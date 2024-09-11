Освобождение Курской области продолжается, - Readovka

10:59 12.09.2024 Развитие наступления ВС РФ в Курской области – итоговая сводка Readovka за 11 сентября



Андрей Холдин



СВО



Редакция Readovka собрала важные события за 11 сентября в разрезе СВО. Русская армия развивает масштабное наступление в Курской области, продвигаясь все ближе к Зеленому Шляху. В это время наши бойцы прорвались в Украинске, а также продолжают окружать Селидово и занимают карман у Невельского.



Освобождение Курской области продолжается







Русские войска развивают свой вчерашний успех в Курской области. Накануне ВС РФ молниеносно обрушили левый фланг плацдарма ВСУ в регионе, освободив находящуюся у границы с Украиной Гордеевку, а также лежащие дальше по дороге на Снагость села Викторовка, Внезапное и Бяхово. Всю ночь продолжалась зачистка этих населенных пунктов. Но главное – наши бойцы полностью выбили противника из Снагости и лежащих несколько южнее нее населенных пунктов Апанасовка и 10-й Октябрь. Кроме того, русские войска заняли лежащие неподалеку Вишневку, Комаровку и Краснооктябрьское. Был также возвращен контроль над лежащей у границы с Украиной Успеновкой. По данным Минобороны РФ, за сутки армия незалежной в курском приграничье лишилась больше 350 солдат и 13 единиц бронетехники: трех танков, трех БТР и семи боевых бронированных машин.



Как и предполагала редакция Readovka, российские подразделения на этом не остановились и продолжили наступление вдоль дороги на Зеленый Шлях. В результате наши бойцы освободили лежащую восточнее Снагости Обуховку. Таким образом, чтобы выйти к Зеленому Шляху, русской армии осталось освободить Любимовку и Толстый Луг. После ВС РФ оседлают трассу от Суджи на Коренево и тем самым организуют противнику оперативное окружение в районе последнего населенного пункта. Тогда не желающему попасть в котел неприятелю придется либо сдаваться, либо прорываться назад, в сторону Суджи. Понимая это, командование ВСУ попыталось срочно организовать прорыв границы в новом месте – в Глушковском районе. Они атаковали около населенного пункта Сухиновка силами отряда в 50 человек при поддержке нескольких танков. С учетом того, что противник до этого методично выбивал мосты и любые другие переправы через реку Сейм, изолируя эту приграничную часть Глушковского района, можно предположить, что украинская армия подготавливает попытку вторжения в курское приграничье, но уже в новом месте. Тем более что неприятель так и не ввел в бой все собранные для наступления в Курской области силы. С другой стороны, подобной атакой оппонент может отвлекать внимание от подготовки своего удара в другом месте.



Прорыв в Украинске и не только



Русские войска развивают наступление на Кураховском направлении, причем наша армия добилась успехов сразу на нескольких участках. Больше всего хороших новостей сегодня пришло из окрестностей Украинска. ВС РФ продолжили штурм города с нескольких направлений, здесь нашим бойцам сопутствовал большой успех. На юге Украинска русские штурмовики продвинулись от школы №13 и вышли в центр города к улице Богдана Хмельницкого. К ней же подобрались и наши войска со стороны Лесовки, освобождение которой получило сегодня видеодоказательство. Бойцы 114-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады после зачистки этого населенного пункта водрузили на одном из зданий флаг своего подразделения. После соединения наши войска продолжили движение на север Украинска. Противник же был вынужден оттянуться в район стадиона "Украина" под прикрытие террикона одноименной шахты. Фактически это говорит о том, что большую часть города ВСУ потеряли, что подтвердил и один из "волонтеров" незалежной. Сообщается и о значительном продвижении севернее Украинска, где русские войска не только достигли ж/д путей, но и перешли их, продвинувшись на запад в сторону трассы между Селидово и пгт Цукурино почти на 1,5 км. До нее самой нашим бойцам осталось не более 2 км. А потому безопасно перемещаться по трассе противник уже не может, что скажется на боях как за Украинск, так и за Селидово. Фактически русские войска полуокружили эти города, нарушив снабжение гарнизонов противника.



И если быстрое продвижение ВС РФ в Украинске и в его окрестностях указывает на то, что долго неприятель в городе не продержится, то в Селидово ситуация другая, хотя и здесь наша армия добилась немалых успехов, продолжив штурм населенного пункта от Михайловки. Несколько южнее от ВСУ было освобождено садовое товарищество "Восход". В целом же от Михайловки и до Украинска ВС РФ продвинулись на запад к ветке железной дороги, соединяющей эти населенные пункты. Севернее Селидово русские войска также идут от Мариновки на запад к ж/д путям. Кроме того, ВС РФ наступают на Покровском направлении в полях западнее Новогродовки. Получила подтверждение информация о том, что наши части смогли закрепиться на восточных окраинах Лысовки и Сухого Яра. Дальнейшее продвижение здесь на запад приведет к перерезанию трассы E50 от Покровска на Селидово. Севернее Новогродовки ВС РФ полностью освободили пгт Гродовка, заняв его часть, находившуюся за речкой Журавка. Тем самым наша армия открыла себе прямую трассу на Мирноград. Южнее русские войска продолжили штурм города Горняк, а также находящегося северо-восточнее него села Желанное Первое. Кроме того, ВС РФ продолжают зачищать Невельский карман и существенно в нем продвинулись, пройдя от одноименного населенного пункта на запад 7 км.



Конечной целью русского наступления здесь является выход к Кураховскому водохранилищу и одноименному городу на его берегу. Для этого от Красногоровки ВС РФ, вероятнее всего, будут прорываться к Александрополю и лежащей за ним Кураховке. К последней русские войска будут пробиваться через Горняк, а также через Желанное Первое и Желанное Второе. К Курахово наши бойцы подойдут как с юга после освобождения Богоявленки и Угледара и лежащей по трассе к водохранилищу Успеновки, так и с востока от Георгиевки. Причем наступление от последней будет вспомогательным. Пробиться в лоб здесь будет тяжело из-за того, что у противника было время выстроить оборонительную линию в Максимильяновке и окрестностях, зацепившись за пгт Острое, песчаный карьер, Селидовскую ИТК №82 и расположенный рядом с ней отвал породы, являющийся господствующей высотой. Так что атака от Георгиевки нужна для того, чтобы сковать силы неприятеля в районе Курахово и не дать ему маневрировать немногочисленными резервами.



Вчера, 10 сентября, главными событиями дня стали масштабное наступление русских войск в Курской области, развитие нашей армией успехов на Кураховском направлении и массированная атака украинских беспилотников по регионам России. Источник - Readovka

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