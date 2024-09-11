Арестован за взятки начальник... мемориала МО РФ "Пантеон защитников Отечества"

00:41 13.09.2024

Суд арестовал главу мемориала Минобороны по делу о взятке

Суд арестовал главу мемориала МО "Пантеон защитников Отечества" по делу о взятке



Басманный суд Москвы арестовал руководителя ФГБУ "Федеральный военный мемориал "Пантеон защитников Отечества" Минобороны России Вячеслава Филиппова по статье о получении взятки, указано в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

"Избрать обвиняемому Филиппову Вячеславу Сергеевичу меру пресечения в виде заключения под стражу, установить срок содержания под стражей обвиняемому… на 1 месяц 28 суток, то есть до 10 ноября 2024 года", - сказано в документах.



Уголовное дело в отношении Филиппова возбудили 10 сентября в ГСУ СК России по факту получения взятки в особо крупном размере, а также в отношении бенефициарного владельца ООО "ПСС", ООО "ИТ-ком" и ООО "АЗИМУТ КС" Олега Суворова по части 5 ст. 291 УК РФ по факту дачи взятки в особо крупном размере. Суворова так же заключили под стражу, уточняется в документах.

Детали уголовного дела не сообщаются.



В ходатайстве об избрании меры пресечения следователь указал, что Филиппов обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, совершенного с использованием служебного положения. Обвиняемый имеет заграничный паспорт, в связи с чем имеются основания полагать, что под угрозой назначения наказания за совершенное преступление, он может скрыться от следствия и суда и может угрожать свидетелям, иным участникам уголовного судопроизводства, в том числе должностным лицам ФГБУ "Федеральный военный мемориал "Пантеон защитников Отечества" МО РФ и уничтожить доказательства, также следует из документов.



Филиппов и его адвокат возражали против удовлетворения ходатайства следствия, указав, на отсутствие доказательств причастности к инкриминируемому ему преступлению.