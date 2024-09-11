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ICG: Борьбу "Талибана"* с наркотиками нужно приостановить - она слишком успешная
00:14 13.09.2024

Посевы опиумного мака в Афганистане. Фото: Ariana News
Антинаркотическая политика "Исламского Эмирата Афганистан" (ИЭА, самоназвание страны у талибов*) "лишила средств к существованию жителей сельских районов" страны. Об этом говорится в докладе Международной кризисной группы (ICG) "Проблемы на опиумных полях Афганистана: война „Талибана"* с наркотиками", передает Ariana News.

В докладе признается, что запрет ИЭА на выращивание мака стал "одной из самых успешных попыток ликвидации опийного мака в современной истории". По данным Управления ООН по наркотикам и преступности, после запретов "Талибана"* плантации мака в Афганистане сократились с 233 000 гектаров в 2022 году до 10 800 гектаров в 2023 году.

Однако до тех пор, пока у жителей сельских районов не будет альтернативных возможностей для заработка, вероятность нестабильности и роста эмиграции будет оставаться высокой. В этой связи "Талибан"* должен смягчить карательные меры, чтобы позволить беднейшим фермерам и тем, кто больше всего пострадал от запрета (вероятно, западным наркодилерам и всем, кто получал миллиарды долларов от наркотрафика за 20 лет оккупации Афганистана США. - прим. EADaily ), постепенно отказаться от выращивания мака как товарной культуры, заявили в ICG.

"Антинаркотическая инициатива правительства ИЭА отвечает интересам многих иностранных субъектов, создавая возможности для доноров поддержать экономическую стабилизацию Афганистана. Однако легальные культуры не обеспечат достаточной занятости афганцев, поэтому следует сосредоточиться на создании рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях",
- размышляют в ICG.
Там также считают, что будущее запрета на выращивание мака неопределенно: хотя "Талибан"* непреклонен в его реализации, "страна может рухнуть под тяжестью экономических трудностей".

"Иностранные доноры, которые могут многое получить от сокращения производства наркотиков в Афганистане, должны использовать рвение „Талибана"* в борьбе с наркотиками и поощрять законный экономический рост. Тем временем „Талибан"* должен подумать о благосостоянии беднейших фермеров и реализовать поэтапный подход к запрету",
- резюмировали в ICG.
По оценкам ООН, прекращение выращивания опиума повлияло на жизнь почти 7 млн афганцев, и в то время как главари преступного мира и крупные землевладельцы процветали в условиях запрета, извлекая выгоду из стремительно растущих цен за счет продажи своих запасов. При этом афганские фермеры ежегодно теряли около 1,3 миллиарда долларов, или 8% ВВП в 2023 году.

*Террористическая организация, запрещена на территории РФ

Источник - eadaily.com
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