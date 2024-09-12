 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Англосаксы сплотились на ненависти и страхе перед Китаем и Россией, - Д.Ростов
15:00 12.09.2024

12.09.2024 | ДМИТРИЙ РОСТОВ

Главы дипломатии США и Великобритании проверили готовность режима Зеленского и далее уничтожать Украину

Впервые в истории в этом году, аккурат в годовщину сожжения Вашингтона британцами, глава ЦРУ Уильям Бернс и начальник британской внешней разведки SIS (иначе именуемой МИ-6) Ричард Мур написали совместную статью для Financial Times и даже провели в сентябре личную встречу перед телекамерами. Формально – в честь 77-летия "партнерства" ведущей британской и американской спецслужб (от появления ЦРУ в 1947 году), хотя это партнерство активно развивалось по меньше мере с 1909 года (от появления МИ-6).

Основателем внешней разведки США – Управления стратегических служб (УСС-OSS) – считается военный и государственный деятель Уильям (Дикий Билл) Донован, которого сменил Аллен Даллес – первый официальный руководитель ЦРУ (после создания этой организации на базе OSS). На деле ключевую роль в ее формировании сыграл агент SIS – канадский миллионер Уильям Стивенсон, руководивший в начале 1940-х нью-йоркской резидентурой в Рокфеллер-центре, которая вместе с существенным расширением функций вскоре получила и новое название – Британский центр координации безопасности (BSC).

В годы Второй мировой войны У. Стивенсон выполнял роль личного доверенного посредника между премьер-министром У. Черчиллем и президентом США Ф. Д. Рузвельтом, а также отвечал за координацию общих усилий англо-американских спецслужб и за обмен разведывательными данными между ними

Именно У. Стивенсон (деятельность которого, как и Ми-6 в целом, в годы войны была строго засекречена) подал У. Доновану идею о создании новой разведслужбы в дополнение к полудюжине уже имевшихся, слабых и неэффективных. Донован передал эту идею президенту США Рузвельту, в результате чего в 1941 году возникло разведагентство "Координатор информации", которое возглавил Донован. В 1942 г. оно было преобразовано в OSS-УСС, на базе которого через пять лет и создали CIA-ЦРУ.

Эти факты красноречиво говорят, кто является старейшим и ведущим в тандеме главных англосаксонских разведчиков. Хотя американцы, разумеется, считают по-своему. Несмотря на то, что британцы постоянно, даже в мелочах демонстрируют превосходство Лондона над Вашингтоном. Не является исключением и нынешнее "сплочение" англосаксонских спецслужб и элит, состоявшееся в столице Туманного Альбиона.

Симптоматичное фото: первое в истории совместное появление глав внешних разведок англосаксов – шефа Ми-6 Р. Мура и директора ЦРУ У. Бернса. Два года назад состоялось такое же "рандеву" руководителей контрразведок Ми-5 и ФБР

Сам факт фотосессии шефа Ми-6 и директора ЦРУ в сентябре 2024 года в Лондоне "на фестивале FTWeekend", организованном хозяевами The Financial Times, можно рассматривать и как явную демонстрацию сплоченности и решимости заокеанских и островных англосаксов. Причем как факт весьма неожиданный и сенсационный. Не даром даже журналисты издания-организатора пресс-конференции Financial Times узнали, с кем им придется разговаривать лишь за 15 минут до начала мероприятия. Примечательны и тезисы, озвученные этим тандемом через все тот же Financial Times.

"Международный порядок" находится в опасности, чего не случалось с окончания холодной войны. Опасность исходит в первую очередь от "покушающегося на чужие рынки" Китая и путинской России.

Приоритетный объект работы спецслужб и главный противник Запада - Китай, на который приходится уже 20% бюджета ЦРУ (за последние три года объем средств, выделяемых организацией на работу против КНР, увеличился в три раза).

Как для ЦРУ, так и для Ми-6 возвышение Китая является главной разведывательной и геополитической проблемой XXI века, и они уже реорганизовали свои службы, "чтобы отразить этот приоритет".

