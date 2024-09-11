Дебаты с Трампом дали ответ на главный вопрос о Камале Харрис, - Дм.Бавырин

10:35 12.09.2024 Дебаты с Трампом дали ответ на главный вопрос о Камале Харрис



Tекст: Дмитрий Бавырин



От первых дебатов Дональда Трампа и Камалы Харрис ждали многого. Сторонники Трампа ждали, что он разгромит соперницу как неопытную и простодушную. От Харрис ждали, что она хоть как-то покажет себя, поскольку до сих пор остается темной лошадкой американской политики. Он никого не разгромил, она показала достаточно. "Оба хуже".



Среди розыгрышей формата "съемки скрытой камерой", на которые богат интернет, есть и такой: белый парень направляется к двум чернокожим девушкам с фразой "боже, какая прекрасная черная королева", но проходит за их спины – к другому парню, который держит в руках огромного черного шахматного ферзя.



Между этой ситуацией и той, в которой оказались США после дебатов Дональда Трампа и Камалы Харрис, напрашиваются определенные параллели.



Эти дебаты были значительно интереснее, чем любая дуэль Трампа с уходящим президентом Джо Байденом, потому что в них участвовала "черная королева", то есть Камала Харрис. Это был естественный интерес к человеку, который пока еще никто – всего лишь фаворит президентских выборов, но в следующем году от него, вероятно, будут зависеть сотни миллионов других людей по всему миру, причем, к сожалению, не только в США.



Мир (включая США) упустил время интересоваться Камалой раньше, потому что повода не было: Камала – человек неинтересный. Она никогда не блистала в кадре, позорно выступила на праймериз, оказалась непопулярным вице-президентом и неэффективным председателем Сената. Она – просто типаж в эру диверсити: разбитная калифорнийская прокурорша индо-ямайского происхождения с еврейским мужем, ставшая вице-президентом благодаря "квоте клана Клинтонов", благо ее сестра Майя была ближайшим советником у Хиллари.



Поэтому выход на ринг против Трампа для многих стал моментом настоящего знакомства с Камалой Харрис, которая была выдернута из зоны комфорта официальных речей, суфлеров и подхалимов, а потому могла показать свое настоящее лицо. Кажется, она показала.



Ожидание этого момента неприлично затянулось. После отречения "белого короля" в связи с его недееспособностью прошло неприлично много – почти полтора месяца до тех пор, пока выведенная в центр политического поля "черная королева" дала свое первое интервью. Это было интервью сверхлояльному каналу CNN, оно длилось меньше часа и затронуло только один внешнеполитический вопрос – поддержку Израиля. Камала, которую подозревали в левом пропалестинском уклоне, заявила, что продолжит поддержку Израиля.



Это выглядело так, будто интервью выпущено исключительно для евреев – спонсоров с Уолл-стрит, чтоб не боялись давать деньги на избирательную кампанию. Потому что все остальные ничего важного про Камалу Харрис не узнали. Своей программы у нее, кажется, нет, но в целом она за все хорошее и против всего плохого (то есть против Дональда Трампа). Маловато будет.



Враги и злые языки (в первую очередь, конечно, сам Трамп) прозревали худшее: мол, Камалу берегут от открытых дискуссий, потому что она ограниченна и косноязычна. Проще говоря, дура.



Поэтому Трамп ожидал от себя триумфа. Он даже сейчас считает, что это был его триумф и "лучшее выступление на дебатах в карьере". Можно согласиться с ним, если принять и то, что все прошлые выступления были просто ужасными.



Это ужасным не было. Предстал обычный, стандартный Трамп. База.



Все так же хвалит себя, все так же расклеивает ярлыки, все так же сочится обидой и злобой, обвиняя оппонента в том, что он худший человек на земле или хотя бы худший президент США.



"Байден был худшим президентом в истории, но она будет еще хуже", – заявил республиканец. Выглядело неавантажно, поскольку бездоказательно. Зато он, вероятно, прав.



С одной стороны, все увидели в лице Камалы то, что и должны были увидеть: прокурора, сделавшего карьеру на обличении преступников, которого при этом лучшие политтехнологи США натаскивали на обличение одного конкретного преступника – Трампа (советуя, в частности, почаще называть его преступником из-за дела о взятке порноактрисе). Поэтому выступление Камалы стало по большей части набором безапелляционных обвинений на заданные темы.



Например, она заявила, что Трамп намерен запретить аборты во всех штатах (больная для США тема), на что сам Трамп отреагировал словом "ложь". Расклад сил в суде превратил дебаты в подобное переругивание, поскольку модераторы телеканала ABC позволяли прокурору перебивать и сами вмешивались в дискуссию для того, чтобы опровергнуть Трампа (например, сослаться на данные, что уровень преступности в США сейчас падает, а не растет).



