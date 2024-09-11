В узбекском Байсуне экологическая катастрофа - утечка сероводорода

10:49 12.09.2024 "Никто не интересуется, что с народом Байсуна". Жители - об отсутствии инструкций и информации об утечке сероводорода

На газовом месторождении "25 лет Независимости" (М-25) в Байсунском районе Сурхандарьи продолжается утечка сероводорода. Население жалуется на ухудшение здоровья, отсутствие внимания со стороны ответственных структур и информации от властей. "Газета.uz" поговорила с местными жителями.



На десятый день после начала утечки сероводорода после аварии на одной из скважин газового месторождения "25 лет Независимости" (М-25) в Байсунском районе Сурхандарьинской области 1 сентября до сих пор нет полной картины того, что произошло. Жители продолжают чувствовать запах газа и сообщают об ухудшении здоровья, но больше всего они обеспокоены отсутствием детальной и достоверной информации со стороны властей.







До сих пор не было официальных сообщений ни об уровне реальной угрозы для жизни и здоровья людей, ни о потенциальной опасности, которую представляет авария, ни о том, какие меры принимаются для ее устранения, ни о количестве эвакуированных и возможной помощи, которая им оказывается. Из сообщения МЧС Узбекистана известно лишь, что утечка сероводорода (сульфид водорода) произошла во время буровых работ на 604-й скважине месторождения из-за нарушения технологического процесса.



Тот факт, что по поручению президента 2 сентября на место прибыли заместитель премьер-министра Ачилбай Раматов, министр по чрезвычайным ситуациям, генерал-майор Абдулла Кулдашев, министр энергетики Журабек Мирзамахмудов, хоким Сурхандарьинской области Улугбек Косимов и председатель правления "Узбекнефтегаза" Баходиржон Сидиков, говорит о серьезности ситуации.



Жители Байсуна публикуют в интернете видео, подтверждающие, что фонтанирование газа из скважины продолжается. В интервью с журналистами "Газеты.uz" жители заявили, что беспокоятся за свое здоровье и здоровье близких. Они просят власти как можно скорее предоставить официальную и достоверную информацию о ситуации. Из-за отсутствия официальной информации множатся слухи.



Ранее мы писали, что жителей просили не публиковать в интернете информацию, фотографии и видео о происшествии. По этой причине "Газета.uz" не раскрывает личности респондентов.



Представитель сферы образования: "Детсады и школы в Байсуне должны быть закрыты"



Я живу в Байсуне. Запах газа доходит до города и других мест района. Вот сейчас мы пришли с работы, закрыли двери и окна, сидим дома, не выходя на улицу.



Поступили сообщения, что людей, проживающих в поселке Кафрун, эвакуировали, но им не предоставили временное жилье. Жители, увезенные из своих домов, остаются в домах родственников, ходят по разным домам. Те, кто не может найти себе места для проживания, находятся в очень плохом положении, они вынуждены ходить по улицам. Время от времени они приходят проверить свое имущество, но их не пускают домой. Все разрознены, никто не помогает, даже не знаешь, кому рассказать о своих бедах.



Городок Работ находится очень близко к Кофруну. Там население не эвакуировано, и ситуация тяжелая. Каждый день машина скорой помощи увозит людей, отравившихся газом. Население Инкобада, Омонхоны и еще одного села было эвакуировано. Там также закрыты школы и детские сады. Но на город Байсун никто не обращает внимания. Дети слабеют. Родители, вынужденные работать, отправляют детей в детсады и школы, потому что у них нет другого выхода.



В обеденное время невозможно зайти ни в спальню, ни в игровую комнату детского сада. Окна закрываются, включаются вентиляторы, у детей начинается рвота. Работники тоже ходят в масках, чувствуют головокружение. Более того, маски только ухудшают ситуацию - по словам врачей, медицинская маска не защищает от газа, наоборот, газ накапливается в ней.



