Курская патология: месяц после вторжения, - Владимир Овчинский

00:16 12.09.2024 Конференция для предпринимателей в Москве

21 сентября. Предпринимательский класс 3.0. Море полезной информации. Подарки.



У нас в стране все со школы знают, что такое Курская магнитная аномалия. Но вот уже как месяц все узнали о новой Курской аномалии – военно–политической, которую создал киевский бандеровский режим под руководством своих кураторов - геостратегов из Вашингтона, Лондона и Брюсселя.



Президент России Владимир Путин дал подробную оценку нападению на Курскую область. Он заявил во время своего выступления на Восточном экономическом форуме 5 сентября, что украинское вторжение в Курскую область не заставило Россию перебросить силы из прифронтовых районов Украины в Курскую область или остановить наступательные операции России на "ключевых направлениях" восточной Украины. Путин заявил, что вторжение не повлияло на "главную цель" России - освобождения оставшейся части Донбасса.



Путин также отметил, что Украина намеревалась вторжением разделить российское общество, но вместо этого вторжение еще больше объединило Россию, и произошло резкое увеличение числа людей, заинтересованных в подписании контрактов на военную службу с Министерством обороны России.



Путин подчеркнул, что российские войска стабилизировали ситуацию в Курской области и начинают вытеснять украинские войска с российской территории.



В складывающейся обстановке важно знать, как ведущие западные эксперты оценивают нападение ВСУ на Курскую область. И, самое главное, какие советы они дают своим подопечным.



I. Майкл Кофман (Фонд Карнеги за международный мир*) и Роб Ли (НИИ внешней политики) в статье в Foreing Affairs "Азартная игра Украины. Риски и выгоды наступления в Курской области России" (02.09.2024) пишут, что наступление 6 августа "изменило ранее мрачный нарратив, по крайней мере на данный момент, о негативной траектории войны. Но Киев должен решить, что делать со своей первоначальной победой. Наступление еще не отвлекло значительные российские силы из восточных регионов Украины, и остается неясным, как лидеры Украины намерены перевести этот тактический успех в стратегические или политические выгоды".



"Наступление открывает возможности, но также несет в себе значительные риски и издержки. До сих пор операции Украины проводились смешанной группировкой подразделений, включающей в общей сложности, возможно, от 10 000 до 15 000 солдат, с элементами регулярных бригад и украинских сил специальных операций. Это некоторые из лучших и наиболее опытных войск Украины, с костяком, взятым из элитных Воздушно-штурмовых войск Украины. Некоторые были отозваны с передовой в Донецке и Харькове, где они боролись с российским наступлением, в то время как другие могли бы послужить важным резервом для сдерживания российского импульса.



Перенаправляя ресурсы с оборонительных усилий в восточной части Донецкого региона, Украина делает ставку на то, что другие части фронта в 1220 км не рухнут, что она не потеряет большое количество солдат и техники в Курске, и что выгоды от ее операций в Курске перевесят издержки, понесенные в других местах.



Военное руководство Украины также надеялось, что вторжение отвлечет российские силы от ее передовых линий на востоке. Однако главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что вместо этого Россия активизировала свои усилия и развернула свои наиболее боеспособные подразделения на Покровском фронте в Донецке.



В политическом плане Украина также, вероятно, делает ставку на то, что она сможет удерживать Курск достаточно долго, чтобы использовать его в качестве разменной монеты в случае, если на Киев будет оказано давление с целью проведения переговоров.



Это может сработать, если найдется способ заставить Москву вести переговоры по таким предпочтительным срокам. Но эта территория может еще больше напрячь украинских военных зимой. В любом случае Киев надеется, что наступление в Курской области изменит восприятие войны как негативной, что позволит получить дополнительную материальную помощь и изменить ограничения Запада на поставки оружия".



