспортных товаров ввиду их удешевления на мировом рынке, - отмечает эксперт.

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Китай, как и многие другие страны, пытается справиться с последствиями пандемии и изменениями в глобальной экономике, согласна Константинова. Однако его восстановление идет медленными темпами. Ожидается, что в этом году страна не достигнет целевого показателя роста в 5%.

Кроме того, экономика Китая сейчас переживает системный вызов, убежден Максим Кузнецов.

Старая модель, ориентированная на использование экстенсивных факторов, таких как численность экономически активного населения и рост его доходов за счет повышения производительности труда, перестала работать на фоне урбанизации.

- Кроме того, Китай сталкивается с ростом конкуренции со стороны развивающихся стран, которые также хотят быть "фабриками мира", и это одна из причин почему внутренний рынок КНР демонстрирует слабость: нельзя повышать издержки внутри экономики, потому что иначе просядет экспорт, на который китайское народное хозяйство изначально было ориентировано, - объясняет эксперт.

Опасная ситуация

В мировом масштабе падение китайских акций и слабеющий юань могут вызвать финансовую волатильность и ухудшение инвестиционного климата, полагает Станислав Паулаускас.

- Из Китая в Сингапур уже несколько лет переводят свои капиталы состоятельные китайцы. Внутренние настроения могут быть подвержены влиянию сильного обесценивания юаня к доллару США, что может ускорить бегство капитала из Китая, - считает он.

Для мировой экономики замедление экономики Китая создаст дополнительные сложности, уверен Михаил Хачатурян. В том числе на фоне ускорения темпов падения экономик ЕС и США. Общее сокращение в этом случае может составить 3–5%.

- Что касается влияния состояния экономики Китая на экономику России, то, безусловно, это приведет к дополнительным сложностям, возможно, будет наблюдаться сокращение товарооборота между двумя странами, - предупреждает он.

- Однако оно вряд ли будет значительным и, скорее всего, составит не более 1,5–2,5%.

Для российского рынка спад мировой экономики, в том числе из-за кризиса в Китае, представляет немалые риски, не согласен Паулаускас. РФ, будучи экспортером сырьевых товаров, может пострадать от уменьшения спроса со стороны КНР.

- С учетом того что Китай - основной торговый партнер, а юань - главная валюта для международных расчетов, вероятно, цены на товары из Китая на российском рынке могут снова повыситься, - прогнозирует экономист.

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Китай остается крупнейшим потребителем российских энергоресурсов, напоминает Елизавета Константинова. Спад в экономике может привести к снижению спроса на нефть, газ и металлы, что негативно отразится на российских экспортерах. Ухудшение экономических показателей Китая способно повлиять на курс рубля из-за потенциального снижения объемов торговли.

Кроме того, китайские компании активно инвестируют в различные сектора российской экономики, указывает Ирина Комарова. Очевидно, что при ухудшении экономической ситуации от данных инвестиций придется отказаться, что негативно скажется на развитии значимых для российской экономики проектов.

- Замедление китайской экономики может серьезно повлиять на структуру глобальных цепочек создания стоимости и изменить их конфигурацию, это скажется на производстве и торговле в мировой экономике в целом, - отмечает собеседница "Известий".

Таким образом, экономические проблемы Китая - не только внутренняя задача, но и вызов для мировой экономики, убеждена Елизавета Константинова.

- Слабеющий юань, падающие акции и неэффективные меры по стимулированию создают риски для всех стран, активно взаимодействующих с Поднебесной, - резюмирует инвестор.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1726073160


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