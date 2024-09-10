В Узбекистане осужден боец российской ЧВК "Вагнер". Дали 4 года

00:21 12.09.2024

Узбекистанец, служивший в рядах ЧВК "Вагнер", осужден за наемничество. Детали

Гражданин Узбекистана заключил контракт с частной военной компанией "Вагнер" и служил в Украине, России и Беларуси. Он получил медаль "За освобождение Артемовска" и помогал во время "марша справедливости" Евгения Пригожина. Суд в Ташкенте приговорил его к 4 годам ограничения свободы.



Мирзо-Улугбекский районный суд по уголовным делам Ташкента 21 августа вынес приговор 48-летнему узбекистанцу, служившему в частной военной компании "Вагнер". "Газета.uz" изучила судебное решение.



Согласно материалам дела, житель столицы (1976 года рождения) Б. З. отправился на работу в Россию в сентябре 2022 года. Выезд на заработки он объяснил тем, что хотел купить квартиру большего размера. В то время он (единственный кормилец в семье), его супруга с инвалидностью, мама, младшая сестра и трое детей - всего семь человек - проживали в двухкомнатной квартире, в частности, он с супругой занимали кухню.



Мужчина поехал в РФ на автобусе "Ташкент - Новосибирск" через пограничный пост "Гишткуприк". До 20 мая 2023 года он работал пекарем в одной фирме. Тогда он увидел объявление ЧВК "Вагнер" в одном из Telegram-каналов.



Ему сообщили, что зарплата составит 240 тысяч рублей (43,8 млн сумов), если он будет участвовать в боевых действиях, а также заплатят 45 тысяч рублей во время прохождения военной подготовки в течение 21 дня. Он согласился и отправился на военную базу в Краснодар.



В суде мужчина рассказал, что его предупредили: "пути назад не будет, и он может умереть в боевых действиях". Мужчина заявил, что ему нужны деньги и он согласен служить.



В условиях контракта, который заключался на шесть месяцев, было прописано, что он должен выполнять все приказы во время боевых действий и не предоставлять информацию о "Вагнере", если с ним свяжется Федеральная служба безопасности (ФСБ) России, а также указать адрес страны и места проживания, куда после возможной смерти нужно направить гроб и деньги за службу.



Мужчина также должен был сообщить число членов семьи и места их проживания.



После подписания контракта у него изъяли телефон и личные вещи, предоставили военную форму, внесли его имя в компьютер и дали другое имя "Б" с жетоном Т-4949, а также предоставили автомат АК-74.



Затем провели инструктаж, объяснили внутренний распорядок в компании, поручили не раскрывать личные сведения своим товарищам, не спрашивать у них эти данные, обращаться друг к другу по условным именам, не использовать средства связи.



Кроме того, они должны были стрелять в сослуживцев, если они отступают во время боевых действий, а также помогать раненым во время боя. Им запрещалось употреблять алкогольные и наркотические вещества, а также ссориться друг с другом. Их могли застрелить без предупреждения, если они направят ствол в своих товарищей или командира.



По его словам, им также запретили общаться с мирным населением, не красть их имущество, не брать у них продукты и другие вещи. За невыполнение этих приказов предусматривался расстрел. Эти правила назывались ""Устными золотыми правилами Вагнера".



Вместе с 9 товарищами он проживал в палатке военной части, с 5 утра до обеда они проходили боевую подготовку: бег, занятие позиций с автоматом, сидя и лежа, обучение тактикам атаки. После обеда они учились использовать, чистить и собирать оружие, защите от мин во время передвижения, маскировке во время атаки.



Мужчина также помогал во время "марша справедливости", который 23 июня 2023 года объявил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, обвинив Министерство обороны РФ в ракетном ударе по лагерю ЧВК, мятеже против руководства Минобороны и походе на Москву. Тогда бойцы ЧВК вошли в Ростов-на-Дону и захватили военные и административные объекты, после чего отдельные части группы, которая насчитывала, по словам Пригожина, 25 тысяч человек, двинулись в сторону Москвы и остановились в 200 км от российской столицы.



В то время подсудимый и другие военнослужащие помогали с военным обеспечением, доставляя продовольственные и медицинские товары, военную форму и патроны. Однако, поскольку не было приказа использовать оружие, он не использовал автомат.



После этого бойцы ЧВК отошли в сторону Украины, а затем - в Беларусь, куда их пригласил президент Александр Лукашенко.



Обвиняемый отправился на автобусе в военной колонне на базу в Могилев (город на востоке Беларуси). Там до 20 сентября он занимался хозяйственными делами, а потом их перевезли в Подольск. Им сообщили, что желающие могут получить гражданство России и жить там, пока не будет готов паспорт.



Однако ему объяснили, что после получения паспорта их отправят на службу в страны Африки. Мужчина не стал продлевать контракт, который досрочно завершился из-за гибели Пригожина 23 августа, и получил зарплату в 467 тысяч рублей (почти 60 млн сумов, около 5000 долларов по курсу ЦБ на тот день).



24 сентября 2023 года он вернулся в Ташкент.



В решении суда отмечается, что он воевал против Украины на территории Луганской области, которая после захвата России была переименована в Луганскую народную республику. Он также получил от главы Донецкой народной республики медаль "За освобождение Артемовска", которую учредили в ДНР в конце мая 2023 года.



Судья признал мужчину виновным по части 1 статьи 154 Уголовного кодекса (наказывается лишением свободы от 5 до 10 лет) и с учетом смягчающих обстоятельств (полное признание вины, раскаяние, наличие несовершеннолетнего ребенка и супруги с инвалидностью) назначил ему 4 года ограничения свободы.



Ему запрещено покидать место жительства с 22:00 до 6:00, участвовать в массовых мероприятиях, митингах, демонстрациях, связываться с лицами, склонными к совершению преступлений, покидать территорию Узбекистана.



Ранее суд в Ахангаране признал воевавшего в рядах ЧВК "Вагнер" гражданина Узбекистана виновным в наемничестве и назначил ему 2,5 года исправительных работ с удержанием 20% месячной зарплаты в доход государства.