Китай крепит оборотоспособность в торговле с Россией, - Къ

00:10 12.09.2024

Китай крепит оборотоспособность

В августе взаимная торговля РФ и КНР росла при небольшом снижении российских поставок

Торговля Китая и России в августе продолжила расширяться: по сравнению с июлем поставки из КНР в РФ выросли на 2,7%, встречные - на 17,7%, следует из данных Главного таможенного управления (ГТУ) Китая. Однако при сопоставлении год к году при росте отгрузок в РФ на 10% российские поставки в КНР в августе немного снизились, что может служить косвенным свидетельством плавного осложнения расчетов за российский экспорт. Впрочем, торможение может объясняться и сжатием потребления в самом Китае - рост всего импорта в страну в августе оказался хуже прогнозов. Это может означать, что экономический рост с опорой на внутренний спрос для КНР выглядит все менее реализуемым, опереться же на внешний мешает усиление торговых противоречий с США и ЕС.



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За восемь месяцев 2024 года товарооборот Китая и РФ вырос на 1,9% к такому же периоду 2023 года и достиг $158,47 млрд, сообщило ГТУ КНР. Поставки из России увеличились на 3,2%, до $86,56 млрд, встречные - на 0,4%, до $71,91 млрд. Отдельно в августе объем двусторонней торговли составил $21,68 млрд. Помесячная динамика указывает на расширение взаимных поставок: отгрузки из КНР в РФ в прошлом месяце выросли на 2,7%, до $10,26 млрд, встречные - на 17,7%, до $11,42 млрд.



В годовом сопоставлении в августе поставки из КНР в Россию увеличились на 10,05%, но из нее - снизились на 1,08%.



Фактически последняя цифра - единственный индикатор, косвенно указывающий сейчас на сложности в расчетах с Китаем. Ранее наиболее заметно эти проблемы отразились в весенней статистике, например в апреле поставки из Китая в РФ в долларах сократились на 13%, до $8,3 млрд (см. "Ъ" от 14 мая). После этого, в июне, США расширили список параметров, по которым можно вводить санкции за экспорт в Россию товаров двойного назначения. Именно тогда российские экспортеры стали заявлять о возникновении дополнительных сложностей в торговле с КНР - объем зависших на счетах юаней многократно вырос (по оценкам Reuters, речь шла о десятках миллиардов юаней). Хотя эти сложности пока не отражены в статистике, на горизонте ближайших месяцев они могут сказаться на сокращении объемов продаж валютной выручки экспортерами (см. "Ъ" от 10 сентября).



Впрочем, снижение российских поставок в Китай может объясняться и общей слабостью внутреннего спроса в КНР. Оживить его у китайских властей пока не получается - одним из факторов, серьезно сдерживающим рост экономики, остается высокий уровень безработицы среди молодежи (см. "Ъ" от 16 июля). В том числе из-за сжимающегося спроса импорт в КНР в августе год к году вырос лишь на 0,5% и составил $217,63 млрд, притом что консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных Trading Economics, предполагал рост на 2% (в июле фиксировалось расширение на 7,2%; см. график).



Поступающие данные свидетельствуют, что поддерживать устойчивый экономический рост в КНР внутренним потреблением сейчас вряд ли возможно. Опора же на внешний спрос, который, вероятно, продолжит расширяться по мере смягчения денежно-кредитной политики ФРС и ЕЦБ, с учетом усиления торговых противоречий Китая с США и ЕС также выглядит все менее возможной.



По данным ГТУ, общий экспорт из КНР в августе увеличился на 8,7% год к году, до $308,65 млрд, месячный объем поставок достиг максимума за 23 месяца.



Аналитики предполагали, что расширение экспорта КНР несколько замедлится и составит 6,5% после 7% в июле. Фактический показатель был обеспечен увеличением поставок ключевым торговым партнерам. Экспорт Китая в Южную Корею в августе вырос на 3,4%, в государства АСЕАН - на 8,8%. Поставки в ЕС в прошлом месяце увеличились на 13,4%, но это произошло на фоне ожидающегося повышения барьеров для китайской продукции со стороны европейских властей.



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Экспорт из Китая в США в августе вырос на 4,9%. Американские закупки, как и европейские, расширялись в ожидании дополнительных ограничений на импорт товаров из КНР - администрация Джо Байдена анонсировала многократный рост тарифов на импорт сразу для нескольких категорий продукции уже осенью (речь идет в том числе об электромобилях и солнечных батареях). Пока, несмотря на усиление торговых противоречий, США остаются одним из крупнейших торговых партнеров КНР (после АСЕАН и Евросоюза): товарооборот стран за первые восемь месяцев года вырос в годовом выражении на 2,1%, до $443,73 млрд. Вопрос о том, как будут развиваться торговые отношения двух стран в среднесрочной перспективе, увязан с предстоящими президентскими выборами: в случае победы Дональда Трампа тарифы на китайский импорт, видимо, вырастут еще заметнее и затронут большее число отраслей, что может заметно изменить структуру китайского экспорта.



Кристина Боровикова

Газета "Коммерсантъ" №165 от 11.09.2024, стр. 1