Власти Казахстана прикрывают деятельность американских биолабораторий в стране, - eadaily.com

00:18 13.09.2024 В Алма-Атинской области Казахстана увеличивается число пациентов, поступающих в больницы с симптомами сибирской язвы. Их количество достигло 11. Село, в котором произошла вспышка, закрыто на карантин. Власти держат ситуацию на контроле. Однако полностью локализовать инфекцию и пресечь ее распространение пока не удается.



Испытательный полигон

Напомним, очередную вспышку болезни, которая была практически забыта в Казахстане в советский период, зафиксировали 1 сентября. В этот день в сельском округе Улкен Аксу Уйгурского района Алма-Атинской области были госпитализированы четыре человека с подозрением на сибирскую язву.



Под наблюдение взяли всех жителей села, в первую очередь тех, с кем непосредственно контактировали попавшие в больницу.



4 сентября населенный пункт закрыли на карантин. Прибывшие на место специалисты взяли образцы сырья и продуктов в доме заболевших, а также пробы почвы в указанной местности. Работники Республиканской ветеринарной лаборатории собрали материалы методом микроскопии биопробы и ПЦР, после чего отправили их для анализа и бактериологической экспертизы в Национальный референтный центр по ветеринарии, находящийся в Алма-Ате.



А месяцем ранее вспышка сибирской язвы произошла в Костанайской области Казахстана. Эпицентром распространения стало село Приречное, которое также пришлось закрыть на карантин.



В сентябре 2023 года с подозрением на сибирскую язву были госпитализированы 12 человек в Акмолинской области. По официальным данным, падеж крупного рогатого скота составил 32 головы.



В октябре 2023 года вспышка этой особо опасной инфекции произошла в Карагандинской области. Один человек скончался.



Незадолго до этого болезнь вспыхнула в Абайской и Жамбылской областях республики.



В целом, по данным казахстанского Минсельхоза, за 2023 год случаи сибирской язвы были зарегистрированы в пяти областях Казахстана: Абайской, Акмолинской, Жамбылской, Туркестанской и Карагандинской. В результате заражения скончался один человек и произошел массовый падеж скота.



Стоит отметить, что при том, что подобное происходит в Казахстане ежегодно, ни в Киргизии, ни в Узбекистане, ни в Туркмении, соседствующих с ним по другую сторону от России, такое не наблюдается. А построенная на деньги Пентагона Центральная референс-лаборатория в Алма-Ате, работа которой, как заявляется, как раз заключается в борьбе с распространением опасных инфекций, ни разу не делала связанных с этим официальных заявлений. Более того, если проследить по хронологии, то вспышки опасных инфекций в Казахстане стали происходить после 2016 года, когда эта лаборатория начала свою работу.



И среди них не только сибирская язва. К примеру, фиксировались случаи непонятной формы менингита. А в последние два года имело место широкое распространение кори.



Напомним, что в Жамбылской области республики и тоже на американские деньги строится еще один такой объект. Якобы второй. Однако есть сведения, что на самом деле он будет седьмым. Поскольку американские биологи работают еще в пяти в филиалах различных казахстанских НИИ, которые по этой причине американскими не считаются.



В прошлом году испанская газета "Эль Интернационалиста" сообщала, что несколько биолабораторий США из-за опасности быть захваченными российскими войсками переехали с Украины в Казахстан. Издание процитировало американского эксперта в области эпидемиологии Уэйна Джеймса Гласса, который, как отмечалось в статье, долгое время работал на федеральное правительство в Национальном институте Джорджии:



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"Наличие подобных лабораторий на границах России - это серьезная угроза. Поясню это на примере Казахстана, в котором они имеются. У России с этой страной почти прозрачная граница. Но если бы я отвечал за данную сферу, если бы я был ханом или царем, я был бы очень осторожен. Разве кто-то может быть уверен в безопасности работы американских лабораторий в Казахстане? Лично я думаю, что угроза высока - они могут что угодно попытаться переправить через границу. Люди из Казахстана могут легко провезти бутылку в Россию и выпустить инфекцию. И я думаю, что эта угроза реальна, вероятно, похожий способ использовался раньше для распространения гриппа. На россиян и население стран Центральной Азии выпускались разные вирусы".

По его утверждению, в 2018-2019 годах Пентагон делал запрос на сбор биологических образцов в Казахстане.



"Предполагалось собрать там биообразцы русских, чтобы военные могли „повозиться" с их ДНК. Это позволило бы увидеть, что мы можем сделать, чтобы причинить русским особый вред. Ко мне тоже обращались с подобными предложениями, и я рад, что не пошел на это. А разговаривал со мной на эту тему человек, представлявший Институт рака",

- далее цитирует "Эль Интернационалиста" американского эксперта.

