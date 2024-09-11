Акжол Бекболотов вновь назначен директором киностудии "Кыргызфильм"

10:47 12.09.2024

Акжолтой Бекболотов назначен директором киностудии "Кыргызфильм"



11 сентября 2024



"Культура" (АКИpress) - Бекболотов Акжолтой Бекболотович назначен новым директором Национальной киностудии "Кыргызфильм" имени Төлөмүша Океева. Об этом сообщили в киностудии.