"До сих пор Киев давал понять, что будет удерживать Курск в качестве буферного пространства внутри России, что означает, что украинские силы там останутся. . . . Какую часть фронта Украина намерена удерживать, пока не ясно. Но цели этого наступления кажутся гораздо более ограниченными по масштабу, чем предыдущие . . . Наступление в Курской области не окружило и не уничтожило значительные российские силы, что привело бы к захвату техники и разрушению наступательных возможностей".



"Наступление не исправляет текущий материальный дисбаланс в войне. На данный момент Россия сохраняет преимущество в живой силе, технике и боеприпасах. Это преимущество не оказалось решающим и не привело к оперативно значимым прорывам, но российские войска с октября 2023 года неуклонно захватывали 750 квадратных миль территории и продолжали продвигаться в течение недель с тех пор, как Украина вошла в Курскую область. В последнее время темпы этого продвижения ускорились, и положение Украины выглядит все более шатким на некоторых участках фронта".



"Российские наступления подвергают риску города. Это включает Покровск, который является важным транзитным узлом, который Украина теперь вынуждена эвакуировать. По мере того, как давление нарастает, украинские силы могут в конечном итоге постепенно сдавать территорию, а затем внезапно, в некоторых местах. Но судить об успехе по завоеванной территории обманчиво. Более важным является баланс истощения. Удерживать подготовленную оборону легче, чем наступать, и, как правило, менее затратно.



До операции под Курском Украина медленно обескровливала российскую наступательную мощь в обмен на завоеванную территорию. Это удерживало риск российского прорыва на низком уровне и давало Украине шанс восстановить свои истощенные вооруженные силы в течение следующих месяцев. Расширенная ударная кампания по России с использованием беспилотников и новых ракет медленно увеличивала расходы на поддержание войны. Это не было особенно смелым или новым подходом, но он был эффективным. После того, как в мае вступил в силу новый закон о мобилизации, Украина более чем удвоила количество добровольцев и мобилизованных солдат, вступающих в армию. Украина неуклонно решала проблему дефицита живой силы и укреплений, увеличивая истощение российских войск на поле боя и поддерживая инфраструктуру за линией фронта. В этом контексте наступление в Курской области нагружает позицию Украины дополнительным риском.



Атакующая сила в Курске состояла из частей многих бригад, штурмовых батальонов и специализированных подразделений. Если их не ротировать, эти войска не смогут затыкать бреши, служить резервом или противостоять российским наступлениям внутри Украины. Другими словами, наступление ослабляет и без того шаткий фронт Украины. После наступления России на Харьков в мае украинские военные были растянуты, а оборонительные линии прогибались по всему Донецку. Российские войска также оттесняют украинские линии назад по нескольким направлениям, идущим от Угледара до Покровска, от Торецка до Часова Яра и около Купянска.



Это не значит, что наступление изначально было плохо задумано. Операция была хорошо проведена и быстро достигла нескольких ограниченных, но важных целей, что сделало бы ее эффективным недельным рейдом. Если бы она могла оттянуть значительные российские силы с других фронтов, то выигрыш был бы более чем оправданным. Но пока что мало доказательств того, что это было сделано.



Время и организация наступления говорят о том, что лидеры Украины посчитали, что им нужно действовать. Одной из возможных причин являются приближающиеся выборы в США, которые грозят подтолкнуть Киев к переговорам с Москвой, находясь в слабой позиции. Теоретически, захватив российскую территорию, Украина может значительно улучшить свои переговорные позиции. Поэтому руководство Украины может посчитать, что теперь оно лучше подготовлено к любой политической реальности, с которой столкнется в январе. Но это вопрос перспективы. Никаких переговоров не было в обозримом будущем, и Киев, безусловно, мог бы подождать, пока не получит представление о будущем политики США.



Прямо сейчас нет убедительных причин, по которым Москва должна вести переговоры, пока Украина удерживает свою территорию, и нет никаких признаков того, что она может быть склонна к этому.



