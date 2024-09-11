"Великая русская таджичка". К 115-летию со дня рождения языковеда Людмилы Успенской

21:09 12.09.2024 "Великая русская таджичка". К 115-летию со дня рождения Людмилы Успенской



Всю свою жизнь она посвятила таджикскому языковедению.



11 сентября исполняется 115 лет со дня рождения Людмилы Владимировны Успенской – ученого-ираниста и таджиковеда, доктора филологических наук.



Таджикский ученый, педагог, автор учебников русского языка, словарей, одна из первых преподавателей факультета русского языка и литературы Таджикского государственного педагогического университета им. Садриддина Айни, профессор Людмила Владимировна Успенская внесла большой вклад в развитие таджикского и русского языков в республике.







Аристократка, уехавшая в горную страну



Она была из аристократической семьи. Родилась и выросла в Петербурге. Ее мама, Раиса Соболева, была образованной женщиной. После окончания Высших Бестужевских Курсов преподавала в гимназии. И, естественно, в семье хотели, чтобы их дочь тоже получила хорошее образование.



После окончания средней школы, она поступила на факультет востоковедения Ленинградского университета. В 1930 году, летом, студентку-третьекурсницу Людмилу Успенскую посылают на практику в Таджикистан. В поезде она знакомится с молодым таджиком Касымом (Мухаммадкосимом) Зульфикаровым. Молодые полюбят друг друга.



Родители ее были против этого брака: Таджикистан от Петербурга – далеко. Кто такой Касым – они не знают. Только знают, что он партийный работник. Но молодые настояли на своем. Через два года получили благословение родителей и поженились. Так любовь связала мамину жизнь с Таджикистаном. У них родились двое детей дочь Зайнаб и сын Тимур – известный поэт Тимур Зульфикаров…



В 1937 году Касыма Зульфикарова репрессировали, как "врага народа". Мать – молодая женщина, осталась с четырехлетней Зайнаб и почти годовалым Тимуром на руках. Как жену репрессированного, ее уволили с работы, отобрали квартиру в правительственном доме, поселили в кибитке на окраине Сталинабада, на холмах.



В то страшное время Успенской помог Бободжон Гафуров. Он хорошо знал Зульфикарова. Он помог ей устроиться на работу, дал квартиру. Только в 1956 году женщина получила документ о реабилитации мужа Мухаммадкосима Зульфикарова.



… В Душанбинском пединституте она преподавала с 1959 по 1993 годы, там она возглавляла кафедру русской филологии. В 1959 году стала старшим научным сотрудником Института языка и литературы им. Рудаки, впоследствии заняла должность ученого секретаря Академии наук Таджикистана. Успенская является одним из составителей таджикско-русского словаря 1954 года, изданного в Москве. По ее учебникам и сейчас тысячи таджиков учат русский язык.



… Ей было уже за 80, когда дочь забрала ее к себе в Петербург: сначала она поехала к сыну, Тимуру, в Москву, а потом уехала к дочери Зайнаб.



Как говорил Тимур Зульфикаров, она была уже таджикским деревом, таджикской чинарой, которую не следовало переселять в заснеженный Петербург. Но обстоятельства сложились так, что и оставлять ее в преклонном возрасте в Душанбе было нельзя. Ей было тяжело здесь одной – хотя она дружила с соседями, они навещали ее, приходили друзья, коллеги. Для всего дома №11 на улице Лохути муаллима Успенская была как мать. Приходили к ней за советом, за помощью.



А в своем родном Ленинграде-Петербурге она лишилась таджикской почвы, очень скучала по своему, также родному Сталинабаду-Душанбе. Ведь вся жизнь ее прошла в этом городе.



Такая русская таджичка, как Людмила Успенская, вряд ли еще будет…



Воспоминания Тимура Зульфикарова о матери



Мудрец говорит:



- Матери не умирают, а ждут нас в Раю…



Рай – это Сады Матерей…



И я знаю, что Она ждет меня…



Я вспоминаю свою мать, легендарную таджикскую ученую Людмилу Владимировну Успенскую…



Сегодня, 11 сентября, ей бы исполнилось 115 лет, и картины ее жизни проплывают передо мной, как в прекрасном фильме.



