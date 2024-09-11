Путин уверяет, что растет число желающих уехать из стран с "извращенными" установками в Россию

00:00 13.09.2024

Путин рассказал о желающих уехать в Россию из-за чуждых ценностей на родине

Путин: число желающих уехать из стран с "извращенными" установками растет



Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании X Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур

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Число желающих уехать в РФ из стран, где насаждаются "извращенные" установки, растет, сообщил президент России Владимир Путин.

Выступая на пленарном заседании Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур, Путин напомнил, что недавно подписал указ об оказании гуманитарной поддержки людям, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности.

"Мы не боремся против каких-то других ценностей – мы поддерживаем свои. Вот в этом, между прочим, различие в подходах между нами и нашими оппонентами. И это решение принято в ответ на растущий поток обращений из стран, где людей, по сути, лишают свободы выбора. В основном речь идет о семьях с детьми, в отношении которых местные власти насаждают извращенные этические установки", - сказал Путин.



Он отметил, что немало обращений и от деятелей культуры, не желающих вмещать свое творчество в прокрустово ложе квот и критериев, созидать с оглядкой на соответствие чуждым им неолиберальным стандартам.