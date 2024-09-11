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|Акжол Бекболотов вновь назначен директором киностудии "Кыргызфильм"
10:47 12.09.2024
Акжолтой Бекболотов назначен директором киностудии "Кыргызфильм"
11 сентября 2024
"Культура" (АКИpress) - Бекболотов Акжолтой Бекболотович назначен новым директором Национальной киностудии "Кыргызфильм" имени Төлөмүша Океева. Об этом сообщили в киностудии.
Заместитель министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Тимурлан Ажымалиев и новый директор Департамента кинематографии Улан Адамалиев представили его коллективу.
Ранее Бекболотов занимал должность директора Департамента кинематографии.
Бекболотов Акжолтой Бекболотович родился 8 сентября 1983 года. В 2002-2007 годы обучался в Кыргызско-Турецком университете "Манас" факультете коммуникации по специальности "радио, кино и тв" (диплом с отличием).
В 2006-2008 годы работал ассистентом оператора и монтажером на студии "Айтыш фильм". С 2010 года является членом Союза кинематографистов КР.
В 2011-2015 годы был членом художественно-технического совета Национальной киностудии "Кыргызфильм" имени Т.Океева и директором Общественного фонда "Айтыш".
В 2011-2019 годы - основатель и организатор кинофестиваля "Кыргызстан - страна короткометражных фильмов".
В 2012 году являлся одним из основателей и организаторов национальной кинопремии "Ак Илбирс".
В 2020 году занимал должность директора киностудии "Кыргызфильм".
С апреля 2023 по 7 сентября 2024 года являлся директором Департамента кинематографии при Минкультуры.