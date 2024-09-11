В Боснии и Герцеговине задержан бывший "смотрящий" за кыргызами в Москве

10:56 12.09.2024

11 сентября 2024



"Сводка" (АКИpress) – В городе Сараево (столица Боснии и Герцеговины) 6 сентября задержан фигурант международного розыска по линии Интерпола, который состоит на оперативном учете МВД как активный член ОПГ, сообщили 11 сентября в пресс-службе МВД.



М.М., 1984 года рождения, разыскивался милицией за "незаконное приобретение, хранение боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. По данным МВД, будучи членом ОПГ Мурсалыма Умырзакова, известного по прозвищу "Карышкыр", выполнял функции "смотрящего", осуществляя систематическое вымогательство крупных сумм денег у соотечественников в Москве и Московской области.



В 2015 году он был задержан в Москве по подозрению в вымогательстве, но тогда кыргызстанец получил российское гражданство и ему удалось избежать экстрадиции в Кыргызстан.



На данный момент решается вопрос экстрадиции задержанного на родину.