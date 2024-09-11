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"Великая русская таджичка". К 115-летию со дня рождения языковеда Людмилы Успенской
21:09 12.09.2024

"Великая русская таджичка". К 115-летию со дня рождения Людмилы Успенской

Всю свою жизнь она посвятила таджикскому языковедению.

11 сентября исполняется 115 лет со дня рождения Людмилы Владимировны Успенской – ученого-ираниста и таджиковеда, доктора филологических наук.

Таджикский ученый, педагог, автор учебников русского языка, словарей, одна из первых преподавателей факультета русского языка и литературы Таджикского государственного педагогического университета им. Садриддина Айни, профессор Людмила Владимировна Успенская внесла большой вклад в развитие таджикского и русского языков в республике.



Аристократка, уехавшая в горную страну

Она была из аристократической семьи. Родилась и выросла в Петербурге. Ее мама, Раиса Соболева, была образованной женщиной. После окончания Высших Бестужевских Курсов преподавала в гимназии. И, естественно, в семье хотели, чтобы их дочь тоже получила хорошее образование.

После окончания средней школы, она поступила на факультет востоковедения Ленинградского университета. В 1930 году, летом, студентку-третьекурсницу Людмилу Успенскую посылают на практику в Таджикистан. В поезде она знакомится с молодым таджиком Касымом (Мухаммадкосимом) Зульфикаровым. Молодые полюбят друг друга.

Родители ее были против этого брака: Таджикистан от Петербурга – далеко. Кто такой Касым – они не знают. Только знают, что он партийный работник. Но молодые настояли на своем. Через два года получили благословение родителей и поженились. Так любовь связала мамину жизнь с Таджикистаном. У них родились двое детей дочь Зайнаб и сын Тимур – известный поэт Тимур Зульфикаров…

В 1937 году Касыма Зульфикарова репрессировали, как "врага народа". Мать – молодая женщина, осталась с четырехлетней Зайнаб и почти годовалым Тимуром на руках. Как жену репрессированного, ее уволили с работы, отобрали квартиру в правительственном доме, поселили в кибитке на окраине Сталинабада, на холмах.

В то страшное время Успенской помог Бободжон Гафуров. Он хорошо знал Зульфикарова. Он помог ей устроиться на работу, дал квартиру. Только в 1956 году женщина получила документ о реабилитации мужа Мухаммадкосима Зульфикарова.

… В Душанбинском пединституте она преподавала с 1959 по 1993 годы, там она возглавляла кафедру русской филологии. В 1959 году стала старшим научным сотрудником Института языка и литературы им. Рудаки, впоследствии заняла должность ученого секретаря Академии наук Таджикистана. Успенская является одним из составителей таджикско-русского словаря 1954 года, изданного в Москве. По ее учебникам и сейчас тысячи таджиков учат русский язык.

… Ей было уже за 80, когда дочь забрала ее к себе в Петербург: сначала она поехала к сыну, Тимуру, в Москву, а потом уехала к дочери Зайнаб.

Как говорил Тимур Зульфикаров, она была уже таджикским деревом, таджикской чинарой, которую не следовало переселять в заснеженный Петербург. Но обстоятельства сложились так, что и оставлять ее в преклонном возрасте в Душанбе было нельзя. Ей было тяжело здесь одной – хотя она дружила с соседями, они навещали ее, приходили друзья, коллеги. Для всего дома №11 на улице Лохути муаллима Успенская была как мать. Приходили к ней за советом, за помощью.

А в своем родном Ленинграде-Петербурге она лишилась таджикской почвы, очень скучала по своему, также родному Сталинабаду-Душанбе. Ведь вся жизнь ее прошла в этом городе.

Такая русская таджичка, как Людмила Успенская, вряд ли еще будет…

Воспоминания Тимура Зульфикарова о матери

Мудрец говорит:

- Матери не умирают, а ждут нас в Раю…

Рай – это Сады Матерей…

И я знаю, что Она ждет меня…

Я вспоминаю свою мать, легендарную таджикскую ученую Людмилу Владимировну Успенскую…

Сегодня, 11 сентября, ей бы исполнилось 115 лет, и картины ее жизни проплывают передо мной, как в прекрасном фильме.

