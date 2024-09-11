 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Проект Мирзиеева. Малоимущие семьи получат 50 тысяч га земли, где планируется создать китайскую систему получения дохода
15:42 12.09.2024

Президент Узбекистана поручил выделить 50 тысяч гектаров земли для 100 тысяч малообеспеченных семей. Отмечается, что на основе китайского опыта будет создана система, позволяющая получать доход тремя способами. Нуждающимся также получат оборудование стоимостью до 30 млн сумов и другое.

В Узбекистане 50 тысяч гектаров земли будут распределены между 100 тысячами малообеспеченных семей. Об этом на совещании 11 сентября заявил президент Шавкат Мирзиеев.

По его словам, на этих землях будут организованы земледелие и садоводство по принципу "компания - кооператив - дехканское хозяйство". При этом, на основе китайского опыта, создается система, позволяющая получать доход тремя способами:

крупная компания, производящая и экспортирующая сельскохозяйственную продукцию, получает землю в субаренду у малообеспеченных семей;
или землевладельцы объединяются в кооператив в качестве дольщиков, получают заказы от компаний, и полученный доход распределяется между ними;
в обоих случаях семьи будут самостоятельно производить продукцию на земле и получать за это заработную плату.
То есть малообеспеченная семья, более эффективно используя предоставленную ей землю, наряду с зарплатой будет получать доход от аренды или дивидендов. А компания выращивает один вид продукции на одном участке и выигрывает в качестве и себестоимости, говорится в сообщении.

Кроме того, в 2024-2025 годах будет выделено 10 трлн сумов на микрокредиты для самозанятости, занятия малым и средним бизнесом.

Малообеспеченным семьям предоставят оборудование стоимостью до 30 млн сумов, передвижные магазины, мотороллеры, скутеры с условием оплаты в рассрочку на 5 лет. Для приобретения компьютеров детям из малообеспеченных семей будет выделен беспроцентный кредит сроком на 5 лет с 2-летним льготным периодом.

При Торгово-промышленной палате будет создан центр по трудоустройству и подготовке работников для предпринимателей. Членов малообеспеченных семей будут обучать навыкам, соответствующим требованиям предприятий.

В целом глава государства поручил за счет задействования всех возможностей до конца года вывести из бедности 500 тысяч человек, а за год - 1,2 миллиона человек.

Как мы уже писали, на совещании Шавкат Мирзиеев заявил, что сокращение бедности превратится в общенациональное движение. Он подчеркнул, что причины попадания в бедность разные, поэтому и подходы должны отличаться, и анонсировал разработку программы "От бедности - к благополучию".

На этом же совещании было заявлено, что минимум одному человеку из каждой малообеспеченной семьи планируется помочь в получении высшего образования. Для этого выделят беспроцентные образовательные кредиты при хорошей успеваемости и дополнительные гранты. Координировать работу в этом направлении будет первый заместитель директора Национального агентства социальной защиты Шахноза Мирзиеева.

Кроме того, президент заявил, что без улучшений условий в махаллях бедность не сократится, поэтому на развитие их инфраструктуры выделят 1,6 млрд долларов. 1,2 трлн сумов пойдет на установку насосов и солнечных панелей. Льготы по соцналогу для общепита планируется продлить, а также распространить эту практику на другие сферы.

Источник - Газета.uz
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