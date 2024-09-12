 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 12.09.2024
21:30  Страны вне ОПЕК+ наращивают предложение нефти
21:29  Сборная Кыргызстана по футболу проиграла Узбекистану 11-й раз подряд
21:21  В США возмущаются: КНДР отправляет в Россию баллистические ракеты прямо с конвейера
21:20  Госдума решила усложнить получение гражданства РФ мигрантами через фиктивные браки
21:14  Россия, после долгого перерыва, атаковала сухогруз Запада в "зерновом коридоре"
21:09  "Великая русская таджичка". К 115-летию со дня рождения языковеда Людмилы Успенской
21:00  Андрей Полонский: Честность приближает победу и справедливость

20:35  WADA скрыло заключение эксперта, оправдывающее российскую фигуристку Камилу Валиеву
20:01  Путин - о решениях по дальнобойному оружию: "это будет вступление НАТО в конфликт"
19:51  Тихоокеанский блеф Вашингтона, - Алексей Фененко
19:06  Очередное фиаско США: отобрать у России важнейшие рынки газа не удалось, - А. аль-Фарадж
18:19  Три тысячи смертей и четыре миллиарда убытков: как ArcelorMittal загрязнял Казахстан
18:15  Казахстанцы запугали и засудили сборную Кыргызстана по кокпару на Играх кочевников
16:23  Супруга Макрона доказала в суде, что она женщина
15:46  Умер от ишемии головного мозга известный либер-журналист Сванидзе
15:42  Проект Мирзиеева. Малоимущие семьи получат 50 тысяч га земли, где планируется создать китайскую систему получения дохода
15:38  У генпрокурора Узбекистана появится новый особый заместитель для мониторинга работ по борьбе с бедностью
15:00  Англосаксы сплотились на ненависти и страхе перед Китаем и Россией, - Д.Ростов
13:36  Петр Акопов: Мигранты скоро сменят власть
12:25  Ташкентский международный кинофестиваль перенесен. На неизвестно когда
11:13  Нарушения прав в туркменских общежитиях: студентов укладывают вдвоем на одну кровать и заставляют учиться
10:59  Освобождение Курской области продолжается, - Readovka
10:56  В Боснии и Герцеговине задержан бывший "смотрящий" за кыргызами в Москве
10:49  В узбекском Байсуне экологическая катастрофа - утечка сероводорода
10:47  Акжол Бекболотов вновь назначен директором киностудии "Кыргызфильм"
10:44  Можно ли благодарить Бога, - П.В.Густерин
10:39  В.Некрасов: Почему Россия должна дружить с Афганистаном
10:35  Дебаты с Трампом дали ответ на главный вопрос о Камале Харрис, - Дм.Бавырин
07:47  Мигрантов норовит отвадить каждый. Европа снова ругается из-за нелегалов, - Н.Портякова
07:42  Узбекистан ждет согласия Казахстана на транзит российской электроэнергии, - Виктория Панфилова
00:51  Воспаление Десны: на украинскую столицу надвигается экологическая катастрофа, - Игорь Кармазин
00:34  Николай Коньков: Трамп-Харрис, Блинкен-Лэмми - дебаты в США, конфликт на Украине
00:21  В Узбекистане осужден боец российской ЧВК "Вагнер". Дали 4 года
00:16  Курская патология: месяц после вторжения, - Владимир Овчинский
00:11  Путин аккуратно шантажирует Запад прекращением поставок урана, титана и никеля
00:10  Китай крепит оборотоспособность в торговле с Россией, - Къ
00:03  Балтийский спрут. Кто стоит за серией заказных убийств в тихой Латвии, - Регнум
00:01  Севморпуть растаял: коротким путем в Азию пошли балтийский и санкционный СПГ
Среда, 11.09.2024
19:49  Российский фондовый рынок пережил один из худших периодов в своей новейшей истории
19:47  Верховного муфтия Таджикистана Саидмукаррама Абдулкодирзода пырнули ножом после намаза в центре Душанбе
19:46  Кризис доверия: акции КНР могут упасть до пятилетнего минимума
19:42  Антун Роша: "Атаковав Курскую область, ВСУ пренебрегли азами военной теории"
19:38  Как мигранты наловчились присасываться к бюджету России, - Ю.Банишевская
19:15  П.Котов: Украина становится точкой сборки террористического интернационала
19:10  Дм.Мигунов: Американская мечта: возрождение промышленной гегемонии США провалилось
19:00  Игорь Пшеничников: Впереди - тотальная эскалация. Зияющая пустота Харрис: Дебаты были не нужны, победитель выборов уже назначен
17:48  Почему слова о мирном урегулировании на Ближнем Востоке остаются пустым звуком
17:45  Россия опять вломила шведам под Полтавой. История ничему не учит, - Уве Бенгт Берг
17:37  РосДесантники выбили укров из Снагости (видео)
17:32  Английские традиционалисты начали мигрировать в Россию по новому указу Путина, - Daily Mail
17:28  Yandex Uzbekistan возглавил Иззат Шукуров
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Тихоокеанский блеф Вашингтона, - Алексей Фененко
19:51 12.09.2024

12.09.2024

Почему США не уйдут из Европы

Об авторе: Алексей Валериевич Фененко – доктор политических наук, профессор факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова.