Если что, Россия, скорее всего, сохранит наступательное давление вдоль линии фронта, наращивая силы, чтобы в конечном итоге контратаковать под Курском. Российская атака может быть более эффективной зимой, когда густая листва в лесных массивах, используемых украинскими войсками для укрытия, рассеется".



"России потребовалось некоторое время, чтобы разобраться, кто контролирует общий национальный ответ, а кто командует военными усилиями.



Россия отправляет подкрепления в регион. Они представляют собой разрозненную группировку призывников из глубины страны и регулярных частей, передислоцированных с менее важных фронтов внутри Украины. Российские военные использовали батальоны по частям из своих бригад, включая морскую пехоту и воздушно-десантные войска, а также развернули специальные операции и нерегулярные подразделения. До сих пор Россия отводила войска из Запорожья и Харькова, сохраняя наступательные операции вокруг восточных городов Угледар, Покровск, Торецк и Купянск. Также, похоже, что Россия отдает приоритет передислокации ударных подразделений беспилотных летательных аппаратов, которые могут двигаться быстрее и оказывать меньшее влияние на наступательные операции России, чем пехотные резервы.



В то же время Россия быстро построила укрепления глубже в Курской области. Ответ России на Курск до сих пор, по-видимому, представляет собой экономию сил для сдерживания вторжения, поскольку она продолжает отдавать приоритет наступательным операциям в Донецке. Москва, возможно, проявляет определенную осторожность, осознавая, что в прошлые годы Украина обычно проводила атаки по нескольким направлениям. Возможно, это не единственная запланированная наступательная операция Украины.



Военно-воздушные силы России переместили поддержку с воздуха с других фронтов, в частности из Харькова, чтобы противостоять вторжению в Курскую область, но общие усилия России по наступлению не замедлились. Совсем недавно российские подразделения захватили большую часть Нью-Йорка, продвинулись в Торецк и оказались в пределах досягаемости артиллерии Покровска. Как ключевой транзитный узел, Покровск важен для поддержания обороны в Донецке и блокирования дальнейшего продвижения России. Даже если Россия не сможет быстро захватить город, размещение Покровска в пределах досягаемости артиллерии заставило мирных жителей бежать и не позволит использовать его в качестве железнодорожного узла в этом районе. Российское наступление там также угрожает флангам Украины и может вынудить ее к более масштабному отступлению из Курахово и Угледара.



Наступление в Курской области оставило Украину без резервов для ответа на любой российский прорыв и, в некоторых случаях, нормирования артиллерийских боеприпасов".



Хотя первоначальные потери Украины в Курске были незначительными, они растут по мере того, как российские силы становятся более организованными и направляют подкрепления. Украинские войска окапываются, а Киев дал понять о своем намерении создать военную администрацию в регионе. Если Украина намерена удерживать Курский котел в обозримом будущем - а все показатели указывают на то, что она это делает - существует большая вероятность того, что регион станет местом еще одной изнурительной битвы.



Многое зависит от того, как отреагирует Москва. Если российские войска бросятся на украинские линии, то Киев может заставить Москву вступить в бой на своих условиях, сняв давление по всему фронту. Это было бы похоже на то, как Россия отреагировала на захват Украиной деревни Крынки на другом берегу Днепра в Херсоне в 2023 году. Россия отдала приоритет возвращению деревни, несмотря на ее минимальное стратегическое значение, и в результате понесла большие потери среди элитных подразделений. Курск может аналогичным образом подорвать наступательную мощь России, перенеся борьбу на российскую территорию. Москва также может почувствовать себя вынужденной создать значительный оперативный резерв и развернуть более крупные гарнизоны вдоль своих границ. Это также сократит боевую мощь, которую Россия может иметь для ведения боевых действий на территории Украины. Но если Россия сдержит наступление и сосредоточится на ослаблении украинских сил с помощью авиации, беспилотников и лишь минимального задействования войск, то этот гамбит может не окупиться для Киева.



