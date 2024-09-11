Страны вне ОПЕК+ наращивают предложение нефти

21:30 12.09.2024

Мониторинг рынка энергоресурсов



Предложение нефти добывающими странами, не являющимися участниками соглашения ОПЕК+, в этом году вырастет на 1,2 млн баррелей в сутки (б/с), до 53,1 млн б/с, следует из сентябрьского прогноза организации. В том числе в США поставки увеличатся на 0,5 млн б/с. В 2025 году прирост предложения со стороны стран, не участвующих в ОПЕК+, ожидается на уровне 1,1 млн б/с (до 54,2 млн б/с). Увеличение поставок обеспечат США, Бразилия, Канада, Норвегия, их снижение ожидается в Анголе.



Рост добычи в названных странах вызывает беспокойство у членов ОПЕК+, ведь последние теряют долю рынка. В августе добыча ОПЕК+ снизилась на 0,3 млн б/с, до 40,66 млн б/с (организация приводит эти данные со ссылкой на вторичные источники). На опасениях по поводу усиления дисбаланса на рынке и сигналах о спаде экономической активности в США и Китае стоимость Brent с поставкой в ноябре на лондонской бирже ICE вчера опускалась ниже $69 за баррель впервые со 2 декабря 2021 года.



В США, по данным ОПЕК, добыча в июне выросла на 63 тыс. б/с, до 21,9 млн б/с, это на 1 млн б/с выше, чем в июне 2023 года. Такая динамика указывает на рост активности в том числе на сланцевых месторождениях. В Канаде добыча растет быстрее, чем в прошлом году, и дальнейший рост ожидается на фоне запуска трубопровода из Канады в США. В Китае, крупнейшем импортере нефти, добыча составила 4,2 млн б/с, снизившись к июню (год к году, однако, поставки росли).



Прогноз суммарного спроса на этот год пересмотрен ОПЕК незначительно - со снижением на 80 тыс. б/с (до 2 млн б/с). В июле импорт нефти Китаем составил 10 млн б/с - это на 12% ниже в измерении месяц к месяцу и на 3% ниже - год к году. Объемы ввоза нефтепродуктов в Китай при этом выросли на 2% Экспорт нефтепродуктов из страны, напротив, упал на 9%.



Россия по-прежнему является основным поставщиком нефти в КНР - ее доля составила 17,6% (в июле 2023-го - 18,5%), на втором месте - Саудовская Аравия (15%), на третьем - Малайзия (14,7%). Объемы российских поставок в Индию в июле остались на прежнем уровне - 4,6 млн б/с. Здесь у РФ также высокая доля - 45%, на втором месте - Ирак (17%), на третьем - Саудовская Аравия (9%).



Татьяна Едовина