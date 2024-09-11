18 имамов ташкентских мечетей уволили за ненадлежащее выполнение обязанностей. С начала года

00:09 13.09.2024

Из-за ошибок в деятельности и невыполнения трудовых обязанностей ненадлежащим образом за восемь месяцев 2024 года из ташкентских мечетей уволены восемь имам-хатибов и десять их заместителей.



Как сообщает Управление мусульман Узбекистана (УМУ), в отношении еще четырех священнослужителей применили дисциплинарное взыскание за подобные проступки.



Муфтий Узбекистана шейх Нуриддин Холикназар раскритиковал работу ташкентских имамов во время совещания с участием столичных имам-хатибов.



Он заявил, что некоторые проповедники "несерьезно относятся к своей основной задаче, не прилагают достаточных усилий для обеспечения потребностей верующих, а также допускают нарушения исполнительной дисциплины".



Муфтий призвал всех имамов мечетей "совершенствовать свою деятельность, работать над повышением навыков и знаний, быть достойными служителями шариата и выполнять обязанности с благочестием и преданностью".