WADA скрыло заключение эксперта, оправдывающее российскую фигуристку Камилу Валиеву

20:35 12.09.2024

Во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) нарочно скрыли результаты научного эксперимента, который мог бы стать аргументом в пользу российской фигуристки Камилы Валиевой на суде о ее дисквалификации, пишет Associated Press.



По данным агентства, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) обратилось к WADA с просьбой нанять авторитетного специалиста для проверки версии защиты спортсменки. Валиева утверждала, что препарат триметазидин мог попасть в ее организм вместе с едой, приготовленной ее родственником. По версии спортсменки, родственник давил таблетки, которые принимал из-за проблем с сердцем, на той же разделочной доске.



WADA связало россиян со специалистом из Швейцарии Марсьялем Сожи. Он пришел к выводу: остатки разрезанной таблетки могли стать причиной положительного допинг-теста Валиевой. То есть заключение эксперта РУСАДА могла бы использовать как важный аргумент в защиту фигуристки в Спортивном арбитражном суде (CAS).



Международные эксперты WADA похвалили РУСАДА



Источники Associated Press передали фрагменты переписки гендиректора WADA Оливье Ниггли с руководителем расследований Гюнтером Юнгером. В ней высказывается серьезное беспокойство по поводу того, что этот аргумент будет использован в суде, и тогда будет "очень большая проблема". В переписке коллеги намеревались "немедленно это остановить".



Таким образом, заключение швейцарского эксперта так и не фигурировало в CAS, который в январе 2024 года на 4 года дисквалифицировал Валиеву.



Авторы: АЛЕКСАНДРА БУРНАШЕВА