Вот Она, голубоглазая русская красавица, очень похожая на знаменитую кинозвезду Любовь Орлову, после окончания факультета персидского языка Ленинградского университета, едет на практику, в Таджикистан.



Вместе с ней ее сокурсница, в будущем тоже замечательная ученая Ася Розенфельд. И вот в поезде они знакомятся с моим будущим отцом Касымом Зульфикаровым



И мудрая, прозорливая Ася вдруг говорит:



- Люда! Этот джигит с огненными очами – твой будущий муж!



Ах, любовь с первого взгляда,



Может, только ты и есть на Земле.



Ах, где тот Поезд Любви и Счастья,



Да будет он у каждого из нас…



А предсказание Аси Розенфельд сбылось. Касым и Людмила стали мужем и женой. Так возник этот русско-таджикский пожар любви, который я ношу в себе и доныне, в свои 88 лет.



Через год на свет появилась моя сестра, прелестная куколка Зайнаб, а потом и я.



Но, увы, недолго длилось это счастье…



Черная машина "Эмка 1937 года" ночью явилась за моим отцом…



Моя мать каждый день ходила к тюрьме, чтобы его увидеть. И увидела его только однажды. Он сказал:



- Береги детей… особенно малыша…



Охранник предупредил ее:



- Эй, голубоглазая, не ходи сюда больше. Заберут и тебя.



Но она продолжала ходить к тюрьме. Хотя моего отца уже не было на земле. Говорили, что он не сломился под пытками, не признал своей вины, и в ночь перед смертью писал стихи…



Тогда расстреливали безвинных прямо в тюрьмах, включали в тюремном дворе мотоцикл, чтобы в его грохоте не слышно было выстрелов. Наверное, я потому не люблю рокот мотоциклов…



Я не осуждаю их…



О, Боже… До сих пор я не знаю, где могила моего отца. Куда пойти поклониться, и в этом моя вина, печаль, горечь.



Когда-то мать говорила мне:



- Касым учился в Московской Промышленной академии вместе со Светланой Аллилуевой, дружил с ней, был на ее похоронах, где был и Сталин…



Однажды, в какой-то хронике, я увидела эти похороны и твоего отца. Говорят, что потом "вождь" расправился со всеми ее друзьями, которые "почуяли" тайну ее смерти…



И вот моя мать осталась одна с двумя детьми на руках, ее выселили из правительственного дома в нагорную глиняную кибитку.



И все те верные друзья, которые преданно дружили с моим отцом, при виде моей матери перебегали на другую сторону улицы.



Я не осуждаю их, страной правил страх…



И моя матушка, высокая душа, не обижалась на этих людей…



Но не все трепетали от страха, не все были баранами, были и пастухи. Были и благородные, смелые люди, которые всегда есть в народе.



Они и есть "Соль народа"



Они и движут Мельницу Мировой Истории.



Каратагские сказки, пословицы



Бободжон Гафуров, который дружил с моим отцом, позвал мою мать и дал ей работу переводчицы в газете. Так начался трудный, но звездный путь моей матери Людмилы Владимировны Успенской в большую науку.



Путь Ученой, Муаллимы, Профессора, Наставницы многих замечательных будущих ученых.



Блистательным академиком Абдулгани Мирзоевым, мудрым поэтом Мухаммадджоном Рахими и моею матерью был создан фундаментальный таджикско-русский словарь, равного которому и доселе нет. Это был титанический труд.



Я думаю, что эта троица ученых поставила себе бессмертный памятник.



Моя еще совсем молодая матушка, пешком и на осликах, обошла-объехала многие кишлаки Каратага и Гиссара. И, как геолог, собирала драгоценные камни, собирала дивные алмазы древнейшего таджикского языка – слова, пословицы, поговорки, сказки, песни.



Даже сам Турсун-заде, встречаясь с ней , говорил:



- Моя сестра, расскажи мне каратагские сказки, пословицы, шутки, я запишу их. Они обогатят мои стихи…



Когда была создана таджикская Академия Наук, моя мать была Ученым секретарем у первого президента Академии, великого Садриддина Айни.



