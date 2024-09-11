В.Некрасов: Почему Россия должна дружить с Афганистаном

10:39 12.09.2024 Названы причины, почему Россия должна дружить с Афганистаном

Отворачиваться от южного соседа нельзя



В августе исполнилось ровно три года со времени бегства натовских вояк во главе с США из Афганистана. За 20-летнюю эпопею они потеряли 3612 человек убитыми и 12 тыс. ранеными. Погибших афганцев никто не считал, большинство источников склоняются к цифре в 300–350 тыс. Еще столько же ранены, стали инвалидами. Операция "Несокрушимая свобода" громогласно объявлялась для борьбы с движением талибов (Движение "Талибан" признано в России террористической организацией и запрещено), но закончилась она приходом этих самых талибов к власти.



Чем сегодня живет Афганистан? Об этом удалось получить представление в ходе очередной многодневной поездки по стране, по ее южным и западным провинциям. Все началось с неожиданного звонка из Дагестана от одного из ветеранов-афганцев, обратившегося с просьбой - оказать содействие представителям российского бизнеса в изучении минеральной базы Афганистана, в организации возможных поставок некоторых компонентов для нужд металлургических комбинатов, расположенных в том числе и на вновь присоединившихся территориях.



Заручившись поддержкой Комитета по делам воинов-интернационалистов при Совете глав правительств государств-участников СНГ, начинаем подготовку. Нужно сказать, что российские предприниматели испытывают стабильный интерес к афганскому рынку. Не раз приходилось организовывать визиты энергетиков, нефтяников, искателей драгоценных камней, строителей. Но результаты этих поездок были неутешительными. Ни Хамид Карзай, ни тем более Ашраф Гани не были свободны в своих действиях. За их спиной маячил Дядя Сэм, который делал все возможное, чтобы Россия не появилась в Афганистане. Россиянам удалось выиграть только один достаточно серьезный тендер - на реконструкцию ГЭС в Наглу. Объект был спроектирован и построен Советским Союзом, запасные агрегаты и оборудование можно было найти только в России. С большими внешними препонами работы были завершены, Кабул получил бесперебойный источник энергии.



Первый этап нашего пути, перелет Кабул - Кандагар, был примечателен лишь температурным перепадом. Сразу на выходе из самолета возникло ощущение перемещения в горячую духовку. В Кандагаре, Фарахе, Гильменде и других афганских провинциях температура в 40 градусов в тени считается чуть ли не прохладной.



Ранним утром давние афганские друзья и партнеры - фирма "Пегасус" во главе с Камалом Хайдари, курсы русского языка "Наша молодежь", инженер Халил Джан с коллегами - организовали встречу с владельцами рудников, где добывают нужные России минералы. Выехали в провинцию Урузган непосредственно на объекты. По расстоянию это не слишком далеко, около 160 км, но надо знать афганские дороги, их состояние увеличивает расстояние втрое, а то и вчетверо.



Нужно подчеркнуть, что отношение в целом к российской делегации было очень доброжелательным. Состоялись многочисленные встречи с производителями, транспортниками, президентом Ассоциации горнодобывающих компаний, заместителем министра, директорами департаментов министерства полезных ископаемых и нефти в Кабуле и провинциях, первым вице-президентом Торгово-промышленной палаты Афганистана, местными руководителями, представителями силовых структур, охранниками на блокпостах, дукандорами и т.д. Передвижение осуществлялось днем и ночью, в городах и далеко за их пределами. Ни одного негативного выпада в наш адрес не случилось.



Чем руководствуется МИД России, когда категорически не рекомендует поездки в Афганистан, сказать сложно. Возможно, агрессивная среда создалась в районе Дар-уль-Аман, где расположено российское посольство. Это неудивительно - афганцы по-прежнему продолжают называть наше диппредставительство "тюрьмой", куда никто не заходит и никто оттуда не выходит. Не раз приходилось слышать, что Россия много говорит, много обещает, но реализуется из сказанного очень мало. В текущем году был вновь объявлен набор кандидатов на обучение в российских вузах на бюджетной основе. Желающих зарегистрировалось около 20 тысяч; по формальным признакам, бесконтактно отобрали 450. Счастливчики обрадовались, стали усиленно готовиться, изучать русский язык, продавать имущество, чтобы к отъезду скопить денег. Но радость была краткой, в июне им всем в визах было отказано. Мотивировка - "в связи с вопросами безопасности и сложностями в оказании визовой поддержки".



