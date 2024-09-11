Госдума решила усложнить получение гражданства РФ мигрантами через фиктивные браки

21:20 12.09.2024

Tекст: Денис Тельманов



В Госдуме рассматривают возможность увеличить срок брака, необходимый для получения разрешения на временное проживание (РВП) в России. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.



По его словам, сейчас обсуждается возможность увеличения срока с одного года до двух лет. "Мы будем этот вопрос еще дополнительно обсуждать. Может быть, не два года, может быть, три года, может быть, четыре года", – сказал спикер Госдумы в эфире телеканала "Россия 24", передает РИА "Новости".



Володин отметил, что цель инициативы – борьба с фиктивными браками, которые заключаются для получения российского гражданства. Ранее спикер Госдумы заявил, что в нижней палате парламента готовят законопроект, запрещающий трудовым мигрантам привозить с собой семьи.



Глава фракции "Единая Россия" Владимир Васильев пояснил, что инициатива ЛДПР касательно запрета въезда семей мигрантов является ответом на запрос избирателей.