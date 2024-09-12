В США возмущаются: КНДР отправляет в Россию баллистические ракеты прямо с конвейера

21:21 12.09.2024

Сергей Рыжов. 12.09.2024



The New York Times утверждает: Северная Корея якобы отправляет в Россию баллистические ракеты прямо с конвейера.



Такие утверждения базируются на выводах, сделанных исследователями западной аналитической группы Conflict Armament Research, изучившей обломки ракеты Hwasong-11 (KN-23), которой россияне ударили по Киеву 18 августа и сбитой украинским ПВО.



Согласно выводам западных аналитиков, которые опубличил Блумберг, "промежуток времени между производством, передачей и использованием ракеты очень мал".



"Это уже по меньшей мере вторая поставка. Они продолжают производить эти ракеты, передавать их, а затем эти ракеты используются на Украине" , – цитирует издание руководителя CAR Дэмиена Сплитерса.



Сплитерс также отмечает, что исследованные обломки ракет содержат западные комплектующие, несмотря на то, что Северная Корея находится под санкциями. Некоторые изготовлены в прошлом году, и достаточно выглядят современными.



"Северная Корея не имеет собственной полупроводниковой промышленности. Поэтому вполне логично, что они пользуются преимуществами мирового рынка, чтобы получить доступ к этим компонентам. Это значит, что мы также можем это отслеживать и определять лиц, ответственных за обход санкций" , – добавил он.



Напомним, эти заявления звучат на фоне опубличенных на днях главой Госдепа Блинкеном данных о поставках России баллистических ракет Ираном, после чего три страны западного блока введи против Тегерана совместные санкции.



А еще Вашингтон открыто обвинил КНР в оказании РФ прямой военной поддержки. Раньше Китай на Западе обвиняли лишь в поставках России товаров двойного назначения.



Получается, что ранее неформальная коалиция Пекин-Пхеньян-Тегеран-Москва выходит из тени и приобретает реальные очертания, хотя официалы всех четырех столиц по прежнему стараются не афишировать военную помощь друг другу.