Угроза весьма реальна, отмечает газета, поскольку эти двойные исследовательские программы из украинских городов перемещаются в Грузию, Армению, Казахстан, Узбекистан и другие республики постсоветского пространства.



Прогрессивная общественность республики уже давно задается вопросом о том, насколько необходимо иметь на своей территории американскую биолабораторию, требуя полной открытости ее работы. В стране распространяется мнение, что участившиеся вспышки опасных инфекций могут происходить по той простой причине, что американцы проводят полевые испытания своих разработок, вбрасывая их в малых дозах в людскую и животную среду, после чего наблюдают за результатами.



Казахстанские власти: Никаких американцев тут нет

Дело дошло до того, что на это пришлось отреагировать казахстанскому Минздраву.



Спикером ведомства выступила директор Национального научного центра особо опасных инфекций имени Айкимбаева Министерства здравоохранения Казахстана Зауреш Жумадилова.



"В Казахстане нет никаких американских биолабораторий. Все наши лаборатории казахстанские. Они достаточно открытые, то есть их можно посетить. Другой вопрос, что необходимо пройти определенные процедуры аккредитации через уполномоченный орган по обеспечению биобезопасности Республики Казахстан - это Минздрав Казахстана, который контролирует всю сеть таких лабораторий в стране. Мы не можем допустить, чтобы иностранные граждане свободно ходили по нашим научно-исследовательским объектам. В нашем институте, как и в других лабораториях, работают только казахстанские специалисты. Мы об этом не один раз говорили, но эти вопросы поднимаются вновь и вновь. Я думаю, что это связано с тем, что некоторые блогеры хотят хайпануть, запуская такие информационные утки",

- сказала она.

Госпожа Жумадилова тут явно лукавит. Глупо отрицать наличие в Казахстане американской биолаборатории, когда любой может ее увидеть своими глазами. Более того, несколько лет назад автор этих строк в составе группы журналистов побывал в ее стенах. Тогда американцы пытались продемонстрировать казахстанской прессе свою якобы открытость.



Только дело ограничилось задушевной беседой в конференц-зале о "благородных" целях Соединенных Штатов и кофе-брейком в вестибюле здания. Выше этого уровня, понятное дело, никого не пустили.



Что касается казахстанских специалистов, работающих в лаборатории, то они, безусловно, есть. Однако, как удалось узнать, доступа к верхним этажам у них нет.



В связи с этим к госпоже Жумадиловой возникает ряд вопросов:



Может ли она объяснить обеспокоенность бывшего заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд тем, что биоматериалы, хранящиеся в американских лабораториях на Украине, могут попасть в руки российских военных? Этим вопросом, кстати, в свое время задался и американский журналист Такер Карлсон.

Если предназначение алматинской лаборатории в том, чтобы бороться с опасными инфекциями, почему с тех пор, как она начала работать, в разных регионах Казахстана стали происходить вспышки различных инфекционных заболеваний, некоторые из которых ранее были в стране неведомы? Причем, заболевали и люди, и животные.

Как российские, так и китайские специалисты неоднократно запрашивали разрешение посетить лабораторию в Алма-Ате и ознакомиться с ее деятельностью воочию. Однако, их никто туда не пустил и пускать не собирается. Более того, по инициативе китайской и российской сторон предлагалось создать международную комиссию с целью инспекции данной лаборатории. Но по сей день ни один международный эксперт в нее не был допущен. Почему? Есть что скрывать?

В заключении напомним, что американский политик Роберт Кеннеди неоднократно заявлял в своих интервью, что Вашингтон создал подконтрольную сеть биологических лабораторий по всему миру, включая постсоветские страны, которые занимаются производством биологического оружия.



По его словам, в компонентах этого оружия массового уничтожения используются все виды новой синтетической биологии, технологии CRISPR и методы генной инженерии, которые были недоступны предыдущему поколению. Он также убежден, что после событий 2001 г. Пентагон в нарушении Женевской конвенции активно занялся разработкой биологического оружия, частично делегировав полномочия министерству здравоохранения, а также прикрыв свою деятельность разработкой вакцин.



При этом, утверждает Кеннеди, американские спецслужбы делают все возможное, чтобы скрыть эту информацию, тратя миллионы долларов и распространяя фейковую информацию в СМИ как внутри страны, так и за ее пределами. Для реализации этих целей задействуются сторонние организации, включая Агентство США по международному развитию USAID, занимающееся искажением информации и распространением дезинформации о причастности РФ и КНР к подобной деятельности.



Остается добавить, что Казахстан уже давно попал в поле зрения мировой общественности как страна, на территории которой разрабатывается биологическое оружие. Правительство республики это отвергает. Однако международные эксперты, ввиду отсутствия доступа к данным лабораториям, это отрицание подтвердить не могут.



Алан Пухаев Источник - eadaily.com

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