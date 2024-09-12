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Россия, после долгого перерыва, атаковала сухогруз Запада в "зерновом коридоре"
21:14 12.09.2024

Россия ударила по судну, шедшему по украинскому теневому "зерновому коридору"

Михаил Рябов. 12.09.2024

Россия впервые за долгое время нанесла удар по судну, перевозившему зерно из Одесской области по открытому Украиной без согласования с Москвой теневому "зерновому коридору" вдоль берегов Румынии и Болгарии – стран НАТО. Ранее и в Киеве, и на Западе неоднократно хвастались, что новый маршрут смог обеспечить значительные объемы вывоза с Украины, и Россия ничего не может с этим сделать.

Фотографию пораженного сухогруза растиражировала пресс-служба Зеленского, уточнив, что удар был нанесен "сразу после выхода из украинских территориальных вод", "к счастью, обошлось без человеческих потерь".

По официальной версии судно везло зерно для Египта, и теперь Киев ждет реакции мирового сообщества.

Известно, что "зерновой коридор", даже когда он работал по согласованию с РФ, использовался Украиной для тайных поставок оружия, перевозки взрывчатки для подрыва Крымского моста и обеспечения атак морскими дронами российского флота в Севастополе.

В последнее время появлялись сообщения, что гражданские сухогрузы в Одесской области используются для маскировки – на них загружают пусковые установки и наносят удары ракетами по Крыму.

Все вышеперечисленное могло послужить причиной удара по сухогрузу, если речь не идет о провокации, устроенной самим Киевом, в надежде поссорить Россию со странами Африки.

Ранее выдвигалась версия, что РФ воздерживалась от ударов по судам, идущим по "теневому коридору", поскольку Киев (и стоящий за ним Запад) шантажировали террором Новороссийского порта, через который идет значительная часть морской торговли России.

Источник - politnavigator.net
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