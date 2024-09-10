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Российский фондовый рынок пережил один из худших периодов в своей новейшей истории
19:49 11.09.2024

Трудный август: российские акции стучат по дну
Аналитики считают, что котировки фондового рынка вряд ли упадут дальше

Дмитрий Мигунов

В августе и начале сентября российский фондовый рынок пережил один из худших периодов в своей новейшей истории. Спад был не самым резким, но очень продолжительным и устойчивым. На этой неделе, однако, индекс Мосбиржи отскочил от минимумов за 15 месяцев, поднявшись выше 2700 пунктов. Нащупано ли на рынке дно и с чем связано его масштабное падение - в материале "Известий".

Акции ушли в отпуск

В 2023-м и первой половине 2024 года российские фондовые индексы успешно росли, несмотря на напряженный геополитический фон. Причин для этого было несколько, в первую очередь - устойчивый рост экономики. ВВП увеличивался рекордными за несколько лет темпами. Кроме того, высокая активность частных инвесторов способствовала укреплению рынка акций. До поры до времени даже рост ставок не останавливал подъема на бирже. Пик индекса Мосбиржи был достигнут в конце мая, когда он превысил отметку в 3500 пунктов - максимум с начала февраля 2022 года.

После этого началась явная понижательная волна. Некоторое время это выглядело как коррекция и боковик, но с июля падение стало резким. С середины же августа ситуация выглядела как отвесный обвал: из 20 следующих сессий только четыре завершились ростом. Это падение стало одним из самых длительных. В общей сложности индекс Мосбиржи потерял более 200 пунктов.

Если смотреть на долгосрочные причины спада, то на первом месте безусловно повышение ставки. В основном из-за резкого роста привлекательности банковских вкладов. В нынешней ситуации можно легко получать 17–19% годовых на депозитах, причем в отличие от инвестиций на фондовом рынке они еще и совершенно безопасны. Инфляция, для сравнения, сейчас составляет около 9%, то есть реальная годовая доходность приближается к 10%. Логично, что поток средств частников на биржу с конца весны приостановился. Крупные же инвесторы оказались неспособны или просто не захотели поддерживать рынок акций.

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Не последнюю роль тут могли сыграть и сигналы о постепенном замедлении темпов экономического роста, которые поступают с начала августа. Наконец, снижение цен на нефть в последние недели также могло стать неприятным фактором.

Ощупывание дна

Индекс Мосбиржи в первой декаде сентября опустился почти до 2600 пунктов - более чем на четверть от локального максимума в мае. Это много: падения больших масштабов наблюдаются только при откровенных кризисах, как это было в начале пандемии коронавируса и СВО. Есть ли шанс, что индекс уже достиг своего дна? Рост на этой неделе немного обнадежил.

- Индекс отскочил от минимумов за 15 месяцев и открывается ростом пятую торговую сессию подряд, - говорит аналитик "Цифра брокер" Кирилл Клементьев. - Локальный позитив на рынке связан с дефляцией, которая была зафиксирована на неделе с 27 августа по 2 сентября. Это может быть воспринято в качестве знака о замедлении темпов роста экономики и отсутствии необходимости повышать ставку регулятором на заседании 13 сентября.

Климентьев добавил, что, скорее всего, минимум по индексу был достигнут (медианный показатель цены акции к прибылям по российским компаниям находился на уровне 4), но факторов для возвращения к "бычьему" настроению еще не хватает: инфляция все же выше целевых 4%, экономика растет слишком быстрыми темпами, темпы кредитования не снижаются.

По словам руководителя отдела анализа акций ФГ "Финам" Натальи Малых, если не реализуется сценарий мировой рецессии и сильного падения цен на сырьевые товары, каких-либо крупных геополитических кризисов, то, "скорее всего, мы увидим постепенное восстановление индекса Мосбиржи - до 3000 пунктов к концу года".

- Но будет также иметь значение, найдут ли новые пути на биржу акции, поступившие из-за границы, - их продажи были одной из причин коррекции. В пользу восстановления говорит здоровая динамика суммарной прибыли компаний индекса Мосбиржи и соответственно перспектива хороших дивидендов, продолжающийся рост ВВП, который сглаживает влияние высоких ставок, умеренное ослабление рубля, - перечислила эксперт.

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Аналитик "БКС Мир инвестиций" Даниил Болотских замечает, что внимание инвесторов последнее время практически полностью сосредоточено на данных по инфляции, ведь от них зависят решения ЦБ относительно ключевой ставки. Поэтому утверждать о достижении локального дна по индексу Мосбиржи до получения подтверждения о замедлении инфляции преждевременно.

- Более того, против российского рынка последнее время играл целый ряд факторов: проблемы с расчетами за импорт укрепили рубль и сказывались на привлекательности акций экспортеров, продажи акций нерезидентами летом создавали дополнительное предложение на рынке. Тем не менее, по нашим оценкам, текущие уровни выглядят достаточно привлекательными для покупок долгосрочными инвесторами, - подчеркнул он.

В любом случае текущая ставка в 18% - губительная величина для многих бизнесов, и общий рост рынка до уровня 3000–3200 можно будет увидеть только при риторике Банка России о ее значительном снижении, считает Климентьев.

Потребительский сектор и банки

Собеседник "Известий" отметил, что инвесторам стоит обратить внимание на акции девелоперов (при снижении ставки вырастет спрос на рыночную ипотеку) и банков (дешевые деньги повысят объемы кредитования).

В свою очередь, Наталья Малых выделяет в качестве перспективного потребительский сектор, традиционно считающийся защитным, так как спрос на товары входящих в него компаний остается стабильным в условиях макроэкономических колебаний.

- Кроме того, эти компании ориентируются главным образом на домашний рынок, что в условиях санкций является плюсом. При этом отметим, что в настоящее время именно ритейлу удается транслировать увеличивающиеся продажи в сопоставимый рост прибыли. Большинство бумаг на российском рынке, в том числе акции потребительского сектора, в настоящее время торгуются значительно дешевле своих справедливых оценок. Нашим фаворитом в секторе являются акции Henderson, также до интересных уровней опустились расписки OZON и бумаги Whoosh.

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Малых добавила, что в хорошем состоянии находится и нефтегазовая сфера: после масштабной распродажи всего рынка многие нефтяники предлагают прогнозную дивидендную доходность на уровне 13,6–16,9% ("Лукойл", "Татнефть", "Роснефть"), что делает нефтегаз одним из наиболее дивидендных секторов.

Болотских считает, что сектор финансов отлично справляется с высокими ставками.

- Лидер отрасли "Сбер" по итогам восьми месяцев 2024 года даже смог нарастить прибыль на 5,4%, поэтому в этой сфере видим неплохой потенциал роста. Акции некоторых нефтяных компаний по текущим котировкам предлагают дивидендную доходность более 15%. Наш выбор в секторе - компании с сильным балансом и хорошей дивидендной историей, а именно: "Лукойл", "Татнефть", "Газпромнефть", - заключил эксперт.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1726073340


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