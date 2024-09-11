 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Ташкентский международный кинофестиваль перенесен. На неизвестно когда
12:25 12.09.2024

Ташкентский международный кинофестиваль, который должен был пройти в столице Узбекистана с 15 по 19 сентября, перенесен, новые даты неизвестны. Как заявили организаторы, перенос связан с большим числом международных мероприятий в стране этой осенью и тем, что заявки на участие продолжают поступать.

XVI Ташкентский международный кинофестиваль "Жемчужина Шелкового пути", проведение которого было запланировано с 15 по 19 сентября, переносится, сообщил пресс-центр фестиваля.

"Как вам известно, Узбекистан в этом году стал центром притяжения для многих международных мероприятий, проведение которых совпадает по датам проведения кинофестиваля. В их числе чемпионат мира по футзалу и ряд других международных форумов и конференций", - пояснили организаторы.

Кроме того, отметили они, несмотря на то, что прием заявок для участия в конкурсной программе кинофестиваля уже завершился, собрав более 400 картин из 60 стран мира, заявки на участие продолжили поступать, "что привело к необходимости скорректировать планы по датам проведения кинофестиваля".

"Мы понимаем, что многие из вас включили участие в нашем кинофестивале в свои насыщенные графики. Мы глубоко ценим ваше внимание и поддержку и выражаем искреннюю благодарность за ваш интерес к нашему кинофестивалю", - подчеркнули организаторы, принеся извинения за перенос мероприятия.

Новые сроки проведения кинофестиваля в сообщении не указаны.

Как ожидалось, в рамках Ташкентского международного кинофестиваля должны были пройти мероприятие, посвященное юбилею Раджа Капура, ретроспектива фильмов Алена Делона и мастер-классы от зарубежных режиссеров и актеров.

Источник - Газета.uz
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