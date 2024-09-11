Нарушения прав в туркменских общежитиях: студентов укладывают вдвоем на одну кровать и заставляют учиться

11:13 12.09.2024

Из-за нехватки мест в общежитиях туркменские студенты вынуждены жить в спартанских условиях



11.09.24



Учащиеся ашхабадских вузов вынуждены ютиться в общежитиях, устраиваясь по пять-семь человек в комнате, рассчитанной на двоих. Особенно актуальна проблема для студентов первых и вторых курсов.



По данным издания, в этом учебном году количество первокурсников прибавилось на 303 человека, но власти не подготовили для них дополнительное жилье. Плачевная ситуация наблюдается практически по всех столичных вузах. Например, в общежитии Международного университета нефти и газа имени Ягшигельды Какаева в двухместные комнаты заселяют по четыре студента, а в Туркменском государственном университете - по пять-семь человек.



В итоге молодые люди спят на полу между кроватями или около двери. Получается, что войти в помещение или покинуть его, не потревожив соседа, невозможно. Зачастую студенты укладываются вдвоем на одну кровать.



Готовиться к занятиям в таких условиях крайне сложно, а если кто-то заболеет, то вскоре хворь распространяется на всех жильцов комнаты.



Руководство некоторых учебных заведений разрешает студентам жить у родственников или самостоятельно снимать квартиру в городе, но обычно это касается тех, кто учится на третьем курсе и старше.



Но и здесь все непросто. В деканате от оставшихся без контроля студентов требуют предоставление массы документов, начиная от заявления на проживание за пределами общежития, копий паспортов родителей и домовладельца до абсурдных, на первый взгляд, справок.



В частности, необходимы:



✔️ письменное обязательство не играть в азартные игры, не курить, не употреблять алкоголь и наркотики, не ругаться с соседями;



✔️ три фотографии, на которых студент запечатлен внутри квартиры, перед входной дверью и перед фасадом дома;



✔️ справка от родителей не допускать, чтобы их ребенок нарушал запрет на спиртное и наркотики, а также гарантия, что он не будет ходить в кафе, бары и рестораны, не уедет за границу в том числе на отдых;



✔️ письменное подтверждение от родителей, что они будут ежедневно созваниваться со студентом, раз в месяц приезжать и проверять условия его проживания и соблюдение учащимся правил дорожного движения;



✔️ письменное обязательство арендодателя жилья не допускать указанных выше нарушений в квартире и сообщать о любых неправомерных действиях квартиросъемщика руководству вуза.



Как сказал журналистам один из студентов, представителям университета осталось лишь установить в квартирах камеры наблюдения, чтобы декан мог удаленно контролировать исполнение данных учащимися обязательств.