Это была как будто месть за то, что перед дебатами Трамп вылил на ABC ушат помоев. Но он ведь потому и вылил, что подозревал ненавидящий его канал в подыгрывании Харрис. И в то же самое время дал гораздо больше поводов себя "поправить", чем использовали ведущие и его оппонентка.







Трамп, как уже было сказано, по-прежнему остается Трампом с трамповским уровнем источниковедения, где главный канал во внешний мир – комментарии поклонников в интернете.



Так, он залез в капкан, который для него даже не ставили, – сам притащил. А именно: заявил, что мигранты едят собак и кошек американцев. Очевидно, имелся в виду фейк, приписавший такие практики мигрантам с Гаити на основании пропажи одной кошки, которую впоследствии нашли. Ранее на эту же утку попался кандидат Трампа в вице-президента Джей Ди Вэнс – и Трамп, получается, не в курсе, что Вэнса из-за этого только ленивый не высмеял, настолько замкнут на себе.



Но с Трампом-то давно все ясно, а что же Камала? Камала наконец-то достаточно показала себя.



Это человек без политического стержня, который меняет свою позицию в угоду популярности. Она популистка, оперирующая популистскими обвинениями (демократию погубил! родину Китаю продал!) и популистскими же обещаниями о светлом будущем. У нее нет глубокого понимания даже той программы, которую ее штаб позаимствовал у Байдена и чуть-чуть дополнил ради голосов малоимущих (в том числе чужими идеями, в том числе Трампа).



В общем, она… как Трамп. Камала Харрис наделена большинством базовых недостатков своего оппонента при резких отличиях в манере поведения. Харрис смотрит на Трампа с видом, будто он жонглирует резиновыми уточками. Трамп слушает Харрис с видом, будто у него печень болит (хотя и трезвенник).



В последнее время Камала не хохочет так часто, как прежде, когда не знала, что прикрывать смехом свою некомпетентность – раздражающая привычка. Очевидно, ей это объяснили политтехнологи. Теперь она давит этот смех внутри себя, взирая на оппонента с веселым презрением, которое можно позволить себе лишь при условии колоссального интеллектуального превосходства.



А ведь игра-то была равна.



Никто не выиграл, никто не проиграл. Трамп Харрис не разгромил, а Харрис не возвысилась над собой и даже над Трампом.



Президентом США точно станет пустышка, но либо рыжая (если под выборы будут проблемы с потребительской экономикой), либо черная (если их не будет). Просто одна из них слушает своих политтехнологов, а другая уже никого не слышит, только себя.



В этой связи абсолютно не важно, что конкретно эти двое говорили про экономику или Украину (да, Трамп опять обещал закончить конфликт с Россией вокруг Украины, но опять не сказал, как). Не важно и то, были ли серьги в ушах Камалы просто серьгами – или же наушником, с которого шли подсказки (есть теперь у "трампистов" и такая теория).



Важно, что злые языки бестактных врагов опять оказались правы: вне зоны информационного комфорта Камала пугает и отвращает, как сам Дональд Трамп, так что ее не зря оберегают от дискуссий.



"Опять", потому что четыре года назад столь же злые языки (часто тех же самых людей) говорили про Джо Байдена, что он уже перешагнул границу дееспособности, без суфлера не орел – и именно поэтому прячется от публики.



Опросы лояльных СМИ отдают победу Камале в дебатах за участие. Четыре года назад Байден по тем же опросам тоже победил во всех раундах дебатов против Трампа, а потом стал разваливаться как тело и личность – и его заменили Камалой. Если в экономике США и президентской кампании не произойдет драматических изменений, она, вероятно, и в Белом доме его заменит.



Но те, кто рассчитывал обнять черную королеву, обнимут шахматную фигуру. Между прочим, из дерева.



Источник - Взгляд

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1726126500





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Спикер Сената встретился с казахстанскими спортсменами-участниками V Всемирных игр кочевников

- Депутаты Мажилиса ратифицировали Соглашение с Катаром по развитию инвестиционных проектов

- Олжас Бектенов провел заседание Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений

- Инфополе под огнем

- Состоялась Встреча высоких представителей государств "БРИКС Плюс"

- Кадровые перестановки

- Прекратите останавливать заводы

- Сообщение пресс-службы ДПК "Ак жол" касательно задержания Д.Васильева

- Суд защитил честь и достоинство гражданина