Неужели чиновники от образования не знают, что при правительстве Ашрафа Гани уровень опасности был многократно выше? Тогда фактически каждый день в стране происходили крупные теракты, тем не менее Российский центр науки и культуры в Кабуле (РЦНК) планомерно и в личном порядке занимался отбором достойных кандидатов. Теперь и РЦНК фактически не работает, российские сотрудники не появляются там месяцами. Некоторые дипломаты, стремясь избежать дополнительной ответственности, предлагают вообще его закрыть. Афганцы недоумевают: вложить в строительство десятки миллионов долларов, создать хорошую учебную базу и без особых оснований бросить все прахом - как такое возможно? К слову, еще несколько лет назад в Афганистане русский язык изучало свыше трех тысяч студентов, бизнесменов, дипломатов. Шесть преподавателей стали лауреатами международного конкурса среди преподавателей-русистов. В Кабул регулярно прилетали представители РУДН, Уральского федерального университета, Российского университета транспорта. Теперь эта работа прекращена. На встрече один из деканов факультета Кабульского политехнического университета, построенного Советским Союзом, слезно просил обратить на них внимание, помочь учебной литературой и пособиями, возможно, направить преподавателей на хороших условиях, помочь подписать прямые соглашения с российскими вузами. Но российский чиновник в своей близорукости и судорожной боязни ответственности остается к этим просьбам глух и нем.



Невнятная ссылка на "сложности в оказании визовой поддержки" вообще не выдерживает критики. Доподлинно известно, что визы Посольством России в Кабуле оформляются, но не всем и на неясных условиях. Все это, естественно, вызывает возмущение молодых людей. Они поверили рассказам своих родственников, учившихся в Советском Союзе, а новая Россия их отталкивает. Афганцы - нация социально активная, в сетях тут же появилось их коллективное обращение к президенту России. Возможно, при его вмешательстве ситуация будет достойно разрешена.



Сейчас Афганистан вновь переживает нелегкий период в своей истории. Сбежавшие западники заявляли о миллиардах и даже триллионах, вложенных в афганскую экономику, но это оказалось полным блефом. В стране царит бедность, безработица, образованные специалисты покидают страну, падает уровень грамотности. Пакистан под давлением США в разы поднял ввозные пошлины на афганскую сельхозпродукцию, в результате десятки тысяч тонн очень вкусных, экологически чистых, дешевых дынь и арбузов гниют на границе. Их появление на российских рынках, а также изюма, орехов, кандагарских гранатов, шафрана и многого другого резко понизило бы цены для наших покупателей, сделало бы товары доступными для не самых состоятельных россиян.



Правительство талибов пытается пополнять государственную казну. Увеличена собираемость налогов и таможенных сборов, усилен контроль за пользованием ресурсами, резко сокращен автопарк дорогих автомобилей для чиновников, привлекаются инвестиции для ремонта дорог, китайские компании приступили на севере к добыче нефти, к разработке крупнейшего медного месторождения в Айнаке. Афганистан подписал договоры о сотрудничестве с Узбекистаном в области сельского хозяйства, горнодобывающей промышленности и финансов на общую сумму в 2,5 млрд долларов. Страны Центральной Азии открывают ворота для афганских бизнесменов, студентов, развивают образовательный и лечебный туризм.



До недавнего времени в Афганистане действовал налог в $18 на каждую добытую тонну минералов. Два месяца назад он неожиданно вырос до $200, что сделало добычу и продажу сырья за рубеж глубоко убыточными. Во время переговоров на министерском уровне российская делегация сочла важным указать на этот момент. Были получены заверения, что на одном из заседаний правительства госполитика налогообложения будет подвергнута ревизии.



Россию и Афганистан связывают многовековые разносторонние узы. Отворачиваться от южного соседа нельзя! Последствия этого могут быть весьма тяжелые: возрождение базы международного терроризма, угроза гражданской войны, потоки беженцев, рост производства наркотиков, нависание экстремистских группировок над границами стран Центральной Азии.



Территория Афганистана практически с момента его создания стала ареной борьбы многих недружественных нам иностранных спецслужб. Рано или поздно конфликты на Украине и Ближнем Востоке будут разрешены. Афганистан снова станет объектом усиленного внимания наших "заклятых друзей", которые постараются использовать его территорию для нагнетания ситуации во всем регионе, прежде всего против России и ее союзников.



Правительство талибов, по всей вероятности, будет этим процессам сопротивляться. 19 августа 2024 года Афганистан отметил 105-ю годовщину своей независимости, отчасти эта дата совпала с трехлетием нахождения талибов у власти. По этому случаю на авиабазе Баграм состоялся масштабный военный парад, во время которого были продемонстрированы хорошо экипированные подразделения, десятки единиц наземной и воздушной боевой техники.



Можно долго спорить, кто такие талибы, что они несут Афганистану; но нельзя отрицать, что на сегодня это единственная серьезная сила, объединяющая страну, установившая в ней жесткий порядок. Нравится этот режим или нет, но альтернативы ему пока не видно, потому с ним нужно и можно работать. И это не знак полного одобрения политики талибов, это поддержка прежде всего афганского народа, спасение его от голода и лишений. Отрадно, что в России есть серьезные люди, которые именно так оценивают ситуацию и в меру сил стараются крепить российско-афганские отношения.



Вячеслав Некрасов

ветеран боевых действий, советник председателя Комитета воинов-интернационалистов при Совете глав правительств стран СНГ Источник - МК

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