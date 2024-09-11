Николай Коньков: Трамп-Харрис, Блинкен-Лэмми - дебаты в США, конфликт на Украине

00:34 12.09.2024

Значение состоявшихся первых (не исключено, что теперь будут и вторые) публичных дебатов между кандидатами в президенты США от Республиканской (Дональд Трамп) и Демократической (Камала Харрис) партий не стóит переоценивать. Но недооценивать тоже не стоит. Ведь все еще действующего 46-го хозяина Белого дома Джо Байдена демократы вывели из электоральной гонки как раз вследствие того, что он в ходе прямой дискуссии с Трампом продемонстрировал чудовищное снижение уровня своих когнитивных способностей - хотя для него и под него на Си-Эн-Эн разработали специальный формат такой дискуссии. В данной связи важно, что аналогичный формат телеканал Эй-Би-Си практически полностью сохранил и для Харрис, хотя она, в отличие от Байдена, серьезных возрастных проблем пока вроде бы не имеет. Но на "красной", прореспубликанской медиаплощадке Фокс-Ньюс общаться с Трампом наотрез отказалась, предложив республиканскому лидеру снова сыграть на "домашнем" для нее поле. И тот… дал на это свое согласие - видимо, полагая, что "хохотушка" и "дурочка" Камала даже при поддержке модераторов в этой "переигровке" сольет ему эти дебаты не менее разгромно, чем Байден 27 июня.



Похоже, это было рискованное решение - если нынешний американский вице-президент и уступила бывшему президенту, то, условно говоря, очень по очкам и раздельным решением судей. Политическая команда "партии осла" явно поработала со своей новой солисткой по полной программе, и она не хохотала и не говорила откровенных глупостей, а вместе с командой Эй-Би-Си пыталась бить по действительно уязвимым местам в позиции Трампа, продвигая прежде всего тезисы о том, что у него по-прежнему нет должной поддержки ни в американском обществе, ни за рубежом, ни компетентной команды управленцев, а потому переизбрание 45-го президента США будет означать конфликт внутри страны и утрату Соединенными Штатами общепризнанной роли лидера "альянса демократий". Трамп же в ответ делал упор на то, что демократическая "команды Байдена", частью которой была и остается Харрис, катастрофически некомпетентна, ее курс ведет Америку к социально-экономической катастрофе, а весь мир - к глобальной ядерной войне.



Разумеется, этот главный нерв дискуссии был прикрыт рассуждениями о коррупции, штурме Капитолия 6 января 2021 года, фрекинговой добыче нефти, праве на аборты, программе "Обамакейр", Израиле и Палестине, защите ценностей свободы и демократии etc., но по сути речь шла именно о том, что предпочтет Америка: огонь гражданской войны или пламя всемирного конфликта? В этом выборе, конечно, опыт Первой и Второй мировых войн, из которых США вышли безусловными победителями, да и холодной войны, где они, в отличие от Советского Союза, выжили, создав "однополярный мир" с "порядком, основанным на правилах", дает американцам мощные сознательные, а главное - подсознательные аргументы в пользу демократов и Харрис. Эти аргументы дополнительно усиливаются пулом массмедиа/соцсетей/мессенджеров и их хозяевами-финансистами, управляющими нынешними глобальными рынками, прежде всего - долговыми. Так что экстренная "прокачка" ими фигуры Харрис, полностью сделавшей себе карьеру в рамках этого либерал-глобалистского дискурса, не должна вызывать удивления - как и практически одновременная с дебатами на Эй-Би-Си совместная поездка в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми, главной темой которой обозначено разрешение на удары западным высокоточным оружием по территории России, то есть фактически - на вступление "альянса демократий" в боевые действия против нашей страны, поскольку "ограничения" пользователя на применение подобных систем вооружения куда серьезнее, чем в сфере любых гражданских "высоких технологий", то есть Украина не имеет возможности самостоятельно, без участия США и их союзников, применять это оружие. Сверхзадачей возглавляемого англосаксами "альянса демократий" в данном случае является демонстрация того, что реальные риски масштабной ядерной войны его участников против России минимальны, а потому опасения сторонников Трампа в Америке и во всем мире напрасны - мол, американским демократам вновь удастся, как во времена Вудро Вильсона и Франклина Рузвельта/Гарри Трумэна, успешно проскользнуть между военных струй, даже гиперзвуковых и термоядерных. Так что к возможным в октябре вторым дебатам между Трампом и Харрис в Белом доме, скорее всего, рассчитывают прийти уже с опытом массового применения своих, британских и прочих дальнобойных ракет против России. Свой фирменный хохот по этому поводу Камале Харрис, видимо, сдерживать уже не понадобится.



11.09.24