|Госдума решила усложнить получение гражданства РФ мигрантами через фиктивные браки
21:20 12.09.2024
Tекст: Денис Тельманов
В Госдуме рассматривают возможность увеличить срок брака, необходимый для получения разрешения на временное проживание (РВП) в России. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
По его словам, сейчас обсуждается возможность увеличения срока с одного года до двух лет. "Мы будем этот вопрос еще дополнительно обсуждать. Может быть, не два года, может быть, три года, может быть, четыре года", – сказал спикер Госдумы в эфире телеканала "Россия 24", передает РИА "Новости".
Володин отметил, что цель инициативы – борьба с фиктивными браками, которые заключаются для получения российского гражданства. Ранее спикер Госдумы заявил, что в нижней палате парламента готовят законопроект, запрещающий трудовым мигрантам привозить с собой семьи.
Глава фракции "Единая Россия" Владимир Васильев пояснил, что инициатива ЛДПР касательно запрета въезда семей мигрантов является ответом на запрос избирателей.