Вот Она, голубоглазая русская красавица, очень похожая на знаменитую кинозвезду Любовь Орлову, после окончания факультета персидского языка Ленинградского университета, едет на практику, в Таджикистан.

Вместе с ней ее сокурсница, в будущем тоже замечательная ученая Ася Розенфельд. И вот в поезде они знакомятся с моим будущим отцом Касымом Зульфикаровым

И мудрая, прозорливая Ася вдруг говорит:

- Люда! Этот джигит с огненными очами – твой будущий муж!

Ах, любовь с первого взгляда,

Может, только ты и есть на Земле.

Ах, где тот Поезд Любви и Счастья,

Да будет он у каждого из нас…

А предсказание Аси Розенфельд сбылось. Касым и Людмила стали мужем и женой. Так возник этот русско-таджикский пожар любви, который я ношу в себе и доныне, в свои 88 лет.

Через год на свет появилась моя сестра, прелестная куколка Зайнаб, а потом и я.

Но, увы, недолго длилось это счастье…

Черная машина "Эмка 1937 года" ночью явилась за моим отцом…

Моя мать каждый день ходила к тюрьме, чтобы его увидеть. И увидела его только однажды. Он сказал:

- Береги детей… особенно малыша…

Охранник предупредил ее:

- Эй, голубоглазая, не ходи сюда больше. Заберут и тебя.

Но она продолжала ходить к тюрьме. Хотя моего отца уже не было на земле. Говорили, что он не сломился под пытками, не признал своей вины, и в ночь перед смертью писал стихи…

Тогда расстреливали безвинных прямо в тюрьмах, включали в тюремном дворе мотоцикл, чтобы в его грохоте не слышно было выстрелов. Наверное, я потому не люблю рокот мотоциклов…

Я не осуждаю их…

О, Боже… До сих пор я не знаю, где могила моего отца. Куда пойти поклониться, и в этом моя вина, печаль, горечь.

Когда-то мать говорила мне:

- Касым учился в Московской Промышленной академии вместе со Светланой Аллилуевой, дружил с ней, был на ее похоронах, где был и Сталин…

Однажды, в какой-то хронике, я увидела эти похороны и твоего отца. Говорят, что потом "вождь" расправился со всеми ее друзьями, которые "почуяли" тайну ее смерти…

И вот моя мать осталась одна с двумя детьми на руках, ее выселили из правительственного дома в нагорную глиняную кибитку.

И все те верные друзья, которые преданно дружили с моим отцом, при виде моей матери перебегали на другую сторону улицы.

Я не осуждаю их, страной правил страх…

И моя матушка, высокая душа, не обижалась на этих людей…

Но не все трепетали от страха, не все были баранами, были и пастухи. Были и благородные, смелые люди, которые всегда есть в народе.

Они и есть "Соль народа"

Они и движут Мельницу Мировой Истории.

Каратагские сказки, пословицы

Бободжон Гафуров, который дружил с моим отцом, позвал мою мать и дал ей работу переводчицы в газете. Так начался трудный, но звездный путь моей матери Людмилы Владимировны Успенской в большую науку.

Путь Ученой, Муаллимы, Профессора, Наставницы многих замечательных будущих ученых.

Блистательным академиком Абдулгани Мирзоевым, мудрым поэтом Мухаммадджоном Рахими и моею матерью был создан фундаментальный таджикско-русский словарь, равного которому и доселе нет. Это был титанический труд.

Я думаю, что эта троица ученых поставила себе бессмертный памятник.

Моя еще совсем молодая матушка, пешком и на осликах, обошла-объехала многие кишлаки Каратага и Гиссара. И, как геолог, собирала драгоценные камни, собирала дивные алмазы древнейшего таджикского языка – слова, пословицы, поговорки, сказки, песни.