Стратегия Украины пока не выглядит полностью сформированной. Военные страны прорабатывают логистику, вопросы связи и другие потребности для поддержания этого выступа. Им придется создать обороняемый набор позиций и более широкий, но неглубокий буфер внутри России.



Их продвижение в Курской области, вероятно, направлено на обеспечение этих целей. Удары по мостам, например, должны еще больше изолировать российские силы вдоль границы. Киеву придется выбирать, удерживать ли то, что у него есть, или вкладывать больше скудных ресурсов в операцию, пытаясь заставить Россию предпринять гораздо более масштабные усилия для противодействия. Но риски не следует недооценивать".



"Наступление также может привести к изменениям в политике Запада в отношении использования дальнобойного ударного оружия и привнести столь необходимую энергию в мышление Запада о пути вперед на данном этапе войны.



Худший сценарий заключается в том, что через несколько месяцев Украина потеряет значительные участки земли на востоке и не сохранит ни одной территории в Курской области, которую она могла бы использовать в качестве разменной монеты. Чем глубже Украина продвигается в Россию, тем больше риск чрезмерного расширения".



"На этом этапе войны у Украины были альтернативные варианты. Она могла бы сосредоточиться на обороне и восстановить свои недостающие силы, одновременно расширяя дальние удары по России. Новые возможности Украины все больше подвергали риску российскую военную и экономическую инфраструктуру. Новые добровольцы и призывники Украины могли быть отправлены для пополнения бригад, удерживающих линию фронта. Их бы использовали для создания новых формирований. Если бы Украина сосредоточилась на обороне, у нее были бы хорошие шансы ослабить российское наступление, одновременно решая проблемы с кадрами и стабилизируя линию фронта к зиме. В этот момент Киев мог бы оценить свои возможности.



Украина все равно потеряла бы территорию в Донецке, но остановила бы российское наступление и, возможно, удержала бы некоторые города, которые сейчас находятся под угрозой. Россия достигла пика своего материального преимущества, поэтому риск крупного российского прорыва снижался, и Москва могла бы удерживаться на постепенном увеличении. Затем Украина могла бы начать наступление, подобное наступлению в Курской области, в 2025 году при гораздо более благоприятных обстоятельствах. Российские ограничения в оборудовании и живой силе стали бы более очевидными, и Украина к этому моменту получила бы преимущество в виде недавно сформированных бригад, что снизило бы общий риск в распределении сил.



Ни один из этих вариантов не был безрисковым или бесплатным. Военная стратегия - это выбор. Наступление в Курской области избегает симметричного боя с численно превосходящим противником. Однако чем дольше длится битва и становится позиционной по своему характеру, тем больше вероятность того, что эти преимущества рассеются.



Значительная часть будущего также зависит от того, что произойдет не только в Курской области, но и в боях за украинские города в Донецке".



"Под давлением может произойти сбой в координации оборонительных операций, особенно среди истощенных подразделений, и командирам может быть сложно получить точное представление о ситуации. Повторяющиеся проблемы с ротацией подразделений, координацией соседних подразделений, неясные командные отношения и использование приданных подразделений бригадами усугубляют относительное отставание Украины в живой силе и боеприпасах. Некоторые из этих проблем усугубляются структурой украинских военных вокруг бригад. В результате тактические ошибки могут стать еще более дорогостоящими и привести к большему продвижению России".



В прошлом Украина закрепляла успех, но ее руководство не было застраховано от мышления о невозвратных расходах, которое заставляет государства вкладывать ресурсы в сражения, в которых затраты перевешивают выгоды, особенно после изменения военных факторов. В начале 2023 года Украина потратила слишком много своих более опытных войск в дорогостоящем и географически невыгодном сражении за город Бахмут, который в конечном итоге был потерян.