10 сентября Еврокомиссии был представлен доклад, подготовленный бывшим премьером Италии и экс-главой Европейского центрального банка Марио Драги. Автор констатирует, что США все меньше заинтересованы "удовлетворять растущий запрос Европы на оборону и безопасность".

"Стратегическая доктрина США смещается с Европы в сторону Тихоокеанского региона – к примеру, AUKUS – под влиянием угрозы Китая. В результате растущий спрос на обороноспособность сталкивается с сокращающимся предложением. Этот пробел Европа должна заполнить самостоятельно", – говорится в докладе. В течение следующего десятилетия в оборону потребуются дополнительные инвестиции в 500 млрд евро.

Доклад Драги в европейских СМИ уже объявили едва ли не судьбоносным или переломным. Однако голоса о том, что США вот-вот уйдут из Европы на Тихий океан, регулярно звучат со времен Тайваньского кризиса 1996 года. Смещение интересов США в Пацифику казалось неизбежным при приходе к власти едва ли каждого нового президента. Читая доклад Драги, невольно ловишь себя на мысли, что вернулся то ли в 2001-й, то ли в 2009 год.

Но странное дело: США вопреки всем прогнозам так и не ушли из Европы ни при Джордже Буше – младшем, ни при Бараке Обаме, ни даже при Дональде Трампе. Возникает парадоксальная картина: эксперты 30 лет математически обосновывают, почему США финансово не потянут НАТО и почему военный потенциал КНР якобы очень опасен для американцев. Но Соединенные Штаты не спешат следовать этим рекомендациям. Напротив, во всех ключевых внешнеполитических и военных документах США фиксируется, что нужно не допустить подрыва американского присутствия в Европе и ослабления НАТО. Если три десятка лет прогнозы не сбываются, то стоит задуматься об их достоверности.

Разгадать этот ребус можно, если понять: в политике великих держав есть более серьезные расчеты, чем финансовые. Представим себе на мгновение, что США ушли на Тихий океан и распустили или максимально девальвировали НАТО. В этом случае Соединенные Штаты возвращаются на 100 лет назад. Они перестают быть глобальным игроком и становятся державой Западного полушария: приоритетными для них становятся отношения с Мексикой, Бразилией и Аргентиной. На Тихом океане они вновь, как и 100 лет назад, будут играть на противоречиях между Японией и КНР, перетягивать на свою сторону Австралию и заниматься статусом Филиппин. Уходя из Европы, США не просто теряют статус глобальной державы – они перечеркивают все свои достижения XX века.

Американцы понимают: если они уйдут из Европы, она неизбежно расколется на традиционные военно-политические блоки. Уход американцев потребует от Германии создания мощных вооруженных сил, что едва ли понравится Британии и Франции. Последние еще в 2010 году заключили Ланкастерские соглашения о привилегированном военном партнерстве на 50 лет, которые сразу назвали "Новой Антантой".

Любой раскол в Европе сужает американские ресурсы: им придется выбирать себе союзника, что сделает другую сторону их противником. И это не праздные фантазии. Американцы сами признают, что существование Единой Европы возможно только при наличии державы – гаранта системы европейских отношений, то есть присутствия США.

Американцы контролируют страны ЕС через механизм НАТО, обеспечивают себе его поддержку во всех мировых делах. За минувшие два года написано немало о том, как США выкручивают руки европейцам. Но посмотрим на эту проблему с другой стороны: а многое ли сегодня могут сделать Соединенные Штаты без поддержки своих союзников?

Едва ли санкционная борьба против России была бы для США столь же простой без поддержки со стороны ЕС. Не были бы эффективными ни рестрикции против Ирана, ни экономические диверсии против Китая. Вашингтон вряд ли сможет гарантировать такую же поддержку себе со стороны ЕС, если американцы уйдут на Тихий океан.

США при уходе из Европы лишатся способности проецировать силы в Евразию. Присутствие в Восточной Европе дает Вашингтону прямой выход к Черному морю, Закавказью, Каспию, а в перспективе и в Центральную Азию. Потенциально Япония и Южная Корея не заменят для американцев европейский плацдарм, в этом случае контроль США над Евразией уменьшится до масштабов интриг в Индокитае, вокруг Тайваня и противостояния на Корейском полуострове. Едва ли какая-либо американская администрация согласится на подобный размен.

Резюмировать это можно старым американским принципом, который положен в основу НАТО: "Америка в Европе, Германия под контролем, Россия – вон". На дипломатическом языке это называется стратегией двойного сдерживания: сдерживать Германию в рамках системы и Россию вне системы.

Уйдя из Европы, американцы разрушат этот фундамент, а прибрежные районы Тихого океана не станут его заменой. Поэтому ни одна американская администрация не уйдет из Европы, если только не произойдет крупных потрясений внутри США.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1726159860


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената встретился с казахстанскими спортсменами-участниками V Всемирных игр кочевников
- Депутаты Мажилиса ратифицировали Соглашение с Катаром по развитию инвестиционных проектов
- Олжас Бектенов провел заседание Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений
- Инфополе под огнем
- Состоялась Встреча высоких представителей государств "БРИКС Плюс"
- Кадровые перестановки
- Прекратите останавливать заводы
- Сообщение пресс-службы ДПК "Ак жол" касательно задержания Д.Васильева
- Суд защитил честь и достоинство гражданина
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  