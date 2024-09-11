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Узбекистан ждет согласия Казахстана на транзит российской электроэнергии, - Виктория Панфилова
07:42 12.09.2024

11.09.2024

Москва ищет новые рынки на Востоке

Узбекистан ждет согласия Казахстана на транзит российской электроэнергии
Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

Россия готовится начать экспорт электроэнергии в Узбекистан уже нынешней осенью. Электричество пойдет через соседний Казахстан, который, в свою очередь, также получает российскую электроэнергию. Однако выдержат ли казахстанские электросети увеличение нагрузки – этот вопрос пока не решен. Для упрощения управления перетоками электроэнергии между странами Россия в ближайшее время станет частью единой энергетической системы Центральной Азии. Эксперты считают, что это будет важным шагом в укреплении энергетической безопасности региона.

Присоединением России к единому энергетическому кольцу Центральной Азии завершится начатый несколько лет назад процесс его восстановления. Напомним, единая энергосистема Центральной Азии, или энергетическое кольцо, возникла в советское время в начале 1960-х. Эта взаимосвязанная система объединяла Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, Кыргызстан и пять областей Южного Казахстана. Координирующий центр в Ташкенте регулировал систему с 1970-х годов, помогая сбалансировать сезонные изменения спроса на электроэнергию и воду для орошения.

Первым в 2003 году покинул энергокольцо Туркменистан, найдя свой рынок в Иране. Узбекистан последовал его примеру в 2009-м, а затем и Таджикистан. С 2019 года страны Центральной Азии вновь стали говорить о необходимости возродить энергетическое кольцо. Инициатива президента Узбекистана Шавката Мирзиеева получила поддержку со стороны региона. Причина этого очевидна. Страны Центральной Азии пришли к выводу, что по отдельности они не способны обеспечить свою энергетическую безопасность и водоснабжение для сельского хозяйства.

Поэтому, как считает руководитель Центра общественной дипломатии и анализа мировой политики, научный сотрудник Института востоковедения РАН Александр Воробьев, намерение России присоединиться к центральноазиатскому энергетическому кольцу вполне логично. "Во-первых, в условиях сокращения сбыта электроэнергии на западном направлении Россия активно ищет новые рынки для своей энергетики. Центральная Азия становится ключевым направлением как для поставок электроэнергии, так и для экспорта углеводородов. Во-вторых, регион испытывает дефицит электроэнергии. Это создает взаимовыгодные условия для сотрудничества. Россия как поставщик и государства Центральной Азии как потребители имеют общие интересы. Страны, такие как Узбекистан и Казахстан, могут значительно выиграть от этого партнерства", – отметил в беседе с "НГ" Александр Воробьев.

Однако, по мнению эксперта, существуют и вызовы. Пропускная способность энергосетей, особенно в Казахстане, ограничена из-за сильной изношенности. Электросети Узбекистана также нуждаются в модернизации. "В ближайшее время будет принято принципиальное решение о начале поставок электроэнергии в Узбекистан. Казахстан уже покрывает дефицит электричества за счет России. В первой половине нынешнего года республика импортировала 1,6 млрд кВт-ч электроэнергии. По оценкам российского монополиста "Интер РАО", это 45,7% общего объема экспорта (3,5 млрд кВт-ч) компании, что является самым большим показателем среди всех стран, в которые "Интер РАО" поставляет электроэнергию. В 2023 году в Казахстан были также экспортированы рекордные 4,7 млрд кВт-ч. Однако сторонам предстоит договориться о модернизации передающих энергетических мощностей в Казахстане, а возможно, и в Узбекистане. Несмотря на трудности, для России важно закрепиться на этом направлении и стать постоянным, стабильным поставщиком для государств Центральной Азии транзитом через Казахстан. Это позволит России укрепить свои позиции в регионе в среднесрочной и долгосрочной перспективе", – считает эксперт.

Если электрические сети Казахстана выдержат нагрузку, то третьим импортером российского электричества станет Узбекистан. Поэтому Ташкент поддержал инициативу РФ по присоединению российского "Системного оператора" к объединенной энергосистеме Центральной Азии (ОЭС ЦА). Об этом журналистам сообщил министр энергетики РФ Сергей Цивилев по итогам переговоров с узбекским коллегой Журабеком Мирзамахмудовым, которые прошли в рамках визита премьер-министра России Михаила Мишустина в Ташкент.

"Если вдруг у кого-то что-то происходит – чтобы мы могли быстро поддержать перетоками потребность стран, чтобы сбалансировать. Это важно для того, чтобы мы безопасность системы обеспечили правильно", – отмечает Журабек Мирзамахмудов.

В то время как Россия стремится укрепить свое энергетическое влияние в Центральной Азии, Казахстан, Узбекистан и Азербайджан строят амбициозные планы по экспорту чистой зеленой энергии в Европейский союз. Подписанный в мае 2024 года меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном предусматривает создание совместного проекта по экспорту электроэнергии, полученной преимущественно из возобновляемых источников.

Ключевым элементом этого проекта станет прокладка высоковольтного кабеля по дну Каспийского моря, что позволит передавать электроэнергию в Европу. Техническое задание уже сформировано, и в настоящее время разрабатывается бизнес-модель для проекта, которая определит механизмы финансирования, распределение доходов и владения.

Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев заявил, что Евросоюз выразил заинтересованность в покупке чистой энергии у новообразованного консорциума.

В настоящее время ведется подготовка технико-экономического обоснования проекта, которое должно быть представлено к концу года. О точной стоимости проекта и объеме экспорта электроэнергии пока говорить рано, но речь идет о значительных инвестициях.

Этот проект демонстрирует стремление стран региона к энергетической независимости и активному участию в глобальном переходе к зеленой энергетике.

Источник - НГ
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