Позже тем летом Украина направила свои резервы в провалившееся наступление, хотя ее цели первого дня не были достигнуты. Она продолжала попытки наступать вплоть до ноября, долгое время после того, как у нее закончились пехота и боеприпасы, способные к наступлению. А когда Украина начала операцию по форсированию реки в Крынках, ее морские пехотинцы провели восемь месяцев, удерживая узкий плацдарм, небольшую оборонительную позицию на другой стороне реки. Российские войска потратили много своих воздушно-десантных подразделений, пытаясь контратаковать позицию, но морские пехотинцы Украины заплатили высокую цену за поддержание операции, которая не имела никакой надежды перерасти во что-либо иное, кроме изнурительного сражения. Хотя Украина могла бы рассматривать Крынки как образец для совершенствования, выступ в Курской области гораздо больше и потребует гораздо больше живой силы для его поддержания.



Как и в случае с битвой за Бахмут и летним наступлением 2023 года, может пройти некоторое время, прежде чем наблюдатели смогут должным образом оценить операцию в Курской области. Кроме того, разведданные из открытых источников с большей вероятностью дадут искаженную картину во время быстрых наступлений, включающих более подвижную линию фронта, чем во время рутинных боев, происходящих по всему фронту. Карты, которые полагаются исключительно на информацию из открытых источников и геолокации, в частности, с меньшей вероятностью будут точно отражать ежедневные изменения на линии фронта, поскольку большая часть отснятого материала не публикуется публично каждый день. Это может дать искаженное представление о темпах продвижения. Украина имеет больший стимул, чем Россия, скрывать кадры из Курска, и она может захотеть опубликовать вводящую в заблуждение информацию, чтобы обмануть Россию. Для внешних наблюдателей это затрудняет оценку соотношения потерь и относительных потерь техники между Россией и Украиной. Привычка обеих сторон развертывать отдельные роты или батальоны из бригад по частям также может создавать ложные впечатления о размерах задействованных сил. Наблюдатели должны осознавать, что их точка зрения на операцию почти наверняка будет ошибочной, и им следует быть осторожными, извлекая уроки из того, что произошло и почему".



"Важно определить, что эта операция говорит об общей стратегии Украины и ее последствиях для более широких военных усилий. В некотором смысле наступление вызывает больше вопросов, чем ответов. Киев долгое время стремился закончить войну на выгодных условиях или, по крайней мере, избежать невыгодного урегулирования, которое включает в себя ущемление суверенитета Украины или признание территориальных потерь. В 2023 году Киев надеялся получить необходимые рычаги, прорвав российские линии на юге и угрожая Крыму. Захват части Курска может стать альтернативным средством достижения аналогичной цели, если Украина сможет удерживать территорию достаточно долго.



На протяжении большей части 2024 года Запад поддерживал украинскую кампанию по нанесению ударов в Крыму без хорошего объяснения того, что должно было последовать. Она была полезна как самоцель, разрушая российскую противовоздушную оборону и инфраструктуру поддержки. Но эта кампания теперь кажется оторванной от усилий Украины в Курской области и ее более широкой кампании по нанесению ударов с беспилотников по экономической инфраструктуре в России.



Серия разрозненных усилий не составляет стратегию. Если до Курска это не было ясно, то наступление резко подчеркивает явное отсутствие согласованной стратегии между Украиной и ее западными партнерами. Поэтому оно представляет как проблемы, так и возможности. Такой поворот событий должен привести к пересмотру текущей стратегии в этой войне, если таковая существует.



С 2023 года у Вашингтона не было идей, как успешно завершить войну на выгодных для Украины условиях. Киев, тем временем, был сосредоточен на стабилизации линии фронта, но в равной степени обеспокоен преобладающим мрачным нарративом и ощущением, что Украина проигрывает войну. Курская операция помогает решить последнюю проблему, рискуя нанести ущерб первой. Независимо от того, будет ли Курск успешным или нет, по крайней мере это не попытка повторить провалившееся наступление 2023 года, спланированное сражение, в котором Украина не имела решающих преимуществ. Тем не менее, нынешняя теория успеха Киева остается неясной.



