Тихоокеанский блеф Вашингтона, - Алексей Фененко

19:51 12.09.2024

12.09.2024



Почему США не уйдут из Европы



Об авторе: Алексей Валериевич Фененко – доктор политических наук, профессор факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова.



10 сентября Еврокомиссии был представлен доклад, подготовленный бывшим премьером Италии и экс-главой Европейского центрального банка Марио Драги. Автор констатирует, что США все меньше заинтересованы "удовлетворять растущий запрос Европы на оборону и безопасность".



"Стратегическая доктрина США смещается с Европы в сторону Тихоокеанского региона – к примеру, AUKUS – под влиянием угрозы Китая. В результате растущий спрос на обороноспособность сталкивается с сокращающимся предложением. Этот пробел Европа должна заполнить самостоятельно", – говорится в докладе. В течение следующего десятилетия в оборону потребуются дополнительные инвестиции в 500 млрд евро.



Доклад Драги в европейских СМИ уже объявили едва ли не судьбоносным или переломным. Однако голоса о том, что США вот-вот уйдут из Европы на Тихий океан, регулярно звучат со времен Тайваньского кризиса 1996 года. Смещение интересов США в Пацифику казалось неизбежным при приходе к власти едва ли каждого нового президента. Читая доклад Драги, невольно ловишь себя на мысли, что вернулся то ли в 2001-й, то ли в 2009 год.



Но странное дело: США вопреки всем прогнозам так и не ушли из Европы ни при Джордже Буше – младшем, ни при Бараке Обаме, ни даже при Дональде Трампе. Возникает парадоксальная картина: эксперты 30 лет математически обосновывают, почему США финансово не потянут НАТО и почему военный потенциал КНР якобы очень опасен для американцев. Но Соединенные Штаты не спешат следовать этим рекомендациям. Напротив, во всех ключевых внешнеполитических и военных документах США фиксируется, что нужно не допустить подрыва американского присутствия в Европе и ослабления НАТО. Если три десятка лет прогнозы не сбываются, то стоит задуматься об их достоверности.



Разгадать этот ребус можно, если понять: в политике великих держав есть более серьезные расчеты, чем финансовые. Представим себе на мгновение, что США ушли на Тихий океан и распустили или максимально девальвировали НАТО. В этом случае Соединенные Штаты возвращаются на 100 лет назад. Они перестают быть глобальным игроком и становятся державой Западного полушария: приоритетными для них становятся отношения с Мексикой, Бразилией и Аргентиной. На Тихом океане они вновь, как и 100 лет назад, будут играть на противоречиях между Японией и КНР, перетягивать на свою сторону Австралию и заниматься статусом Филиппин. Уходя из Европы, США не просто теряют статус глобальной державы – они перечеркивают все свои достижения XX века.



Американцы понимают: если они уйдут из Европы, она неизбежно расколется на традиционные военно-политические блоки. Уход американцев потребует от Германии создания мощных вооруженных сил, что едва ли понравится Британии и Франции. Последние еще в 2010 году заключили Ланкастерские соглашения о привилегированном военном партнерстве на 50 лет, которые сразу назвали "Новой Антантой".



Любой раскол в Европе сужает американские ресурсы: им придется выбирать себе союзника, что сделает другую сторону их противником. И это не праздные фантазии. Американцы сами признают, что существование Единой Европы возможно только при наличии державы – гаранта системы европейских отношений, то есть присутствия США.



Американцы контролируют страны ЕС через механизм НАТО, обеспечивают себе его поддержку во всех мировых делах. За минувшие два года написано немало о том, как США выкручивают руки европейцам. Но посмотрим на эту проблему с другой стороны: а многое ли сегодня могут сделать Соединенные Штаты без поддержки своих союзников?



Едва ли санкционная борьба против России была бы для США столь же простой без поддержки со стороны ЕС. Не были бы эффективными ни рестрикции против Ирана, ни экономические диверсии против Китая. Вашингтон вряд ли сможет гарантировать такую же поддержку себе со стороны ЕС, если американцы уйдут на Тихий океан.



США при уходе из Европы лишатся способности проецировать силы в Евразию. Присутствие в Восточной Европе дает Вашингтону прямой выход к Черному морю, Закавказью, Каспию, а в перспективе и в Центральную Азию. Потенциально Япония и Южная Корея не заменят для американцев европейский плацдарм, в этом случае контроль США над Евразией уменьшится до масштабов интриг в Индокитае, вокруг Тайваня и противостояния на Корейском полуострове. Едва ли какая-либо американская администрация согласится на подобный размен.



Резюмировать это можно старым американским принципом, который положен в основу НАТО: "Америка в Европе, Германия под контролем, Россия – вон". На дипломатическом языке это называется стратегией двойного сдерживания: сдерживать Германию в рамках системы и Россию вне системы.



Уйдя из Европы, американцы разрушат этот фундамент, а прибрежные районы Тихого океана не станут его заменой. Поэтому ни одна американская администрация не уйдет из Европы, если только не произойдет крупных потрясений внутри США.