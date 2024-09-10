Верховного муфтия Таджикистана Саидмукаррама Абдулкодирзода пырнули ножом после намаза в центре Душанбе

19:47 11.09.2024

Министерство внутренних дел Таджикистана сообщило на своем сайте, что сегодня после завершения намаза председатель улемов республики Саидмукаррам Абдулкодирзода получил ножевое ранение.



По данным таджикских правоохранителей, удар главному муфтию нанес гражданин из хулиганских побуждений.



В результате оперативных мероприятий подозреваемый был задержан.



Сообщается, что муфтий получил легкие телесные повреждения, он был осмотрен врачами и затем сопровожден до места жительства.



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По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, ведется предварительное расследование.



Верховному муфтию Таджикистана 61 год. Свой пост он занимает с 1 октября 2010 года.