Помимо наступления на Курской дуге и ситуации на фронте, все большей проблемой становится ударная кампания России по энергосистеме Украины. Украина сталкивается с неопределенной зимой. Ей нужны генераторы и противовоздушная оборона, чтобы закрыть пробелы в ее покрытии. Что еще важнее, Украине нужен способ заставить Россию прекратить эти удары, если не в 2024 году, то уж точно в 2025 году.



В этом свете понятно желание Украины снять оставшиеся ограничения на использование западных ударных систем большой дальности".



II. В докладе американского Института изучения войны (ISW) "Оценка наступательной кампании России" от 5 сентября 2024 года отмечено:



"Российские войска недавно активизировали свои наступательные усилия по ликвидации широкого украинского выступа к западу и юго-западу от Донецка и продвижению к шоссе H-15 (Донецк-Запорожье).



Очевидно, скоординированные российские наступательные операции с южного фланга направления Покровска на западный фланг украинской обороны вокруг Угледара, вероятно, направлены на усиление давления на украинские силы, обороняющиеся в западной части Донецкой области, и создание условий для дальнейшего прогресса в приоритетных наступательных усилиях России на Покровском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 5 сентября, указывают на то, что российские войска недавно продвинулись в центральную Пречистовку (к западу от Угледара) во время механизированного наступления численностью примерно в роту.



Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 5 сентября, показывают, что, как сообщается, подразделения российской 40-й морской пехотной бригады (Тихоокеанский флот, Восточный военный округ (ВВО)) поднимают российский флаг на северо-западе Пречистовки, что указывает на то, что российские войска, вероятно, захватили населенный пункт.



Геолокационные кадры, опубликованные 5 сентября, указывают на то, что российские войска недавно продвинулись непосредственно к востоку от Угледара в районе шахты № 1 "Южнодонбасская".



Российские силы проводят интенсивные наступательные операции в других местах к юго-западу и западу от Донецка, и интенсификация российских наступательных операций в районе Угледара, вероятно, не предвещает снижения темпа российского наступления в других местах на западе Донецкой области в ближайшей перспективе.



Украинская воздушно-десантная бригада, действующая к юго-западу от Донецка, опубликовала 4 сентября кадры того, как украинские силы отражают усиленную российскую механизированную атаку численностью в роту, состоящую из четырех танков и 17 боевых бронированных машин, возле Константиновки.



Российские силы усилили как регулярность, так и масштаб механизированных атак к западу и юго-западу от Донецка в конце июля 2024 года и с тех пор регулярно проводят относительно крупные механизированные атаки в этом районе - хотя эти атаки привели лишь к незначительным тактическим успехам.



Интенсифицированные усилия России по использованию успехов на Покровском направлении и российские передислокации в ответ на украинское вторжение в Курскую область не нарушили темп российского наступления к западу и юго-западу от Донецка".



"Продолжающиеся крупные и российские механизированные атаки свидетельствуют о том, что российское военное командование поставило перед подразделениями как Восточной, так и Южной группировки войск в этом районе более широкую оперативную задачу.



Российские войска активизировали наступательные операции в районе Угледара вскоре после начала расширения южного фланга Покровского выступа, что говорит о том, что российские войска намерены провести взаимодополняющие наступательные операции вдоль южного фланга Покровского направления, непосредственно к западу от Донецка, вдоль шоссе 0-0532 и около Угледара. Российские войска начали немедленные тактические усилия в конце августа 2024 года вдоль линии Селидово-Украинск-Горняк к юго-востоку от Покровска, направленные на расширение российского выступа в Покровском направлении и устранение уязвимостей выступа для украинских контратак.



