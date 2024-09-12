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Очередное фиаско США: отобрать у России важнейшие рынки газа не удалось, - А. аль-Фарадж
19:06 12.09.2024

Al RiyadhСаудовская Аравия
12 сентября 2024

Поставки энергоносителей и конкуренция между Россией и Америкой
Al Riyadh: США борются с Россией за контроль над газовыми потоками

США всеми способами стараются блокировать импорт газа из "недружественных" стран, пишет Al Riyadh. Однако Россия постоянно находит новые пути. Сейчас Москва хочет договориться с Баку, чтобы продолжать поставлять газ в Европу, и Вашингтон это не устраивает: он хочет сам контролировать все потоки голубого топлива.
Соединенные Штаты после вторжения в Афганистан якобы собирались блокировать поставки газа из недружественных им стран в Индию и Пакистан. Дело в том, что Россия купила туркменскую нефть, которую Вашингтон хотел поставлять в названные страны.

Независимо от того, правдива эта история или нет, между Россией и США идет реальная борьба за контроль над поставками энергоносителей. В рамках этой борьбы Москва сорвала план Запада по транспортировке газа из Центральной Азии в Европу, известный как проект "Набукко" - его название происходит от знаменитой итальянской оперы, написанной Джузеппе Верди в 1841 году. Многие, в том числе американский журналист Сеймур М. Херш, считают, что диверсия на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2", по которым российский газ поставляется в Германию, произошла по тем же причинам.

Если вы следили за недавними визитами президента России в Азербайджан и Монголию, то заметили, что их объединяет нечто общее: в Баку ("Городе ветров") и Улан-Баторе ("Красном богатыре") шли разговоры о поставках российского газа. В Баку, куда Путин прибыл 18 августа, говорили о возможном обмене ролями между Россией и Азербайджаном. Россия не хочет отказываться от транзита газа через Украину в Евросоюз, поэтому она планирует экспортировать свой простаивающий газ, выделенный Европе, через Украину в Азербайджан. Оттуда он должен направляться через Турцию в Европу, в частности в Австрию, у которой есть соглашение с Москвой о поставках газа.

Что касается Азербайджана, он экспортирует газ на Украину. Его часть идет в страны Юго-Восточной Европы, такие как Венгрия. Россия также хочет договориться с Азербайджаном о продлении газопровода в Иран (мощностью 110 миллиардов кубометров) через Каспийское море, а оттуда - на Ближний Восток и в Юго-Восточную Азию.

Переговоры президента России Владимира Путина и монгольского лидера Ухнаагийна Хурэлсуха, состоявшиеся в Улан-Баторе на прошлой неделе, касались проекта газопровода "Сила Сибири – 2". Российский газовый гигант "Газпром" намерен провести газопровод для поставок голубого топлива из России через Монголию в Китай. "Сила Сибири – 2" станет дополнением к существующему газопроводу "Сила Сибири" - это азиатский аналог газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2", по которым российский газ поступает в Германию и другие страны Евросоюза.

Как мы видим, Россия, с одной стороны, заинтересована в диверсификации поставок газа, а с другой хочет контролировать линии поставок энергоносителей, что, безусловно, не устраивает Соединенные Штаты, которые и сами хотели бы установить над ними контроль.

Автор статьи: Абдаллах ибн Абдель Мохсен Аль-Фарадж (د. عبدالله بن عبدالمحسن الفرج)

Источник - иноСМИ
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