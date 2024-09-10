Путин аккуратно шантажирует Запад прекращением поставок урана, титана и никеля

00:11 12.09.2024

Путин призвал подумать об ограничении экспорта урана и титана



Путин предложил подумать над "определенными ограничениями" поставок никеля, урана, титана и других позиций на внешний рынок. Он подчеркнул, что "не нужно делать себе во вред". США весной запретили импорт урана и никеля из России



Российским властям стоит подумать об "определенных ограничениях" на поставки некоторых товаров за рубеж - например, урана, титана или никеля - в условиях, когда другие страны ограничивают поток товаров в Россию, сказал президент Владимир Путин на совещании с правительством.



"Себе во вред только ничего не нужно делать", - добавил президент.



"В целом, если это нам вредить не будет, то можно было бы подумать, я не говорю, что завтра нужно сделать, подумать над определенными ограничениями поставок на внешний рынок", - сказал Путин.



Президент добавил, что кроме урана, титана и никеля есть и другие позиции.



Алюминий и никель подорожали на 9% из-за новых санкций против России



Прошедшей весной США запретили импорт российских урана, алюминия, меди и никеля. В случае с ураном речь шла об "импорте необлученного, низкообогащенного урана". В Вашингтоне пояснили, что мера призвана "укрепить энергетическую и экономическую безопасность" США "путем снижения и в конечном итоге устранения зависимости от России в области гражданской ядерной энергетики".



Запрет действует с 12 августа 2024 года до 2040-го. Однако до января 2028-го Минэнерго США по согласованию с госсекретарем и министром финансов сможет выдавать разрешения на импорт российского урана, если нет других источников поставок.



По данным Bloomberg, Россия является лидером среди иностранных поставщиков обогащенного урана в США (примерно 20% сырья, используемого в качестве топлива для американских АЭС). Агентство писало, что Москва от этих поставок получает около $1 млрд ежегодно.



На Россию приходится около 9% мирового производства никеля, 5% алюминия и 4% меди. В 2023 году США ввели заградительные пошлины в том числе на эти металлы, весной 2024-го их импорт запретили (за исключением товаров, произведенных до 13 апреля 2024 года). Мера затронула и биржевую торговлю: Лондонская биржа металлов (LME) и Чикагская товарная биржа (СME) не смогут пополнять запасы алюминия, меди и никеля за счет поставок из России. Доля российского никеля на складах LME весной составляла 36%.



Россия является крупнейшим производителем титана. Он используется в основном в авиационных двигателях и шасси для больших самолетов. Крупнейший российский производитель титана "ВСМПО-Ависма" не попал под антироссийские санкции. Компания с 2023 года находится в американском списке Entity List, подразумевающем строгий контроль за экспортом в их адрес.



В феврале 2024 года санкции против нее ввела Канада. Несмотря на это, как писал Reuters, Оттава разрешила авиапроизводителю Airbus использовать российский титан в производстве. По данным агентства, французский президент Эмманюэль Макрон пытался уговорить канадского премьер-министра Джастина Трюдо разрешить использовать российское сырье нескольким европейским компаниям. В Кремле отнеслись к решению Канады "с пониманием".



Как писала The Washington Post, с февраля 2022 года западные компании закупили российский титан на "сотни миллионов долларов". Газета отмечала, что это показывает, как Запад остается зависимым от Москвы в некоторых товарах. Опрошенные изданием аналитики подчеркивали, что в случае с титаном это вызывает опасения по поводу безопасности. "Россия может перекрыть поток этих... материалов и оставить компании, имеющие решающее значение для национальной обороны и гражданской авиации, в затруднительном положении", - заявил директор по исследованиям ImportGenius Уильям Джордж.



Москва осуждает вводимые санкции и заявляет, что они в первую очередь наносят ущерб экономике стран, которые их накладывают.