Российским войскам уже удалось частично расширить южную часть Покровского выступа и продолжают усилия по тактическому охвату ограниченных украинских позиций в сельской местности к востоку от Горняка и северу от Красногоровки. По сообщениям, российские войска продвинулись к окраинам Украинска и приближаются к окраинам Горняка, и захват этих городов позволит российским войскам атаковать Курахово - важный украинский оборонительный узел для фронта к западу и юго-западу от Донецка - как с севера, так и с востока от Красногоровки и Максимильяновки. Усиление России возле Угледара, вероятно, направлено на давление на западный фланг украинской обороны в районе к западу и юго-западу от Донецка, поскольку российские войска приближаются к Курахово на восточном фланге.



Российские наступательные операции вдоль шоссе О-0532 между Константиновкой и Угледаром открывают российским войскам пути для продвижения, которые поддержат как усилия по захвату Курахово на севере, так и российские усилия по охвату и захвату Угледара на западе. Российские войска провели неудачную наступательную операцию на западе Донецкой области зимой 2022–2023 гг., которая характеризовалась массированными фронтальными механизированными атаками на сам Угледар, но теперь российские войска, по-видимому, продолжают постепенное продвижение по нескольким взаимно поддерживающим направлениям - российский план кампании, который стал более распространенным, поскольку российские военные отказались от попыток оперативно значимых прорывов с помощью механизированного маневра.



Российское военное командование, вероятно, нацелено на предполагаемый захват Курахово и Угледара, чтобы позволить российским войскам добиться более быстрых тактических успехов вдоль шоссе H-15, хотя российские войска, вероятно, столкнутся с трудностями при использовании предполагаемого захвата этих поселений для ликвидации широкого украинского выступа на западе Донецкой области. Предполагаемый российский захват Угледара устранит украинский опорный пункт, который украинские войска успешно использовали для предотвращения российских усилий по продвижению к шоссе H-15 с юга, хотя захват Угледара не будет решающим фактором в том, смогут ли российские войска достичь шоссе. Угледар находится в 23 километрах к югу от шоссе H-15, а территория между Угледаром и шоссе в основном состоит из открытых полей, которые потребуют от российских войск проведения успешных механизированных атак для достижения более быстрых тактических успехов. Усиление российских механизированных атак к западу и юго-западу от Донецка с конца июля пока позволило продвинуться лишь на пару километров, а российские войска исторически оказались неспособными проводить эффективные механизированные маневры оперативного уровня.



Предполагаемый захват Россией Курахово лишит украинских сил еще одну важную оборонительную точку, но поселения к западу от Курахово вдоль шоссе H-15 также предоставляют возможности для обороны, и нет никаких оснований полагать, что российские войска смогут быстрее продвигаться к западу от Курахово, если украинские войска решат обороняться в этих поселениях. Восточная и Южная группировки российских войск в целом оказались неэффективными в проведении успешных наступательных операций, а более боеспособные элементы Центральной группировки войск, которые продвигаются на северном фланге Курахово, могут улучшить российские перспективы захвата Курахово.



Российское военное командование продолжает отдавать приоритет наступательным усилиям на Покровск и, вероятно, будет рассматривать усиленные усилия в западной части Донецкой области как второстепенные усилия. Российское военное командование, вероятно, намерено, чтобы эти второстепенные усилия, независимо от их успеха, фиксировали украинские силы в западной части Донецкой области и не допускали украинских передислокаций для усиления обороны Покровска.



Российское военное командование продемонстрировало выраженное желание изолировать свои наступательные усилия на Покровском направлении от операционного давления, вызванного вторжением Украины в Курскую область, и, вероятно, приберегает свои оставшиеся оперативные резервы для усилий по захвату самого города Покровск".



"США, другие сторонники Украины и сама Украина сохраняют возможность принимать решения, которые могут повлиять на ситуацию на поле боя, в том числе путем решения проблем с численностью и подготовкой личного состава Украины, а также путем адекватного вооружения и оснащения Украины, чтобы украинское военное командование могло должным образом подготовиться к будущим оборонительным и контрнаступательным операциям".