Даже сам Турсун-заде, встречаясь с ней , говорил:

- Моя сестра, расскажи мне каратагские сказки, пословицы, шутки, я запишу их. Они обогатят мои стихи…

Когда была создана таджикская Академия Наук, моя мать была Ученым секретарем у первого президента Академии, великого Садриддина Айни.

Помимо словаря моя неугомонная матушка, бесконечно трудолюбивая, создала множество школьных учебников…

Я любил приезжать с ней в кишлаки. Ее здесь все знали, как легендарного автора учебников. Тут же собирался большой дастархан, резали барана, пели песни, рассказывали анекдоты и становились большой, родной таджикско-русской семьей…

Где она теперь…

Муаллима Успенская

Мне нравилось бродить с матушкой по базарам, где она, по нескольким словам, сразу определяла, откуда продавец родом:

Ты из Гарма…

Ты из Куляба…

Ты с Памира…

Ты из Гиссара…

Ты из Канибадама…

Ты из Ленинабада…

И продавцы улыбались в ответ:

- А мы узнали тебя, ты – муаллима Успенская.

Таких эпизодов было множество…

Вот, у вокзала, могучий джигит оттолкнул беременную женщину и влез в такси. Моя воительная матушка тут же схватила его за рукав:

- Твой дед пешком ходил в Мекку! А ты отталкиваешь беременную, чтобы доехать до дома на такси! Или ты забыл Слова Пророка о женщине?

И далее следовал аят из Корана или хадис. И это в атеистические времена. Но после смерти отца моя мать уже ничего не боялась…

А потрясенный джигит выскакивал из такси, усаживал женщину и оплачивал ей дорогу:

- Я узнал тебя, муаллима Успенская…

А когда началась гражданская война в Таджикистане, она встретила на улице известного полевого командира и сказала ему:

- Мы, русские, гости здесь, но для таджика гость дороже всего…

В хадисе сказано "Под видом гостей могут прийти ангелы", и если вы изгоните гостей – дальше вы будете убивать друг друга…

О, Творец…

Так, увы, и случилось…

"Великая Русская Таджичка"

Но она не покинула Таджикистан в тяжелую годину. И, во время кровавой войны отважно прятала в нашей квартире многих беженцев, не разделяя их на правых и неправых.

Она, русская, была со своим таджикским народом, в гуще своего народа, со всеми его бедами и победами.

И в народе Ее прозвали "Великой Русской Таджичкой". И тысячи ее учеников до сих пор со слезами благодарности вспоминают Ее…

А что еще нужно человеку на земле, кроме любви ближних и дальних, хотя мне иногда кажется, что нет никаких дальних, есть только ближние. Все люди на земле – наши родственники…

Когда же к моей матери пришла старость, ее потянуло в колыбель свою, в родной Ленинград, где Она и отошла в Небесные Селения.

Но перед смертью она бесконечно вспоминала Таджикистан и шептала:

- Зачем я уехала, умерла бы там, среди родных таджиков…

Но на ее похоронах случилось чудо. Вдруг, как из-под земли или с небес, возникла толпа печальных, скорбящих, таджиков.

О, Всевидящий

Как в этом огромном мегаполисе они почуяли Ее кончину, и пришли проводить Ее в последний путь. До сих пор для меня это великая тайна, но мне чудится, что здесь вмешалась Воля Самого Всевышнего…

В заключение я вспомнил видение из моей поэмы "Земные и Небесные странствия Поэта".

Когда умер мой отец Касым, он ушел в пустыни, где некогда брел и доселе бредет Бессмертный Караван Пророка…Мир Ему…

Когда умерла моя мать Людмила, она ушла в необъятные, блаженные снежные поля России, где бредет Спаситель Иисус Христос на Белой ослице…

Но вот мой отец подумал о своей жене, бредущей в снегу, и он взял горсть горящего песка и понес его ей, чтобы обогреть ее замерзшие руки, а она взяла горсть алмазного снега, чтобы напоить его горящие в пустыне уста…

И вот эти Двое идут навстречу друг другу, и доныне идут…

И Всевышний с Небес улыбается, взирая на этих Двух Вечно Влюбленных…

Источник - Азия-Плюс
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