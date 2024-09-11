 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 12.09.2024
00:51  Воспаление Десны: на украинскую столицу надвигается экологическая катастрофа, - Игорь Кармазин
00:34  Николай Коньков: Трамп-Харрис, Блинкен-Лэмми - дебаты в США, конфликт на Украине
00:21  В Узбекистане осужден боец российской ЧВК "Вагнер". Дали 4 года
00:16  Курская патология: месяц после вторжения, - Владимир Овчинский
00:11  Путин аккуратно шантажирует Запад прекращением поставок урана, титана и никеля
00:03  Балтийский спрут. Кто стоит за серией заказных убийств в тихой Латвии, - Регнум
00:01  Севморпуть растаял: коротким путем в Азию пошли балтийский и санкционный СПГ

Среда, 11.09.2024
20:41  Компания SITA совершенствует технологическую инфраструктуру аэропортов по всему миру
19:49  Российский фондовый рынок пережил один из худших периодов в своей новейшей истории
19:47  Верховного муфтия Таджикистана Саидмукаррама Абдулкодирзода пырнули ножом после намаза в центре Душанбе
19:46  Кризис доверия: акции КНР могут упасть до пятилетнего минимума
19:42  Антун Роша: "Атаковав Курскую область, ВСУ пренебрегли азами военной теории"
19:38  Как мигранты наловчились присасываться к бюджету России, - Ю.Банишевская
19:15  П.Котов: Украина становится точкой сборки террористического интернационала
19:10  Дм.Мигунов: Американская мечта: возрождение промышленной гегемонии США провалилось
19:00  Игорь Пшеничников: Впереди - тотальная эскалация. Зияющая пустота Харрис: Дебаты были не нужны, победитель выборов уже назначен
17:48  Почему слова о мирном урегулировании на Ближнем Востоке остаются пустым звуком
17:45  Россия опять вломила шведам под Полтавой. История ничему не учит, - Уве Бенгт Берг
17:37  РосДесантники выбили укров из Снагости (видео)
17:32  Английские традиционалисты начали мигрировать в Россию по новому указу Путина, - Daily Mail
17:28  Yandex Uzbekistan возглавил Иззат Шукуров
17:25  Противники строительства АЭС в Казахстане объявили о создании общественного фонда
17:24  Трое на одного. Кто победил в дебатах Трампа и Харрис на самом деле, - Малек Дудаков
17:23  Министерство юстиции Кыргызстана включило в реестр "иноагентов" три первые организации
17:03  СВО и Карфагенская войны - общее и особенное, - М.Юров
16:01  Букв будет 34. Комиссия по единому алфавиту тюркского мира завершила работу над совместным проектом алфавита тюркских языков
15:44  Кремлевский "друг" Эрдоган требует вернуть Крым Украине
15:36  Прохохотал... Трамп умудрился проиграть дебаты Камале Харрис
15:32  Российские базы ВМФ на Кольском полуострове были атакованы дронами из Норвегии?
13:45  Киргизия. Азамат Юсупов назначен директором Госкомиссии по делам религий
13:43  Вертолет ВВС Израиля UH-60 Black Hawk упал (сбит?) в секторе Газа - пилоты "груз 200"
13:35  Лопатами и молотками. Как строили железную дорогу Душанбе-Термез (история), - Гафур Шерматов
12:30  РосВВС продолжают массированно утюжить украинские тылы. Партизаны помогают
11:20  Нарынбек Сатыбалдиев назначен замминистра природных ресурсов и директором Кыргызской геослужбы
10:39  Агентурная сеть расширяется. Еще 20 учителей прибыли из США для работы в школах и вузах Узбекистана
10:13  Брянский губер Богомаз: "Посмотрите на современного украинца: русская фамилия, русское имя, а Россию ненавидит..."
09:39  Александр Ципко. Нуждается ли Бог в человеке. Смерть – это не лифт, который возносит в рай
09:34  Судьбоносная ночь для США: Трамп и Харрис сошлись на дебатах (трансляция)
09:20  Японцы с риском для жизни соглашаются "таскать каштаны из огня" для дяди Сэма, - А.Кошкин
08:11  Контрудар на Курской дуге: РосАрмия освободила 11 деревень за сутки
07:29  Арестован за коррупцию глава МЧС Крыма Садаклиев
06:37  Конвертируется ли нефтедоллар в нефтеюань, - А.Башкатова
03:17  Воды в ЦентрАзии все меньше. Что делать? - Казминводхоз Нуржигитов
02:28  Госдолг Узбекистана превысил $37 млрд. Детали
01:34  ВВП Индии в этом финансовом году вырастет на 7%
01:21  РосАрмия начала масштабное наступление в Курской области – итоговая сводка Readovka
01:01  Право и собственники: конфискует ли суд участки миллиардеров в Барвихе
00:46  Данияр Сарекенов поехал послом Казахстана в Словению и другие назначения в РК
00:22  Российский газ и нефть станут основой развития узбекского производства, - Виктория Панфилова
00:14  Азербайджан отказался подписывать сокращенный мирный договор с Арменией
Вторник, 10.09.2024
21:48  Почему стартапы выбирают криптовалюту для финансирования своих проектов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Николай Коньков: Трамп-Харрис, Блинкен-Лэмми - дебаты в США, конфликт на Украине
00:34 12.09.2024