III. Байден может вскоре отправить на Украину крылатые ракеты большой дальности.



По данным трех источников в Белом доме, агентство Reuters сообщило, что президент США Байден может одобрить отправку на Украину ракет класса "воздух-земля" AGM-158 JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missiles), официальное заявление об этом ожидается осенью.



JASSM, малозаметные крылатые ракеты воздушного базирования, созданные Lockheed Martin, широко представлены в арсенале США. Фактически, у ВВС США их так много, что они изучают способы запуска их с грузовых самолетов поддонами. Ракеты совместимы с большинством ударных самолетов в американском инвентаре, включая F-16, на которых сейчас летает Украина. Один F-16 может нести две JASSM.



По словам одного из источников в Белом доме, также ведутся работы по возможной модернизации советских самолетов Украины для установки этих ракет.



Оружие выпускается в двух версиях: оригинальная JASSM с дальностью полета около 370 км и JASSM-ER с увеличенной дальностью полета, которая может поражать цели противника на расстоянии более 965 км.



Оба варианта разработаны как всепогодное оружие, использующее GPS для наведения и переключающееся на инфракрасные камеры на заключительном этапе атаки. Эти особенности делают их более устойчивыми к электронным помехам, если русские смогут их обнаружить.



Ракеты трудно обнаружить на радаре из-за их внешнего покрытия и общей конструкции. Их также можно запрограммировать на обход зон с активными вражескими радарами. Россия уже борется с крылатыми ракетами-невидимками, поставляемыми Британией и Францией, и можно ожидать, что эта проблема сохранится, если США одобрят отправку JASSM на Украину.



В августе 2024 года издание Politico сообщило, что ракеты длиной около 4 м спроектированы так, чтобы быть в некоторой степени скрытными, что затрудняет их обнаружение на радаре. Они также могут летать близко к земле и могут быть запрограммированы на обходные маршруты, избегая ПВО.



JASSM в отличие от ракет Storm Shadow и SCALP, уже предоставленных Киеву Великобританией и Францией, она не предназначена специально для проникновения в укрепленные бункеры. Новейшие версии стоят около 1 миллиона долларов каждая.



Сигналы Глобальной системы позиционирования (GPS) и инерциальная навигационная система обеспечивают наведение. Когда он приближается к цели, инфракрасный искатель изображения может помочь направить его к точке удара с точностью около 3 м.



Джордж Уильям Герберт из Института международных исследований Миддлбери в Монтерее (Калифорния), считает, что хотя старые модели могут быть менее устойчивы к радиоэлектронной борьбе, чем нынешняя версия JASSM, инфракрасная головка самонаведения поможет ей находить цель даже в условиях мощных помех.



"Они довольно скрытные, но не полностью спроектированы для максимальной скрытности", - сказал Герберт. "Несколько лет назад несколько из них были выпущены по Сирии после инцидентов с химическим оружием, и российские системы ПВО в стране не смогли сбить многие из них, возможно, ни один из них".



"Я ожидаю, что тщательно спланированные траектории полета ракет позволят JASSM быть эффективными практически в любой точке зоны боевых действий".



Если говорить о дальности, то стандартная JASSM позволит Украине поразить более двух десятков российских военных целей, находящихся в пределах досягаемости, включая весь Крым. Если будет представлена ​​версия с увеличенной дальностью, количество целей значительно увеличится.



В настоящее время существует запрет на использование Украиной американского оружия для ударов по целям в глубине России. Хотя было несколько исключений, Украина вынуждена в основном сидеть и наблюдать, как Россия перемещает войска и технику далеко от линии фронта в относительной безопасности. Соглашение о поставке JASSM может потенциально изменить эти ограничения.



*НКО, признанное в РФ иностранным агентом Источник - Завтра

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