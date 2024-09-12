Три тысячи смертей и четыре миллиарда убытков: как ArcelorMittal загрязнял Казахстан

18:19 12.09.2024

12 сентября 2024



Никита Дробны



Некоммерческая исследовательская организация CREA (Центр исследований энергии и чистого воздуха) представила доклад о том, какие экологические последствия принесла Казахстану работа компании ArcelorMittal в стране, сообщает Orda.kz.



Эксперты CREA исследовали влияние, которое металлургический завод ArcelorMittal Temirtau оказывал на окружающую среду с 1996 по 2023 годы. По утверждению экологов, за время работы в Казахстане компания нанесла серьезный экологический ущерб.



"Десятилетия несчастных случаев и смертельных происшествий привели к тому, что правительство Казахстана указало „Арселору" на дверь. Но последствия ущерба сохраняются, и последняя оценка влияния на здоровье местного населения, проведенная CREA, показывает, что сталелитейный завод вызвал загрязнение воздуха, повлекшее за собой тысячи смертей в окрестностях Темиртау и ущерб здоровью на миллиарды долларов", - утверждается в докладе CREA.

В то время, когда предприятием управляла компания ArcelorMittal, в его окрестностях постоянно была превышена концентрация опасных веществ в воздухе (в том числе взвешенных твердых частиц, оксидов серы и азота). По расчетам экологов, это загрязнение могло привести к трем тысячам преждевременных смертей за все время работы предприятия.



Кроме того, по мнению исследователей, ArcelorMittal в ответе за 190 случаев преждевременных родов и 2,6 тыс. случаев астмы у детей. Заболевания, вызванные загрязнением воздуха близ предприятия, за 27 лет привели к экономическим потерям в размере 4,2 млрд долларов (около 1,9 трлн тенге).



"По нашей оценке, загрязнение воздуха твердыми частицами со сталелитейного завода в Темиртау с 1996 по 2023 годы привело к смертям среди взрослого населения от ишемической болезни сердца (410 случаев), апоплексического удара (170), инфекций нижних дыхательных путей (83), хронической обструктивной болезни легких (70), рака легких (42) и диабета (25), а также к девяти случаям смерти детей младше пяти лет от инфекций нижних дыхательных путей", - говорится в отчете организации.

По примерным расчетам ученых, за время деятельности ArcelorMittal в Казахстане местные жители около 250 раз вызывали "скорую помощь" в связи с астмой, было впервые выявлено 700 случаев заболевания астмой среди детей и около 130 младенцев родились с недостаточным весом. По версии исследователей, все это - следствие повышенного загрязнения окружающей среды.



Из-за сжигания угля на заводе в атмосферу также выбрасывалось повышенное количество сажи (в среднем 0,06 кг на гектар в год), которая впоследствии оседала наземь. Поэтому в Темиртау несколько раз выпадал черный снег.



Оценки, которые приводят эксперты, основаны на данных, полученных при тщательном анализе воздуха в окрестностях Темиртау в 2022 году. Эти показатели впоследствии экстраполировали на весь период с 1996 по 2023 годы с учетом изменения масштабов производства стали. Источниками информации стали как официальные отчеты ArcelorMittal, так и метеорологические наблюдения.



С полным отчетом на английском языке можно ознакомиться по ссылке.



Анализ влияния сталелитейного завода на окружающую среду после его передачи казахстанскому инвестору Андрею Лаврентьеву в 2023 году авторы исследования CREA не проводили.