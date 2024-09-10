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Севморпуть растаял: коротким путем в Азию пошли балтийский и санкционный СПГ
00:01 12.09.2024

10 сентября 2024

Everest Energy повез санкционный СПГ по Северному морскому пути.

На Северном морском пути наступил пик навигации. По самому короткому пути в Азию пошли газовозы не ледового класса или с ограниченными возможностями. Они везут балтийский СПГ и сжиженный газ с "Арктик СПГ - 2", который попал под санкции США.

По данным АИС судов, по Северному морскому пути пошел танкер Everest Energy. Газовоз перевозит около 80 млн кубометров в виде сжиженного газа с проекта "Арктик СПГ - 2", который попал под санкции США. В конце августа судно индийской Ocean Speedstar Solutions также попало в блокирующий список, а 7 сентября покинуло Гыданский полуостров, преодолело уже более 1000 миль и 10 сентября проходит море Лаптевых.

Everest Energy исполнился 21 год и оно не обладает ледовым классом. Однако, судя по данным, погода располагает для прохода по Северному морскому пути. По прогнозу "Главсевморпути", почти на всем маршруте стоит чистая от льдов вода, а ледовые поля встречаются только в районе острова Врангеля между Восточном-Сибирским и Чукотским морями. По данным АИС судов, там дежурят ледоколы "Урал" и "Евпатий Коловрат".

Everest Energy везет уже четвертую партию СПГ с арктического проекта. Третью партию также забирал этот газовоз, доставив груз на также санкционное плавучее хранилище Saam FSU под Мурманском. Еще раньше две партии повезли Pioneer и Asya Energy. Санкционные суда и маршрут доставки пытаются скрыть, так как получатель груза попадет под вторичные санкции США.

Поэтому куда идет сейчас и Everest Energy, также неизвестно. Газовоз может оставить груз на другом плавучем хранилище газа, Koryak FSU, - на Камчатке. Оно также в SDN List, но, очевидно, акционеры "Арктик СПГ - 2" уже проработали маршруты дальнейших поставок и зависимости от навигации по Северному морскому пути уже не будет. Проект пока так и не смог из-за ограничений получить ни одного газовоза ледового класса и пользуется для этого, по сути, судами серого флота. У "Новатэка" есть зафрахтованный флот газовозов ледового класса Arc7, но он принадлежит, кроме "Кристофа де Маржери", известным иностранным компаниям и обслуживает "Ямал СПГ", работающий без ограничений.

На Северный морской путь тем временем отправились и другие газовозы российских компаний, которые могут ходить по маршруту с серьезными ограничениями. Так, газовоз "Псков" везет СПГ с комплекса "Портовая" на Балтике. 10 сентября судно проходит Баренцево море. Также поcле рейса в Китай к Северному морскому пути идет танкер "Маршал Василевский", который является регазификационным терминалом для Калининградской области, а также возит СПГ "Газпрома".

Вполне возможно, что тот же маршрут выберет и другое судно компании - "Великий Новгород", которое также было в Китае. Все суда получили разрешение "Главсевморпути" на проход по Севморпути в сентябре-октябре.

К судам с ледовым классом Ice2 относится и North Sky оператора White Fox Ship Management из ОАЭ. До этого судно доставило груз с "Ямал СПГ" в Китай и взяло обратный курс к Севморпути. North Sky, как и еще три газовоза White Fox Ship Management, также находятся под санкциями с 23 августа, так как их могут привлечь к вывозу газа с "Арктик СПГ - 2".

Ранее эксперты отмечали EADaily , что санкции повысят затраты российских компаний, но по опыту нефти не остановят вывоз СПГ из России.

К 2030 году в России планируют увеличить производство СПГ почти втрое - до 100 млн тонн в год. И в США не скрывают желания покончить с производством сжиженного газа в России.

"Только на прошлой неделе, например, мы ввели санкции к „Арктик СПГ - 2". Это флагманский проект „Новатэка", который хочет сделать Россию крупнейшим экспортером СПГ в мире. Наша цель - убить этот проект. Для этого мы вводим санкции, работаем с партнерами по „Большой семерке" и другими странами",
- говорил на ноябрьских слушаниях в Сенате помощник госсекретаря по энергетике Джеффри Пайетт.
The Financial Times сообщало со ссылкой на консалтинговую компанию Windward, что со второго квартала 2023 года более 50 судов СПГ сменили владельцев на компании, расположенные в ОАЭ, и танкеры могут быть привлечены к перевозке российского газа. В то же время пока известно о девяти газовозах. На Западе теневым флотом называют суда, которые принадлежат малоизвестным компаниям в третьих странах с неизвестными конечными собственниками.

"Да, и здесь нам пытаются создать проблемы, [глава "Новатэка"] господин [Леонид] Михельсон знает об этом лучше, чем кто-либо другой. Но все равно это развивается, и доля России в поставках на мировые рынки сжиженного природного газа постепенно увеличивается. Она не такая уж и большая, как нам бы хотелось, но будем все равно, несмотря ни на какие сложности, которые нам пытаются создать, все равно будем это делать",
- сказал во время Восточного экономического форума на прошлой неделе президент России Владимир Путин.

Источник - eadaily.com
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