Казахстанцы запугали и засудили сборную Кыргызстана по кокпару на Играх кочевников

18:15 12.09.2024

12.09.24



Федерация кок-бору Кыргызстана подала протест на результат финала турнира против сборной Казахстана по кокпару на Всемирных играх кочевников (ВИК). Кыргызстанцы считают, что их засудили, а также оказывалось давление со стороны силовиков, сообщает Telegram-канал "Сейчас KG".



В финале турнира, который проходил в Астане 12 сентября, сборная Кыргызстана уступила соперникам из Казахстана со счетом 4:5. Матч прерывался на потасовку, спровоцированную спортсменом команды хозяев, который ударил оппонента плетью. Также арбитр из Казахстана, который обслуживал встречу, принял несколько спорных решений в пользу соотечественников.



"Мы знали будет несправедливо, но чтобы до такой степени. Судьи нас материли, а милиционеры и спецназ избивали наших игроков. Ко мне подошел сотрудник КНБ, показал удостоверение, сфотографировал и начал пугать тем, что я якобы сею раздор между народами. Давление было сильное. После потасовки при счете 3:1 в нашу пользу нас попросили выйти и доиграть. Что судейство будет справедливое. Но в итоге нас засудили. Мы не думали, что казахстанская сторона допустит такую неорганизованность и несправедливость. Если у казахстанцев есть гордость, то они не будут праздновать такую победу", - сказал капитан сборной Кыргызстана после матча.



Сами кыргызстанские спортсмены на церемонии награждения сняли серебряные медали сразу же после их вручения и покинули сцену, подняв флаг своей республики.



ℹ️ V Всемирные игры кочевников впервые проходят в Казахстане. Авторами идеи основания Игр являются власти Кыргызстана. ВИК проходят каждые два года с 2014 года, причем вплоть до 2018-го соревнования принимала страна-инициатор. В 2020 году мероприятие было отменено в связи в пандемией. В 2022-м Игры впервые состоялись в Турции. В 2026 году ВИК должен был принять Узбекистан, однако страна оказалась к этому не готова, и Игры вернутся на родину в Кыргызстан.



Кок-бору (кокпар, кокпару) - национальный вид спорта, популярный странах Центральной Азии. Цель игры - завладеть тушей козла (в другой вариации - шкурой), которую потом требуется бросить в казан, имитирующий ворота противника.



В этом году соревнования по кокпар и кок-бору проводятся на Играх раздельно. Разница в правилах невелика - в длительности матча и инвентаре. Чемпионом по кок-бору стала сборная Кыргызстана, которая обыграла в финале Казахстан со счетом 10:4.