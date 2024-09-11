Мигрантов норовит отвадить каждый. Европа снова ругается из-за нелегалов, - Н.Портякова

07:47 12.09.2024 Нелегальные мигранты вновь стали предметом ожесточенных споров между странами шенгенской зоны. Вслед за Венгрией, пригрозившей отвозить на автобусах всех нелегалов прямиком в Брюссель, бой с незваными гостями затеяли немецкие власти. На этой неделе Германия сообщила о введении проверок на всей протяженности своей границы, что было тут же раскритиковано ее соседями. Эксперты между тем не исключают, что действия немцев, мотивированные внутренними политическими соображениями, приведут к эффекту домино, сподвигнув и другие страны Шенгена к введению нескоординированных пограничных проверок.



Венгрия никогда не славилась теплым отношением к соискателям убежища в ЕС, и сказать, что и сами мигранты стремились обосноваться в этой стране, было бы большим преувеличением. Так что никакого наплыва мигрантов у венгерских границ в последнее время не наблюдалось. Тем не менее в конце прошлой недели Будапешт заявил, что начнет оплачивать нелегальным мигрантам "билет в один конец" из Венгрии в бельгийскую столицу. "Если Брюссель хочет нелегальных мигрантов, Брюссель может их получить",- заявил госсекретарь Бенце Ретвари на пресс-конференции в минувшую пятницу, представляя публике автобусы для "добровольной" и "бесплатной" транспортировки в Бельгию.



Это вызвало гневную отповедь со стороны бельгийских властей и Еврокомиссии. Неназванный представитель последней заявил во вторник, что действия Будапешта станут "явным нарушением законодательства ЕС, а также принципа искреннего и лояльного сотрудничества, а также взаимного доверия", и ко всему прочему "подорвут безопасность шенгенской зоны в целом".



Впрочем, серьезных опасений насчет того, что в Бельгию действительно устремится поток нелегалов из Венгрии, не возникло, поскольку в случае с Будапештом это стало скорее театральным жестом в отместку за решение суда ЕС в июне.



Суд тогда обвинил венгерские власти в "беспрецедентном и исключительно серьезном нарушении законодательства ЕС" в связи с жесткими ограничениями права на убежище и наложил на страну единовременный штраф в размере €200 млн и по €1 млн за каждый день, пока нарушения продолжаются. На этом фоне многие решили, что затея с переброской нелегалов на автобусе в сердце ЕС не более чем попытка премьера Виктора Орбана, назвавшего тот вердикт "возмутительным и неприемлемым", снова поиграть на нервах еврочиновников.



А вот решение Германии ввести новые меры пограничного контроля для борьбы с нелегалами вызвало в ЕС куда более серьезные опасения. На этой неделе министр внутренних дел страны Нэнси Фезер сообщила, что вскоре Германия начнет проверять прибывающих в страну из всех девяти соседних с ней стран. В прошлом такие проверки иногда устаивались на границах с Польшей, Австрией, Чехией и Швейцарией, что, по данным МВД страны, позволило с октября прошлого года отправить восвояси около 30 тыс. человек, документы которых были недействительны и которые не имели права на въезд в Германию. Теперь же немецкие пограничники получат право задерживать на срок до пяти недель и мигрантов, прибывающих со стороны Франции, Люксембурга, Нидерландов, Бельгии и Дании, чтобы оценить, имеют ли они право просить убежища в Германии.



Эта мера стала последней в ряду жестких миграционных мер, принятых Берлином вслед за громким нападением с ножом, совершенным сирийцем в городе Золинген в августе, которое канцлер Олаф Шольц окрестил "терроризмом против всех нас". Ранее немецкие власти объявили о плане ускоренной депортации и сокращении пособий для некоторых просителей убежища в стране, а также депортировали на родину 28 граждан Афганистана, осужденных за преступления на территории Германии.



Решение Берлина отгородиться от соседей, вопреки действию шенгенской зоны свободного передвижения в Европе, тут же вызвало массу нареканий.



Исключением стал разве что все тот же Виктор Орбан, не без ерничества написавший вечером 10 сентября в соцсети Х: "Германия решила ввести строгий пограничный контроль, чтобы остановить нелегальную миграцию. Канцлер Шольц, добро пожаловать в клуб".



Между тем канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил национальной вещательной компании ORF, что, если Берлин введет меры по отправке большего числа иммигрантов обратно через их общую границу, Вена сделает то же самое, отрядив больше людей на восток, на Балканы. А премьер соседней Польши Дональд Туск назвал решение немцев неприемлемым, поскольку это, по его мнению, приведет к "фактическому приостановлению действия Шенгенского соглашения в широких масштабах".



Господин Туск сообщил о намерении его правительства провести срочные консультации по этому вопросу с другими затронутыми странами. "Я не сомневаюсь, что именно внутриполитическая ситуация в Германии побуждает (правительство Шольца.- "Ъ") ко все более жестким шагам",- добавил напоследок польский премьер.



Как проблему мигрантов-нелегалов могли отдать на аутсорсинг

Действительно, ужесточение миграционной политики правительством Шольца случилось на фоне беспрецедентного роста популярности крайне правой антииммигрантской "Альтернативы для Германии", что в полной мере продемонстрировали итоги недавних выборов в Тюрингии и Саксонии (см. "Ъ" от 3 сентября). Однако, как предупредили многие немецкие политологи, попытка партнеров по правящей коалиции сыграть на традиционном поле крайне правых в вопросах миграции не обеспечит долгосрочного исправления ситуации и даже, напротив, может сыграть против властей на всеобщих выборах в Бундестаг будущей осенью - к этому моменту, вероятно, немцы осознают, что предложенные меры не работают.



Более того, нынешняя жесткость Германии в отношении нелегалов наверняка не лучшим образом скажется на европейском единстве и одном из главных достижений единой Европы - праве беспрепятственного передвижения.



"Это, вероятно, создаст прецедент для других стран-членов ЕС, которые не очень благосклонно относятся к миграции, таких как Польша, Венгрия и Чехия, позволив им также заявить о некой угрозе безопасности",- отметила эксперт по миграции Европейского совета по международным отношениям Мирейя Фаро Сарратс.



"Этот шаг может вызвать цепную реакцию, и такие страны, как Франция или Нидерланды, где партнеры по коалиции были избраны на антииммиграционной платформе, последуют их примеру",- согласился с этим выводом в беседе с тем же изданием эксперт аналитического центра European Policy Center Альберто-Хорст Нейдхардт.



Наталия Портякова Источник - Коммерсант

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