Помимо словаря моя неугомонная матушка, бесконечно трудолюбивая, создала множество школьных учебников…



Я любил приезжать с ней в кишлаки. Ее здесь все знали, как легендарного автора учебников. Тут же собирался большой дастархан, резали барана, пели песни, рассказывали анекдоты и становились большой, родной таджикско-русской семьей…



Где она теперь…



Муаллима Успенская



Мне нравилось бродить с матушкой по базарам, где она, по нескольким словам, сразу определяла, откуда продавец родом:



Ты из Гарма…



Ты из Куляба…



Ты с Памира…



Ты из Гиссара…



Ты из Канибадама…



Ты из Ленинабада…



И продавцы улыбались в ответ:



- А мы узнали тебя, ты – муаллима Успенская.



Таких эпизодов было множество…



Вот, у вокзала, могучий джигит оттолкнул беременную женщину и влез в такси. Моя воительная матушка тут же схватила его за рукав:



- Твой дед пешком ходил в Мекку! А ты отталкиваешь беременную, чтобы доехать до дома на такси! Или ты забыл Слова Пророка о женщине?



И далее следовал аят из Корана или хадис. И это в атеистические времена. Но после смерти отца моя мать уже ничего не боялась…



А потрясенный джигит выскакивал из такси, усаживал женщину и оплачивал ей дорогу:



- Я узнал тебя, муаллима Успенская…



А когда началась гражданская война в Таджикистане, она встретила на улице известного полевого командира и сказала ему:



- Мы, русские, гости здесь, но для таджика гость дороже всего…



В хадисе сказано "Под видом гостей могут прийти ангелы", и если вы изгоните гостей – дальше вы будете убивать друг друга…



О, Творец…



Так, увы, и случилось…



"Великая Русская Таджичка"



Но она не покинула Таджикистан в тяжелую годину. И, во время кровавой войны отважно прятала в нашей квартире многих беженцев, не разделяя их на правых и неправых.



Она, русская, была со своим таджикским народом, в гуще своего народа, со всеми его бедами и победами.



И в народе Ее прозвали "Великой Русской Таджичкой". И тысячи ее учеников до сих пор со слезами благодарности вспоминают Ее…



А что еще нужно человеку на земле, кроме любви ближних и дальних, хотя мне иногда кажется, что нет никаких дальних, есть только ближние. Все люди на земле – наши родственники…



Когда же к моей матери пришла старость, ее потянуло в колыбель свою, в родной Ленинград, где Она и отошла в Небесные Селения.



Но перед смертью она бесконечно вспоминала Таджикистан и шептала:



- Зачем я уехала, умерла бы там, среди родных таджиков…



Но на ее похоронах случилось чудо. Вдруг, как из-под земли или с небес, возникла толпа печальных, скорбящих, таджиков.



О, Всевидящий



Как в этом огромном мегаполисе они почуяли Ее кончину, и пришли проводить Ее в последний путь. До сих пор для меня это великая тайна, но мне чудится, что здесь вмешалась Воля Самого Всевышнего…



В заключение я вспомнил видение из моей поэмы "Земные и Небесные странствия Поэта".



Когда умер мой отец Касым, он ушел в пустыни, где некогда брел и доселе бредет Бессмертный Караван Пророка…Мир Ему…



Когда умерла моя мать Людмила, она ушла в необъятные, блаженные снежные поля России, где бредет Спаситель Иисус Христос на Белой ослице…



Но вот мой отец подумал о своей жене, бредущей в снегу, и он взял горсть горящего песка и понес его ей, чтобы обогреть ее замерзшие руки, а она взяла горсть алмазного снега, чтобы напоить его горящие в пустыне уста…



И вот эти Двое идут навстречу друг другу, и доныне идут…



И Всевышний с Небес улыбается, взирая на этих Двух Вечно Влюбленных… Источник - Азия-Плюс

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1726164540





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Спикер Сената встретился с казахстанскими спортсменами-участниками V Всемирных игр кочевников

- Депутаты Мажилиса ратифицировали Соглашение с Катаром по развитию инвестиционных проектов

- Олжас Бектенов провел заседание Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений

- Инфополе под огнем

- Состоялась Встреча высоких представителей государств "БРИКС Плюс"

- Кадровые перестановки

- Прекратите останавливать заводы

- Сообщение пресс-службы ДПК "Ак жол" касательно задержания Д.Васильева

- Суд защитил честь и достоинство гражданина