Практическая помощь ниоткуда не поступает. Я звонил в махаллю и говорил о том, что нужно закрыть школы и детские сады, вчера разговаривал с парой руководителей, но они сказали: "Нам не поступало никаких указаний по этому поводу, как мы можем закрыть?" Если это продолжится, то с легкими же будут проблемы.



У меня дочери живут в других районах Сурхандарьи. Мы могли бы поехать туда и жить. Но мы не можем бросить работу.







Мои коллеги видели, как вчера женщин предприятия [по благоустройству] "Тоза худуд" увозили на носилках в больницу. Их утром привезли для уборки в Кафруне, но в течение дня они отравились газом и потеряли сознание. Все врачи там, даже из Термеза приехали врачи.



Отравленных необходимо подключать к кислородным аппаратам, но свет постоянно отключается. На днях один мой знакомый почувствовал себя плохо и упал. Когда его отвезли в скорую, оказалось, что света нет, чтобы подключить кислород.



Руководители не интересуются, что с народом Байсуна. Ладно, мы уже прожили свою жизнь, но дети? Даже если не закрывают другие места, детские сады и школы нужно закрыть. Надо защитить детей. Закрывая двери и окна, мы все равно не защитимся от этого запаха.



Учитель: "Нужно хотя бы помочь детям и беременным"



Я живу в центре. Ситуация не очень хорошая. Зловонный запах не исчезает часами, нам трудно дышать, в горле постоянное жжение. Из-за нехватки воздуха люди теряют сознание. Чтобы закрыть колодец, пригласили специалистов из Китая, но пока они не смогли его закрыть.



Моей маме плохо, она лежит с головной болью и рвотой. Ученикам в школах тоже тяжело дышать. Сегодня снова нескольким детям стало плохо, их забрали родители.



Я хочу попросить наше государство принять особые меры хотя бы для детей и беременных.



Женщина, живущая в 20 минутах от Кафруна: "Каждый день „скорые" едут в зону утечки газа"



Запах газа появляется три-четыре раза в день, он очень резкий, невозможно терпеть. Из-за этого запаха у нас болит голова. Я слышала на улице, что нужно носить маску, но никакого официального предупреждения не было.



Мой дом находится примерно в 20 минутах от поселка Кафрун. Население Кафруна и других близлежащих сел переселили к родственникам, живущим подальше. Но в местах, куда напрямую идет запах, люди продолжают жить.



В городе машины скорой помощи начали ездить очень часто. Не знаю, куда они направляются, но едут в сторону зоны утечки газа.



Слышали, что вредные вещества газа в Байсуне не исчезают в воздухе и зависают у земли. Прошу государство закрыть газ. Пусть Аллах даст всем силы.



Местный житель: "Женщинам, которых привезли для уборки в Кафрун, стало плохо"



Я живу в 17 км от скважины, где произошла утечка газа. Запах газа становится особенно сильным в обеденное время и около 6−7 вечера. В это время мы не выпускаем детей на улицу.



Сегодня, 9 сентября, 15 женщин предприятия "Тоза худуд" привезли для уборки села Кафрун. Слышал, что всем им стало плохо.







Местный житель: "По слухам, собираются эвакуировать Байсун"



Ходят слухи, что собираются эвакуировать Байсун, но насколько это правда или нет, я не знаю. Слава Богу, у нас все в порядке. Запах приходит не каждый день - с ветром и исчезает через полчаса.



Говорят, что привезли робота, пытались закрыть место утечки газа, но он расплавился.



В городке Работ, который находится рядом с Кафруном, ситуация очень плохая. Население не эвакуировано, и никто не предупреждает, какие меры безопасности нужно принять.



Наши родственники, которые там живут, не выдержав запаха газа, приехали к нам.



Жительница Байсуна: "Люди ждут точной и достоверной информации"



Я живу в городе Байсун. Точно не знаю, сколько километров до Кафруна, но он находится далеко от нас. Однако запах газа доходит и до нас. Когда дует ветер, запах усиливается. Это не обычный запах, он очень резкий, терпеть невозможно. Иногда запах не чувствуется.