В случае с РФ западные спецслужбы по-прежнему делают ставку на раскол внутри российской элиты и внутреннюю дестабилизацию. Оба руководителя разведок англосаксов считают, что Курская наступательная операция ВСУ "вызвала вопросы среди российской элиты" относительно смысла войны и "к чему все это приведет".

В то же время в России "нет никаких признаков того, что контроль Путина над системой власти ослабевает". Однако "не надо путать твердый контроль и долговременный контроль". Этот тезис вполне согласуется с курсом на постепенное "пережидание" проблемы, недавно озвученным изданием Foreign Affairs. Англосаксы считают, что необходимые условия ими уже созданы как снаружи, так и внутри РФ.

ЦРУ и Ми-6 вместе противостоят как "напористой России" на Западе, так и "агрессивной войне Путина" на Украине. Они якобы предвидели все это и "смогли предупредить международное сообщество", чтобы все его члены "смогли сплотиться на защиту Украины".

Намеки на применение Кремлем тактического ядерного оружия на Украине игнорировать не стоит, но и поддаваться на них – тоже. На всякий случай Бернс рассказал, что доводил до Москвы информацию о последствиях такого сценария.

За пределами Украины англосаксы продолжают работать вместе, "чтобы сорвать безрассудную кампанию саботажа по всей Европе, проводимую российской разведкой", и ее "циничное использование технологий для распространения лжи и дезинформации, призванных вбить клинья" между ними.

Откровенно обозначены и главные союзники Ми-6 и ЦРУ: американские цифровые IT-гиганты и ЧВК. Сохранение технологического преимущества жизненно важно для обеспечения общего преимущества англосаксов в разведке. Британцы и американцы не могут сделать это поодиночке - поэтому их партнерство "дополняется сетью партнерских отношений с частным сектором".

С чем связана подобная демонстративная "откровенность" нынешних руководителей спецслужб США и Британии? Отчасти с тем, что, несмотря на пышные фразы, Вашингтон и Лондон завязли в расколе на фоне украинского конфликта. Отчасти с тем, что мир упрощается, и вместо того, чтобы становиться более "многополярным", поляризуется на два лагеря, антагонистических настолько, что даже вечно нейтральная Швейцария вынуждена отбрасывать свой нейтралитет.

Один из этих лагерей – англосаксонский – сейчас сбрасывает все маски, включая фантомы "прав человека", "демократических ценностей", "верховенства права" и т. п., откровенно бряцает оружием и толкает планету к новой мировой войне. А также предлагает через своих главных разведчиков всему западному лагерю "играть в открытую", без внутренних интриг и особых интересов, которые могут иметь, разумеется, лишь сами англосаксы.

Интервью глав американской и британской разведок можно рассматривать и как месседж политическому руководству их стран. Дескать, силовые ведомства уже научились координировать действия, разделять полномочия и обмениваться информацией. В рамках НАТО все также работает похожим образом. Поэтому и политическому руководству не стоит тянуть телегу англосаксонской версии нового мирового порядка в разные стороны. Как это имеет место, например, с войной на Украине, поставками вооружений режиму в Киеве, дальневосточном (где Лондон обнимается с китайцами, а Вашингтон готовится с ними воевать) и других направлениях.

В Британии от безысходности готовы прижать богатеев
Ну а прямо сейчас нужно срочно помочь своим марионеткам в Киеве и активнее двигать тему использования дальнобойных ракет для ударов вглубь России, "наращивающей свои атаки на энергетическую инфраструктуру Украины в преддверии самых холодных месяцев", иначе вскоре заработает "зимний план Путина по превращению энергетики и электричества в оружие".

Накануне досиживающий свой срок госсекретарь США Блинкен и глава Форин-офис Ламми побывали в Киеве, где, по информации Bloomberg, они хотели услышать план Зеленского по нанесению удара вглубь российской территории и обсудить долгосрочную стратегию Украины на следующий год. По данным агентства, встреча Блинкена, Ламми и Зеленского длилась дольше, чем планировалось: Зеленский подробно проинформировал гостей и своих планах уничтожения Украины через выведение вооруженного конфликта на принципиально новый уровень эскалации.

Источник - fondsk.ru
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