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КосмоТуристы Space X впервые в истории вышли в открытый космос. И вернулись!
00:16 13.09.2024

Туристы впервые в истории вышли в открытый космос. Как развивается эта индустрия
Компания SpaceX впервые отправила полностью гражданский экипаж в открытый космос

12 сентября состоялся первый в истории туристический выход в открытый космос. В рамках частной миссии Polaris Dawn миллиардер Джаред Айзекман и инженер Space X Сара Джиллис покинули корабль Crew Dragon на несколько минут и вернулись обратно. Что это значит для освоения космоса и кто может повторить путь космических туристов, рассказывают "Известия".

Что произошло
Миссия Polaris Dawn стартовала 10 сентября. В состав экипажа помимо Айзекмана и Джиллис вошли военный летчик Скотт Потит и еще один инженер Space X Анна Менон. Экспедицию профинансировал и возглавил Айзекман, глава компании Shift4 Payments. Ранее в 2021 году он уже был командиром благотворительной миссии SpaceX Inspiration4, которая стала первой, составленной полностью из непрофессиональных космонавтов. Продлившийся три дня полет был проведен для сбора $200 млн для детской больницы.

Исторический выход в космос проходил не так, как это обычно принято у космонавтов. У корабля Crew Dragon нет собственного воздушного шлюза, поэтому разгерметизировать пришлось всю кабину, в которой оставались другие участники миссии - они тоже на это время надели скафандры. Айзекман и Джиллис отсоединились от ложементов и вышли за пределы корабля, получая энергию и кислород по кабелям.

Перед тем как выйти в открытый космос, экипаж Crew Dragon побил рекорд по высоте полета для околоземных пилотируемых кораблей. Он вышел на орбиту высотой 1400 км - Международная космическая станция (МКС) расположена на высоте чуть больше 400 км.

Как появился космический туризм
Первым космическим туристом считается американский бизнесмен Деннис Тито. В 2001 году он провел восемь дней на МКС, заплатив за эту возможность $20 млн. Полет организовала компания Space Adventures в сотрудничество с "Роскосмосом". Вплоть до 2009 года было организовано еще семь миссий, в ходе которых на МКС побывали шесть человек - американец Чарльз Симони летал дважды.

Новая эпоха коммерческих полетов началась в 2021 году, когда свои услуги туризма стала предлагать компания Blue Origin миллиардера Джеффа Безоса, а затем Virgin Galactic Ричарда Брэнсона. Они провели несколько суборбитальных полетов на высоте до 100 км от Земли, в которых участвовали одновременно до шести человек.

Space X Илона Маска пошла дальше и организовала оба полета Айзекмана на низкую околоземную орбиту. Также доставкой туристов на МКС дважды занималась компания Axiom Space - ее расценки доходили до $55 млн.

Как стать туристом в космосе
Космический туризм остается дорогим и эксклюзивным удовольствием, несмотря на то что экспедиции становятся все более регулярными. 90-минутный полет у Virgin Galactic стоит $450 тыс., из которых одну треть нужно заплатить сразу, а оставшуюся часть непосредственно перед запуском корабля.

Blue Origin не раскрывает стоимость своих билетов, но известно, что первые путевки разыгрывались на аукционе за $28 млн. При этом иногда компания бесплатно берет на борт почетных пассажиров, таких как актер Уильям Шатнер и дочь астронавта Алана Шепарда Лора.

Игра на полет: как космические туристы прибыли на МКС впервые за 12 лет
Каковы дальнейшие планы по организации коммерческих путешествий на станцию
Для полетов в космос также необходимо иметь хорошее здоровье и пройти определенную подготовку, однако у каждой компании имеются свои критерии допуска. Так, Virgin Galactic не ограничивает своих клиентов по возрасту и весу, обязывая их лишь пройти трехдневный инструктаж, на котором изучаются экипировка, связь и строение корабля.

Какие перспективы у космического туризма
В 2019 банк UBS оценивал, что к 2030 году рынок космического туризма достигнет $3 млрд, стоимость суборбитального полета опустится до $100 тыс., а также появится возможность туристического путешествия на Луну. Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт уверен, что космических полетов для туристов будет становиться все больше, потому что уже миллионы людей могут себе их позволить, а организовать их можно в том числе в России.

"Космический туризм имеет заметную перспективу. Много людей всю жизнь мечтают отправиться в космос. То, что [основатель компании SpaceX] Илон Маск подключился к организации таких полетов, дает надежды на реализацию этой мечты. Благодаря лотереям и конкурсам эта идея становится доступной", - рассказал он "Известиям".

По его словам, стоимость туристических полетов в космос опустилась до несколько сотен тысяч долларов - это выгоднее, чем содержать дорогие яхты и путешествовать на них. Доступнее они стали и в плане допуска по медицинским показаниям.

"Пример здесь - это актриса Юлия Пересильд. Она прошла определенную подготовку, доступную просто здоровым людям. Ничего заметного по затратам и усилиям нет. До сих пор космонавты были героями, особенными людьми, а полет Пересильд показал, что обычные люди тоже имеют шансы попасть в космос", - отметил Эйсмонт.

Космонавт Андрей Борисенко, в свою очередь, рассказал, что, для того чтобы полеты в космос стали такими же обыденными, как авиаперелеты, должно пройти еще несколько десятилетий.

"Это сейчас дорогое удовольствие, цены буквально космические, хотя официальных расценок нет. Космический туризм будет развиваться, чем ниже будет цена билета, тем больше будет количество желающих. Пока цена сдерживает возможности полететь в космос. Сложно оценить, когда полеты будут обыденными, но рано или поздно это случится", - поделился он.

Источник - Известия
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