Сегодня, 9 сентября, до полудня сильно болела голова как у меня, так и у моих детей. Когда появляется запах, мы закрываем двери, но стоит выйти на улицу на две, а то и на одну минуту, как начинается головная боль.



Я не владею подробной информацией о ситуации. Я дома. Следим [за ситуацией] по телефону, но ни от государства, ни от новостных служб нет никакой информации. Мы не знаем, какие меры принимают другие люди.



Если так продолжится, мы тоже думаем переехать куда-нибудь. Но у нас нет такой возможности. Не знаю, может, в Термез или снять где-то квартиру, потому что других вариантов я не вижу.



Слышу от наших родственников, которые живут недалеко от Кафруна, что у них болит голова, поднимается давление, и они чувствуют слабость. Те, у кого нет знакомых или родственников в других районах или областях, не могут покинуть эту территорию.



Все раздумывают по поводу места жительства, никто пока не принял никакого решения. Но мы очень хотели бы получить точную информацию о том, будет ли ситуация продолжаться или прекратится. Например, если бы нас предупредили, что через один-два месяца все останется так же и нам нужно переселиться в другой район, мы бы начали готовиться.



Конечно, пока мы не слегли от этого запаха, но и наши дети, и мы сами вдыхаем этот ядовитый воздух. Он наверняка окажет на нас свое негативное влияние.



70-летняя жительница: "Нужно обеспечить население респираторами"



Я живу примерно в 16−20 км от Кафруна. 1 сентября, когда я вдохнула этот воздух с газом, я испытала сильную головную боль, головокружение и тошноту, мне стало трудно дышать.



Мне почти 70 лет, у меня сердечно-сосудистое заболевание и хронический бронхит. Поэтому, как только я чувствую запах газа, сразу закрываю все окна и двери. Сижу в комнате, пока ветер не изменит направление и запах не исчезнет. Если нужно выйти, закрываю рот и нос маской или полотенцем.



Думаю, что нужно обеспечить население хорошими, качественными респираторами, так как обычные медицинские маски плохо помогают.



Женщина, живущая в 30 км от Кафруна: "Газ постепенно влияет на организм"



Ситуация тяжелая. Газ оказывает сильное влияние, особенно на маленьких детей и пожилых людей. Я живу примерно в 30 км от места происшествия. Запах сильный, ощущаются слабость, головная боль и влияние на легкие.



Можно сказать, что окружающая среда загрязнена на 100%. Людям нужна защита, особенно тем, кто живет близко к району утечки газа. Мы четко ощущаем, что с каждым днем ситуация ухудшается. Газ постепенно влияет на организм.



Да, говорят, что пытаются перекрыть утечку газа, но мы не видим заметных результатов. Просим государство быстрее устранить проблему, закрыв источник газа.



Женщина, живущая в 10 км от Кафруна: "Никто еще не интересовался состоянием людей"



Мы живем в 10 км от Кафруна. Ситуация плохая. Мы бы переехали, но у нас нет возможности. Государство до сих пор не интересовалось [положением] людей. Экология ухудшилась полностью, нашему здоровью наносится серьезный вред. Особенно невыносимо терпеть запах, который приходит в обеденное время, выйти во двор просто невозможно.



Чтобы понять, насколько серьезна ситуация с газом, достаточно просто пожить в этом районе. У нас нет спокойствия ни днем, ни ночью. Наши головы не перестают болеть. Все наши вопросы остаются без ответа. Население пытаются утешить добрыми словами, но ситуация только ухудшается, улучшений нет.



Девушка, живущая в 10 км от Кафруна: "Надо объявить карантин"



Могу сказать, что в нашем доме ситуация лучше. Поскольку наша махалля находится в 10−11 км от Кофруна и расположена чуть ниже, ветер уносит запах газа в гору. Но сказать, что запаха нет, не могу, он появляется время от времени. В это время мы быстро закрываем двери и окна и стараемся не выходить на улицу.



