Балтийский спрут. Кто стоит за серией заказных убийств в тихой Латвии, - Регнум

00:03 12.09.2024 ВИКТОР ЛАВРИНЕНКО

10 сентября 2024



Латвийские юристы, занимающиеся внешним управлением предприятий-банкротов, периодически отправляются на тот свет раньше срока. Полиция, разумеется, связывает это с их профессиональной деятельностью. Опасное, мол, занятие - грязный бизнес. Однако наблюдатели утверждают, что все не так просто и в дело вмешалась политика.



Характерная деталь: жертвы заказных убийств тесно связаны с партией "Национальный блок", отличающейся запредельным уровнем русофобии даже на фоне остальных латвийских политических сил. "Блок" непрерывно находился в правящей коалиции с конца 2011 по середину 2023 года и сумел "инфицировать" ее своей идеологией.



Предпринимательский класс

Закрытая каста



В Латвии существует узкая и чрезвычайно закрытая каста влиятельных юристов - администраторов неплатежеспособности (ближайший российский аналог - конкурсный управляющий). Получить право заниматься "разруливанием" дел обанкротившихся предприятий здесь очень трудно. Те, кто этого добился, автоматически превращаются в "уважаемых людей", однако часто попадают в разные некрасивые истории.



Летом 2017 года сотрудники государственного Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией задержали администратора неплатежеспособности Мариса Спрудса - по делу о ликвидации банка Trasta Komercbanka. Годом ранее у этого учреждения отобрали лицензию, открыли три десятка уголовных дел по обвинениям в отмывании денег и назначили внешнего управляющего. Того самого Спрудса.



Но Спрудс и его команда сами оказались крайне нечистоплотными. Полиция установила, что они вымогали крупные суммы у клиентов обанкротившегося банка, пытавшихся вернуть хранившиеся в нем средства.



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Большинство клиентов не являлись резидентами Латвии и оказались не в состоянии предоставить документы, обосновывающие происхождение денег. Этим их шантажировали Спрудс и подельники, которым прокуратура в конце концов вменила вымогательство.



И вот тут появилась политика.



Оказалось, что Спрудс близко дружил с парламентским секретарем министерства юстиции Айгаром Лусисом, заместителем генерального секретаря партии "Национальный блок". Когда в рамках дела Trasta Komercbanka начались задержания, Лусис и сам оказался в статусе подозреваемого. Прокурор заподозрил, что политик помогал "отмывать" преступно нажитые средства.



Хорошо знаком со Спрудсом и член "Нацблока" Имант Парадниекс - один из наиболее рьяных апологетов "дерусификации Латвии".



Имена политиков Лусиса и Парадниекса в криминальном контексте фигурировали и ранее.



В 2018 году в эфире телеканала RīgaTV 24 предприниматель Андрис Бите рассказал, что в свое время работал на крупном рыбоперерабатывающем предприятии, которое признали банкротом. После этого Бите предложили или позволить компании погибнуть, или заново ее зарегистрировать, но уже с учетом интересов неких "влиятельных людей". Предприниматель вынужден был согласиться на навязываемые ему условия, а через некоторое время узнал, что за атакой на него стояли Лусис и Парадниекс.



Разговоры о том, что именно борцы за "латышскую Латвию" рьяно крышуют интересы дельцов, наживающихся на банкротствах, ведутся давно.



Еще в 2014 году бывший министр юстиции Янис Борданс (некогда сам состоявший в рядах "Нацблока") говорил, что с помощью недобросовестных администраторов неплатежеспособности реализуются схемы, через которые из экономики страны ежегодно выкачивают как минимум 15 млн евро.



Если верить экс-министру, в свое время он получил предупреждение от спецслужб: администраторов неплатежеспособности не трогать! Борданс этому предупреждению не внял, за что и поплатился постом в правительстве.



Глава Минюста заинтересовался делами одного литовского банка, который в сотрудничестве с внешними управляющими получил в Латвии многомиллионный кредит. Он поручил подчиненным проверить, не было ли в этом деле нарушений, после чего руководство "Нацблока" исключило его из партии и потребовало отозвать из правительства.



Украинский след



30 мая 2018 года в Риге был убит один из латвийских администраторов неплатежеспособности - Мартиньш Бункус. В полиции сообщили, что смерть Бункуса очевидно связана с его профессиональной деятельностью.



В латвийские СМИ просочились сведения, что правоохранительные органы рассматривают версию убийства Бункуса по заказу неких "азербайджанских бизнесменов, чьи деньги пропали в этом банке". Убийство на несколько лет зависло "глухарем", а семья Бункуса жаловалась, что следствие ведется слишком вяло. У многих возникло впечатление, будто некто могущественный притормозил чересчур ретивых следователей.



В очередной раз широкая общественность вспомнила про управляющего в декабре 2020 года.



Тогда Рижский окружной суд постановил взыскать с адвоката и оппозиционного политика Алдиса Гобземса 10 тысяч евро в пользу семьи Бункуса. Гобземс в соцсетях назвал покойного "бандитом", за что и поплатился. По мнению хорошо осведомленного Гобземса, убитый являлся членом "мафии", но не "боссом", а "исполнителем".



