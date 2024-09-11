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Воспаление Десны: на украинскую столицу надвигается экологическая катастрофа, - Игорь Кармазин
00:51 12.09.2024

11 сентября 2024,

В Киеве заговорили о дефиците питьевой воды
Игорь Кармазин

На Украине на реках Сейм и Десна разразилась экологическая катастрофа: из-за неизвестного загрязнения вода стала черной, наблюдается массовая гибель рыбы. Чиновники говорят, что через четыре дня пятно приблизится к Киеву, тогда в столице возникнет дефицит питьевой воды. "Известия" разбирались в ситуации.

К Киеву приближается черная вода
Первые сообщения о природном бедствии начали поступать в конце августа. Тогда экологи сообщили, что в реке Сейм, которая течет по Сумской и Черниговской областям, вода стала черного цвета, на поверхности появились странные разводы и пленка, по окрестностям разносится неприятный тухлый запах. Местные жители в соцсетях опубликовали ролики, на которых видна гибель тысяч рыб.

Далее Сейм впадает в Десну, здесь проблемы появились в первых числах сентября. Мэр Чернигова Александр Ломако тогда сообщил, что жителям города запрещено посещать пляжи, купаться и даже использовать речную воду для полива огородов. Он также подчеркивал, что городские службы ловят и утилизируют погибшую рыбу.

Ломако при этом говорил, что проблем с питьевой жидкостью в городе нет, потому что жители потребляют воду не из Десны, а из артезианских скважин.

Десна, в свою очередь, впадает в Днепр, место слияния - чуть выше Киева. Первоначально местные чиновники излучали оптимизм и говорили, что в украинской столице никакого бедствия не ожидается. Так, в Киевской областной администрации сообщали, что ядовитых веществ и нарушения экологических норм не фиксируют. При этом, правда, все равно советовали не ловить рыбу, не купаться и не пользоваться речной водой.

В последние дни, однако, появляются все более тревожные сообщения. Так, замдиректора "Киевводоканала" Владимир Костюк сообщил, что в городе может возникнуть дефицит питьевой воды.

питьевая вода в стакане и из кранаФото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
"Десна остается основным видом водоснабжения для очистных сооружений деснянских водопроводных станций и составляет 70% подготовленной питьевой воды для наших горожан. Альтернативы такому водозабору сегодня нет, его потеря приведет к серьезным последствиям и разбалансированию системы водоснабжения", - предупредил он.

Костюк при этом добавил, что грязная вода может достичь Киева 14–15 сентября. По его словам, в украинской столице могут попытаться перейти на другие источники воды, в том числе воспользоваться Днепровской станцией и артезианскими скважинами, но эти альтернативные системы всех потребностей не покроют. Позже "Киевводоканал" выпустил заявление, в котором отметил, что все на самом деле не так плохо. Костюк якобы озвучил самый пессимистичный сценарий, вероятность которого низка.

Среди причин - бои в Курской области и авария на заводе
Версий нынешнего бедствия две. С одной стороны, наблюдатели отмечают, что происходящее совпало по времени с операцией украинской армии в Курской области, где берет начало река Сейм. Известно, что ВСУ разбомбили в регионе несколько мостов, регулярно атакуют понтонные переправы. Вполне возможно, что в ходе какой-то атаки они взорвали и некие промышленные предприятия.

Интересно, что украинские чиновники высказываются о происходящем довольно обтекаемо. Так, замминистра защиты окружающей среды Александр Краснолуцкий заявил, что река Сейм была загрязнена в Курской области. По его данным, источником мог стать "спиртовой завод или какой-то другой завод на территории России". В соцсетях отмечают, что заявление никак не противоречит тому, что причиной выброса могли оказаться действия украинских военных.

завод дым трубы пром зонаФото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
Согласно другой версии, загрязнение произошло на территории Украины. Так, один из инсайдерских каналов пишет, что из-за постоянных перебоев с электричеством произошла авария на заводе "Звезда" в городе Шостка Сумской области. Предприятие производит порох и заряды к артиллерийским орудиям, в результате ЧП якобы произошел выброс вредных веществ. "Проблема в том, что россиян в этой экологической катастрофе почти невозможно обвинить. Вот почему молчат говорящие рты офиса президента", - отмечается в публикации.

Наблюдатели при этом напоминают, что в Киеве и без нынешнего ЧП хватает городских проблем. Так, в декабре прошлого года шесть станций метро закрыли из-за затопления подземного тоннеля. В июле по этому уголовному делу начальника метрополитена Владимира Выговского отправили под круглосуточный домашний арест. В конце августа прокуратура предъявила обвинение директору строительной компании, которая украла на прокладке тоннеля $1,45 млн. Согласно последним данным, закрытая ветка откроется после ремонта и возобновит работу 12 сентября.

Кроме того, периодически происходят аварии на различных коммуникациях. Так, в мае трубопровод прорвало около станции метро "Лыбедская", местные СМИ писали, что на площади образовалось большое озеро. В январе авария произошла на бульваре Жюля Верна в Святошинском районе. Коммунальщики тогда говорили, что прохудился водовод, но местные паблики сообщали, что окрестности затопило подозрительной коричневой жижей, поэтому появилась версия о прорыве канализации.

Наконец, большое влияние на жизнь города оказывают российские массированные обстрелы. Из-за ударов по энергообъектам на дорогах периодически гаснут светофоры, перестают ходить трамваи и троллейбусы, кое-где их заменяют автобусами и маршрутками, иногда транспортное сообщение просто прекращается. Кроме того, регулярными стали отключения электричества в жилых домах. Так, в конце августа после очередного удара свет отключали на 7–10 часов, спустя несколько дней поставки, правда, возобновили в полном объеме.

Что говорят эксперты
Политолог Александр Дудчак отмечает плачевное состояние киевского городского хозяйства.

- Инфраструктура находится в кризисе, вкладываться в решение проблем никто не хочет. Мы видим, что у многих чиновников психология временщиков, они стремятся заработать всеми способами, а не что-то улучшить. Я еще отмечаю, что нынешняя ситуация с водой довольно слабо освещается, мало комментариев от госструктур. Видимо, руководство страны стремится избежать паники. Не удивлюсь, если они будут молчать до последнего, а потом скажут людям покупать воду в бутылках, - говорит он.

Грязная вода сливается в трубуФото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Политолог Михаил Павлив считает, что не стоит преувеличивать киевские трудности.

- Коммунальные проблемы есть везде, они существуют и в России, и на Украине, и в других странах. Понятно, что на Украине из-за СВО трудностей объективно больше, нагрузка на различные структуры выше. Тем не менее завтра Киев открывает ремонтировавшийся тоннель метро, то есть деньги есть, работы ведутся. Я думаю, что и нынешний водный кризис не стоит преувеличивать, так или иначе сработают очистные сооружения, постепенно грязное пятно пройдет мимо Киева, и ситуация стабилизируется, - утверждает он.

Источник - известия
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