Я не знаю точно, как произошла эта ситуация. Услышала, что началась утечка газа, от нашего соседа, у которого родственники живут в Кафруне. Когда пришло известие о немедленной эвакуации, они растерялись и обратились к родственникам.



Я хотела бы попросить руководство объявить в эти дни в Байсуне карантин. Поскольку в школах, учебных центрах и на рабочих местах идут занятия и работа, все вынуждены выходить на улицу, а ситуация на улице тяжелая.



Вышла сейчас на улицу, запах невыносимый. В махаллях в низине, таких как наша, он может быть не заметен, запах может разноситься при ветре, но на улице ходить невозможно. В классе ученики сидят на одном месте, рабочие тоже сидят и работают - им очень тяжело. Максимально необходимо следить за тем, чтобы люди не выходили на улицу.



60-летняя женщина: "Мой бедный Байсун"



Мы живем в самом Байсуне. Ситуация нехорошая, население в панике. Я хожу с болью в горле и сильной головной болью. Раньше я была в полном порядке, работала резво и быстро, теперь не могу спать по ночам, потому что у меня упадок сил. У моего мужа и раньше были проблемы со здоровьем, а сейчас они обострились.



Школьники постоянно говорят о головных болях и болях в ногах. У меня только один внук. Я беспокоюсь об этом ребенке, который еще не начал говорить. Он не может сказать, если у него что-то болит и если у него отравление газом.



Со стороны властей никаких мер не было принято. Даже не даны рекомендации и предостережения, такие как "соблюдайте такие-то меры предосторожности, пейте эти препараты, носите маску".



Люди ходят с головной болью, болью в горле, животе и вялостью. Например, сегодня у меня болели горло и глаза, из обоих глаз постоянно текли слезы.



Этот газ нужно перекрыть. Какая в этом необходимость, какая польза нам, бедным людям? Пусть закроют его и ликвидируют.



Наш Байсун был райским местом. Мы наслаждались воздухом, и никто не мог насытиться водой. Где теперь это? Бедный наш Байсун!



О проекте М-25



Месторождение М25 является крупнейшим неразработанным на данный момент газовым месторождением в Узбекистане. Оценка запасов газа составляет более 150 млрд кубометров сырого газа. Основная часть запасов газа имеет высокое содержание диоксида углерода и сероводорода.



Первая скважина на месторождении была пробурена в 1975 году объединением "Узбекнефть". За последующие сорок с лишним лет ввести месторождение в эксплуатацию не удавалось, поскольку его запасы являются трудноизвлекаемыми, газ высокосернистый, а само месторождение характеризуется очень сложными горно-геологическими условиями. Вовлечение малайзийской компании Petronas в 2006-2008 годы также не позволило перейти на этап разработки.



В апреле 2017 года правительство Узбекистана подписало с консорциумом инвесторов - Gas Project Development Central Asia (ранее совместное предприятие "Газпрома" и Газпромбанка), Altmax Holding (Кипр) и "Узнефтегаздобычей" соглашение о разделе продукции (СРП) на инвестиционном блоке "Узбекистон мустакиллиги" с доразведкой и разработкой газового месторождения "Мустакилликнинг 25 йиллиги" со строительством газоперерабатывающего комплекса.



Стоимость всего комплекса оценивалась в 5,8 млрд долларов. Стоимость газохимического комплекса составляла 2,9 млрд долларов (в апреле 2021 года проект оценивался в 2 млрд долларов). Комплекс будет иметь мощность по добыче и переработке 5 млрд кубометров газа в год.



Проект реализуется на условиях СРП сроком 35 лет, оператором выступает иностранное предприятие Surhan Gas Chemical Operating Company. Буровые работы выполняет компания Eriell, проектирование, поставку оборудования и строительство газоперерабатывающего завода, объектов инфраструктуры, системы сбора, подготовки и транспортировки газа на условиях "под ключ" - Enter Engineering. Источник - Газета.uz

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