Еще одним членом этой "мафии" Гобземс назвал Дзинтарса Расначса - высокопоставленного политика от все того же "Национального блока". С ноября 2014 по январь 2019 года Расначс возглавлял латвийское Министерство юстиции и, как утверждается, обеспечивал "крышу" недобросовестным администраторам неплатежеспособности.



Наконец, в июне 2021 года новый глава госполиции Армандс Рукс рассказал, что в деле Бункуса вновь "появились подвижки" и конкретные подозреваемые. Более того, телеканал LTV7 сообщил, что нити расследования привели в Киев, куда в 2021-м дважды ездила группа латвийских следователей, чтобы взять показания.



По подозрению в совершении преступления там было задержано некое лицо, никак не связанное с Латвией. Однако в ходе следствия подозреваемый внезапно дал показания и по убийству Мартиньша Бункуса.



После долгого периода молчания в конце мая 2022 года полиция неожиданно отрапортовала о задержании причастных к убийству. Правоохранители арестовали совладельца банка LPB Bank Михаила Ульмана и его делового партнера Александра Бабенко.



Выяснилось, что незадолго до гибели Бункус администрировал процесс неплатежеспособности одного предприятия и пытался взыскать с трех его бывших владельцев, в том числе и с Ульмана, долги на сумму более 720 тысяч евро. Вот Ульман на него и обиделся…



Обоснованные сомнения



Существует версия, что подельником Ульмана в этом преступлении являлся тогдашний замглавы Рижского регионального управления полиции Андрей Созинов, имевший все возможности повлиять на ход расследования.



Параллельно с работой в правоохранительных органах Созинов подрабатывал в охране LPB Bank. Был он знаком и со вторым подозреваемым, Бабенко, оба состояли членами одного охотничьего клуба. Созинова отстранили от работы в мае 2021-го и завели на него уголовное расследование по подозрению в отмывании денег и недекларировании доходов.



Еще одним подозреваемым стал Аркадий Юдин, совладелец компании A. V. V и одновременно водитель-телохранитель "авторитетного бизнесмена" Геннадия Валягина. Именно Валягин, по мнению следствия, организовал убийство Бункуса по заказу Ульмана и Бабенко. Сам он тоже был убит в Риге в марте 2022 года.



Однако журналисты сочли выстроенную следователями конструкцию довольно шаткой.



Она была основана на "чистосердечном признании" некоего Виктора Кривошея, который, по его словам, непосредственно стрелял в Бункуса. Утверждается, что Кривошей приехал из Москвы и в апреле 2022 года и сдался полиции Латвии в гостинице Baltvilla.



Однако незадолго до его ареста в том же самом преступлении вдруг захотел "чистосердечно признаться" и некий Артурас Цитавичюс, отправивший в полицию письмо. В нем он сообщил, что являлся хорошим знакомым Геннадия Валягина и исполнял многие его поручения. По сути, Цитавичюс слово в слово высказал то же самое, что спустя полторы недели полиция прочитала в показаниях Кривошея.



Заявившись в полицию, Цитавичюс опознал по показанным ему фотографиям и Михаила Ульмана, и Александра Бабенко, и Виктора Кривошея, хотя, по его словам, видел их всех один раз мельком несколько лет назад. А вот Валягина, которого Цитавичюс якобы прекрасно знал, он сначала даже не смог опознать на фотографии.



Еще больше подозрений вызывает "своевременное" убийство Валягина. Многие эксперты сомневаются в том, что в случае задержания он дал бы нужные следствию показания. Подозрения в том, что правоохранительные органы явно что-то "намухлевали", опубликовал портал Pietek, принадлежащий журналисту Лато Лапса, известному в Латвии "разгребателю грязного белья" властей.



После этого полиция с необыкновенной поспешностью заявила о попытках дискредитировать результаты ее работы, а прокуратура назвала журналистское расследование "ложным".



Наконец, 26 июля 2024 года в полиции сообщили, что задержали пятерых человек, готовившихся убить участника расследования дела об убийстве Бункуса Романа Яшина.



По заявлению полиции, один из подозреваемых в подготовке покушения на Яшина - Артем Бабенко (сын находящегося под стражей Александра Бабенко), был выпущен под подписку о невыезде и сбежал в Белоруссию.



5 сентября Рижский городской суд объявил о завершении расследования по делу о смерти Бункуса.



Официальная версия прежняя: Михаил Ульман и Александр Бабенко - заказчики, Геннадий Валягин - организатор, Виктор Кривошей - непосредственный исполнитель. Аркадия Юдина решили не обвинять.



Мотивом преступления, по мнению прокуратуры, была "неприязнь к администратору, выполнявшему свои профессиональные обязанности".



Такие результаты расследования до сих пор вызывают сомнения. Люди шепчутся, что следствие смастерило эту версию "на коленке", чтобы вывести из-под удара более "крупную рыбу". Ведь убитый Бункус, как и Спрудс, напрямую был причастен к процессу ликвидации того самого банка Trasta Komercbanka, где кормились влиятельные в Латвии националисты. Источник - Регнум

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