Значение состоявшихся первых (не исключено, что теперь будут и вторые) публичных дебатов между кандидатами в президенты США от Республиканской (Дональд Трамп) и Демократической (Камала Харрис) партий не стóит переоценивать. Но недооценивать тоже не стоит. Ведь все еще действующего 46-го хозяина Белого дома Джо Байдена демократы вывели из электоральной гонки как раз вследствие того, что он в ходе прямой дискуссии с Трампом продемонстрировал чудовищное снижение уровня своих когнитивных способностей - хотя для него и под него на Си-Эн-Эн разработали специальный формат такой дискуссии. В данной связи важно, что аналогичный формат телеканал Эй-Би-Си практически полностью сохранил и для Харрис, хотя она, в отличие от Байдена, серьезных возрастных проблем пока вроде бы не имеет. Но на "красной", прореспубликанской медиаплощадке Фокс-Ньюс общаться с Трампом наотрез отказалась, предложив республиканскому лидеру снова сыграть на "домашнем" для нее поле. И тот… дал на это свое согласие - видимо, полагая, что "хохотушка" и "дурочка" Камала даже при поддержке модераторов в этой "переигровке" сольет ему эти дебаты не менее разгромно, чем Байден 27 июня.

Похоже, это было рискованное решение - если нынешний американский вице-президент и уступила бывшему президенту, то, условно говоря, очень по очкам и раздельным решением судей. Политическая команда "партии осла" явно поработала со своей новой солисткой по полной программе, и она не хохотала и не говорила откровенных глупостей, а вместе с командой Эй-Би-Си пыталась бить по действительно уязвимым местам в позиции Трампа, продвигая прежде всего тезисы о том, что у него по-прежнему нет должной поддержки ни в американском обществе, ни за рубежом, ни компетентной команды управленцев, а потому переизбрание 45-го президента США будет означать конфликт внутри страны и утрату Соединенными Штатами общепризнанной роли лидера "альянса демократий". Трамп же в ответ делал упор на то, что демократическая "команды Байдена", частью которой была и остается Харрис, катастрофически некомпетентна, ее курс ведет Америку к социально-экономической катастрофе, а весь мир - к глобальной ядерной войне.

Разумеется, этот главный нерв дискуссии был прикрыт рассуждениями о коррупции, штурме Капитолия 6 января 2021 года, фрекинговой добыче нефти, праве на аборты, программе "Обамакейр", Израиле и Палестине, защите ценностей свободы и демократии etc., но по сути речь шла именно о том, что предпочтет Америка: огонь гражданской войны или пламя всемирного конфликта? В этом выборе, конечно, опыт Первой и Второй мировых войн, из которых США вышли безусловными победителями, да и холодной войны, где они, в отличие от Советского Союза, выжили, создав "однополярный мир" с "порядком, основанным на правилах", дает американцам мощные сознательные, а главное - подсознательные аргументы в пользу демократов и Харрис. Эти аргументы дополнительно усиливаются пулом массмедиа/соцсетей/мессенджеров и их хозяевами-финансистами, управляющими нынешними глобальными рынками, прежде всего - долговыми. Так что экстренная "прокачка" ими фигуры Харрис, полностью сделавшей себе карьеру в рамках этого либерал-глобалистского дискурса, не должна вызывать удивления - как и практически одновременная с дебатами на Эй-Би-Си совместная поездка в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми, главной темой которой обозначено разрешение на удары западным высокоточным оружием по территории России, то есть фактически - на вступление "альянса демократий" в боевые действия против нашей страны, поскольку "ограничения" пользователя на применение подобных систем вооружения куда серьезнее, чем в сфере любых гражданских "высоких технологий", то есть Украина не имеет возможности самостоятельно, без участия США и их союзников, применять это оружие. Сверхзадачей возглавляемого англосаксами "альянса демократий" в данном случае является демонстрация того, что реальные риски масштабной ядерной войны его участников против России минимальны, а потому опасения сторонников Трампа в Америке и во всем мире напрасны - мол, американским демократам вновь удастся, как во времена Вудро Вильсона и Франклина Рузвельта/Гарри Трумэна, успешно проскользнуть между военных струй, даже гиперзвуковых и термоядерных. Так что к возможным в октябре вторым дебатам между Трампом и Харрис в Белом доме, скорее всего, рассчитывают прийти уже с опытом массового применения своих, британских и прочих дальнобойных ракет против России. Свой фирменный хохот по этому поводу Камале Харрис, видимо, сдерживать уже не понадобится.

11.09.24

Источник - Завтра
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1726090440


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Правительством одобрен проект Общенационального Плана мероприятий по реализации Послания Президента
- Год рабочих профессий: в Правительстве рассмотрены меры по модернизации профтехобразования
- Указ Президента Республики Казахстан от 10 сентября 2024 года №649
- Молодежь и предприниматели Шымкента поддерживают строительство АЭС
- Формула кадровой политики Нурсултана Назарбаева
- Олжас Бектенов обсудил с губернатором Новгородской области РФ вопросы приграничного и межрегионального сотрудничества
- Роман Скляр провел совещание по вопросам обеспечения внутреннего рынка ГСМ
- Кадровые перестановки
- Как Токаев был премьером
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  