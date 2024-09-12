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Путин - о решениях по дальнобойному оружию: "это будет вступление НАТО в конфликт"
20:01 12.09.2024

12 сентября 2024,

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина о ситуации с возможной выдачей киевскому режиму разрешения Запада на удар дальнобойным оружием вглубь российской территории, заявил, что, в случае развития данного сценария, это станет прямым вступлением НАТО в конфликт на Украине.

Как сказал Путин в видео, опубликованном в Telegram Зарубина, ВСУ уже давно наносят удары вглубь российской территории, однако применение для этого западного дальнобойного оружия будет означать, что именно военные Запада будут напрямую бить по территории России.

"Речь не идет о разрешении или запрете киевскому режиму наносить удары по российской территории, он и так наносит... но когда речь идет об использовании высокоточного оружия большой дальности - это совершенно другая история", - отметил он.

Российский лидер пояснил, что наносить удары соответствующим оружием украинская армия не в состоянии, так как это можно сделать только с использованием спутников США и ЕС.

"И очень важное, может ключевое, - полетные задания в эти ракетные системы, по сути, могут вносить только военнослужащие стран НАТО... речь идет о том, чтобы принять решение, что страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте или нет. Если это решение будет принято - это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО: Соединенных Штатов, европейских стран в войне на Украине", - указал он.

Ранее миллиардер Дэвид Сакс предупредил власти США об угрозе третьей мировой войны в связи с намерением Вашингтона применить свои дальнобойные ракеты для ударов вглубь территории России.

Источник - russian.rt.com
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